    ‘പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ്’ പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ ആ​ശ​യ​ച​ർ​ച്ച സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ‘പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ്’ പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ശ​യ​ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ മ​ല​യാ​ള വി​ഭാ​ഗം അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ എ​ൻ. സ​നി​ൽ കു​മാ​ർ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ജു​ബൈ​ൽ: ക​ലാ​ല​യം സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ജ​നു​വ​രി ഒ​മ്പ​തി​ന് ജു​ബൈ​ലി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന 15ാമ​ത്‌ സൗ​ദി ഈ​സ്​​റ്റ്​ നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വി​െൻറ പ്ര​മേ​യ​മാ​യ ‘പ്ര​യാ​ണ​ങ്ങ​ൾ’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ആ​ശ​യ​ച​ർ​ച്ച സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.ക​ര​യി​ലും ക​ട​ലി​ലും ആ​കാ​ശ​ത്തും മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലും ചി​ന്ത​ക​ളി​ലും ആ​ത്മാ​വി​ലും മ​നു​ഷ്യ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ സ​ഞ്ചാ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് മാ​ന​വ​ച​രി​ത്ര​ത്തെ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ അ​ഭി​പ്രാ​യ​മു​യ​ർ​ന്നു. ‘മ​നു​ഷ്യ​ൻ, ക​ല, സ​ഞ്ചാ​രം’ (മ.​ക.​സ) എ​ന്ന ടാ​ഗ്‌​ലൈ​നി​ലാ​ണ് ‘പ്ര​യാ​ണ​ങ്ങ​ൾ’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തെ നാ​ഷ​ന​ൽ സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​വി​മു​സ്ത​ഫ മു​ക്കൂ​ട് മോ​ഡ​റേ​റ്റ​റാ​യി. ആ​ർ.​എ​സ്.​സി സൗ​ദി ഈ​സ്​​റ്റ്​ ക​ലാ​ല​യം സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൻ​വ​ർ വി​ഷ​യാ​വ​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി. ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ മ​ല​യാ​ള വി​ഭാ​ഗം അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ എ​ൻ. സ​നി​ൽ കു​മാ​ർ, ന​വാ​ഫ് (ഐ.​എം.​സി.​സി), അ​ബ്​​ദു​സ്സ​ലാം വ​ണ്ടൂ​ർ (ന​വോ​ദ​യ), ശി​ഹാ​ബ് കാ​യം​കു​ളം (ഒ.​ഐ.​സി.​സി), ഉ​മ​ർ സ​ഖാ​ഫി മൂ​ർ​ക്ക​നാ​ട് (ഐ.​സി.​എ​ഫ്), ആ​ർ.​എ​സ്.​സി ഗ്ലോ​ബ​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി അം​ഗം സാ​ദി​ഖ് സ​ഖാ​ഫി ജ​ഫ​നി, എ.​ആ​ർ. സ​ലാം (കെ.​എം.​സി.​സി), സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ​രീ​ഫ് മ​ണ്ണൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ആ​ർ.​എ​സ്.​സി സൗ​ദി ഈ​സ്​​റ്റ്​ നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി അം​ഗം റം​ജു റ​ഹ്​​മാ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും നാ​ഷ​ന​ൽ ക​ലാ​ല​യം സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ഷീ​ദ് വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

