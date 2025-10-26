Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 10:53 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 10:53 PM IST

    'സമൃദ്ധിയുടെ താക്കോൽ; വളർച്ചയുടെ പുതിയ അതിർത്തികൾ തുറക്കൽ'

    ഒമ്പതാമത് ഫ്യൂച്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് കോൺഫറൻസിന് തിങ്കളാഴ്ച്ച റിയാദിൽ തുടക്കം; 7,500 ലധികം പങ്കാളികളും 600 ഓളം പ്രഭാഷകരും 250 ഓളം സെഷനുകളിലായി പങ്കെടുക്കും
    സമൃദ്ധിയുടെ താക്കോൽ; വളർച്ചയുടെ പുതിയ അതിർത്തികൾ തുറക്കൽ
    റിയാദ്: ഒമ്പതാമത് ഫ്യൂച്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് (FII9) കോൺഫറൻസിന് തിങ്കളാഴ്ച്ച റിയാദിൽ തുടക്കമാവും.

    കിങ് അബ്ദുൽഅസീസ് അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളന കേന്ദ്രത്തിൽ നടക്കുന്ന സമ്മിറ്റ് 30 വ്യഴാഴ്‌ച വരെയാണ് നടക്കുക. റിയാദിലെ കിംഗ് അബ്ദുൽ അസീസ് അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളന കേന്ദ്രത്തിൽ നടക്കും. 'സമൃദ്ധിയുടെ താക്കോൽ: വളർച്ചയുടെ പുതിയ അതിർത്തികൾ തുറക്കൽ' എന്ന പ്രമേയത്തിലാണ് ഈ വർഷത്തെ കോൺഫറൻസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. സൗദി ഭരണാധികാരി സൽമാൻ രാജാവിന്റെ രക്ഷാകർതൃത്വത്തിലാണ് ഈ സുപ്രധാന പരിപാടി നടക്കുന്നത്.

    പുരോഗതിയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ കോൺഫറൻസിൽ ചർച്ച ചെയ്യും. സാങ്കേതിക, നയപരമായ മുന്നേറ്റങ്ങൾ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകുമ്പോഴും അപ്രതീക്ഷിത വെല്ലുവിളികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന 'ഇന്നൊവേഷൻ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ', ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിലെയും പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകളിലെയും മുന്നേറ്റങ്ങൾ അവസരങ്ങൾ തുറന്നു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നിയമപരവും ധാർമ്മികവുമായ തടസ്സങ്ങൾ, ഭൗമരാഷ്ട്രീയപരമായ പിരിമുറുക്കങ്ങളും വിഭവങ്ങളുടെ അസമത്വവും എങ്ങനെ ആഗോള ബന്ധങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കോൺഫറൻസ് പ്രധാനമായും കൈകാര്യം ചെയ്യും.

    തിങ്കളാഴ്ച്ച പ്രത്യേകം ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമുള്ള സമ്മേളനങ്ങളോടെയാണ് പരിപാടി ആരംഭിക്കുന്നത്. പ്രമുഖ നിക്ഷേപകർ, സി.ഇ.ഒമാർ, നയരൂപീകരണ വിദഗ്ധർ എന്നിവർ രഹസ്യസ്വഭാവമുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ തുറന്ന ചർച്ചകൾക്കായി ഒത്തുചേരും. നാളെയും മറ്റന്നാളുമായി നടക്കുന്ന പ്രധാന കോൺഫറൻസിൽ എ.ഐ, റോബോട്ടിക്സ് എന്നിവയുടെ ഉൽപാദനക്ഷമത, വർധിച്ചുവരുന്ന അസമത്വങ്ങൾക്കിടയിലെ സമ്പദ്‌സൃഷ്ടി, വിഭവ ദൗർലഭ്യത്തിൻ്റെ ഭൗമരാഷ്ട്രീയപരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ, ഭാവിയിലെ തൊഴിൽ ശക്തികളെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ജനസംഖ്യാപരമായ മാറ്റങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും പാരിസ്ഥിതിക സുസ്ഥിരതയും സന്തുലിതമാക്കാനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ സെഷനുകൾ നടക്കും.

    വ്യാഴാഴ്ച്ച നടക്കുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെൻ്റ് ഡേയോടെ കോൺഫറൻസ് സമാപിക്കും. ഉയർന്ന സ്വാധീനമുള്ള ഡീൽ മേക്കിംഗ്, നെറ്റ്‌വർക്കിംഗ്, അടുത്ത തലമുറ സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ പ്രദർശനം, സംരംഭക തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായിരിക്കും അവസാന ദിവസം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്. പ്രത്യേക വർക്ക്‌ഷോപ്പുകളും നെറ്റ്‌വർക്കിംഗ് ഇവൻ്റുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള അധിക പരിപാടികൾ പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിക്കും.

    250 ഓളം സംവേദനാത്മക സെഷനുകളിലായി 7,500 ലധികം പങ്കാളികളും 600 വിശിഷ്ട പ്രഭാഷകരും ഫ്യൂച്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് കോൺഫറൻസിൽ ഒത്തുചേരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇത് ആഗോള നിക്ഷേപങ്ങളുടെ ഭാവി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന കേന്ദ്രമായി റിയാദിൻ്റെ സ്ഥാനം വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കും. 'പുതിയ ചിന്തകൾക്കും, തന്ത്രപരമായ സംഭാഷണങ്ങൾക്കും, സമൃദ്ധിക്കും പുരോഗതിക്കും വേണ്ടിയുള്ള പങ്കാളിത്തങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള വേദിയാണ് ഫ്യൂച്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് കോൺഫറൻസെന്ന് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയർമാനും ആക്ടിംഗ് സി.ഇ.ഒയുമായ റിച്ചാർഡ് അറ്റിയാസ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

    Girl in a jacket

    RiyadhgulfnewsSaudi ArabiaFuture Investment Initiative
