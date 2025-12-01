Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    date_range 1 Dec 2025 1:12 PM IST
    date_range 1 Dec 2025 1:12 PM IST

    കലാലയം സാംസ്‌കാരിക വേദി ജിദ്ദ നോർത്ത് സാഹിത്യോത്സവ് ജനുവരി രണ്ടിന്

    101 അം​ഗ സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചു
    കലാലയം സാംസ്‌കാരിക വേദി ജിദ്ദ നോർത്ത് സാഹിത്യോത്സവ് ജനുവരി രണ്ടിന്
    ക​ലാ​ല​യം സാം​സ്‌​കാ​രി​ക വേ​ദി ജി​ദ്ദ നോ​ർ​ത്ത്‌ സോ​ണ്‍ സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    ജി​ദ്ദ: ക​ലാ​ല​യം സാം​സ്‌​കാ​രി​ക വേ​ദി ജി​ദ്ദ നോ​ർ​ത്ത്‌ സോ​ണ്‍ 15മ​ത് സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് ജ​നു​വ​രി ര​ണ്ടി​ന് ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി 101 അം​ഗ സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചു. സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​യോ​ഗം ഷാ​ഫി മു​സ്‍ലി​യാ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ആ​ർ.​എ​സ്.​സി ജി​ദ്ദ നോ​ർ​ത്ത് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വാ​ഹി​ദ് സ​ഖാ​ഫി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഹം​ദാ​നി​യ, സ​ഫ, സാ​മി​ർ, ഹി​റ, അ​നാ​കി​ഷ് എ​ന്നീ സെ​ക്ട​റു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും വി​ജ​യി​ക​ളാ​യി വ​രു​ന്ന 300 ഓ​ളം പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ ബ​ഡ്‌​സ്, കി​ഡ്‌​സ്, പ്രൈ​മ​റി, ജൂ​നി​യ​ര്‍, സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി, സീ​നി​യ​ര്‍, ജ​ന​റ​ൽ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ക്കും.​

    പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ഗ​ണ​ന അ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി 'സ്നേ​ഹോ​ത്സ​വം', ജോ​ലി​ത്തി​ര​ക്കു​ക​ൾ കാ​ര​ണം പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത​വ​ർ​ക്കാ​യി 'ക​ലോ​ത്സാ​ഹം', സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കാ​യി 'ഒ​രി​ട​ത്ത്' തു​ട​ങ്ങി​യ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ക്കും.ഐ.​സി.​എ​ഫ് ജി​ദ്ദ റീ​ജ​ന​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സൈ​നു​ൽ ആ​ബി​ദീ​ൻ ത​ങ്ങ​ൾ സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    മു​ഹ്സി​ൻ സ​ഖാ​ഫി അ​ഞ്ച​ച്ച​വി​ടി ചെ​യ​ര്‍മാ​നും റ​ഷീ​ദ് പ​ന്ത​ല്ലൂ​ർ ജ​ന​റ​ല്‍ ക​ണ്‍വീ​ന​റും, മ​ൻ​സൂ​ർ മാ​സ്റ്റ​ർ, ഗ​ഫൂ​ർ പൊ​ന്നാ​ട്, ഉ​മൈ​ർ മു​ണ്ടോ​ളി എ​ന്നി​വ​രെ സ​ഹ​ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഷം​ഷാ​ദ് പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ സ്വാ​ഗ​ത​വും സ​ലീം പാ​റ​ഞ്ചേ​രി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. യൂ​നി​റ്റ് ത​ല മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും കൂ​ടു​ത​ല്‍ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്കും 0536313550, 0500824773 എ​ന്നീ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ല്‍ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    News Summary - The Jeddah North Literary Festival, a cultural venue, will be held on January 2nd.
