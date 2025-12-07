Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    7 Dec 2025 11:11 AM IST
    7 Dec 2025 11:11 AM IST

    മ​ദീ​ന​യി​ലെ ‘ജ​ബ​ൽ അ​ൽ ഖ​ദ്ർ’ അ​ഗ്നി​പ​ർ​വ​തം ലോ​ക​ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ

    ഐ.​യു.​ജി.​എ​സി​െൻറ 100 ഭൂ​മി​​ശാ​സ്​​ത്ര സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ടം പി​ടി​ച്ചു
    മ​ദീ​ന​യി​ലെ ‘ജ​ബ​ൽ അ​ൽ ഖ​ദ്ർ’ അ​ഗ്നി​പ​ർ​വ​തം ലോ​ക​ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ
    മ​ദീ​ന​യു​ടെ വ​ട​ക്കു​ഭാ​ഗ​ത്തു​ള്ള ഖൈ​ബ​ർ ഹ​റ​യി​ലെ പ​ഴ​യ അ​ഗ്​​നി​പ​ർ​വ​ത​മാ​യ ജ​ബ​ൽ​ അ​ൽ ഖ​ദ്​​ർ

    റി​യാ​ദ്​: ആ​യി​രം വ​ർ​ഷം മു​മ്പ്​ അ​ഗ്​​നി​പ​ർ​വ​ത സ്​​ഫോ​ട​ന​മു​ണ്ടാ​യി തീ ​തു​പ്പി​യ​തി​െൻറ ശേ​ഷി​പ്പു​ക​ളു​മാ​യി നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്ന മ​ദീ​ന​യി​ലെ ‘ജ​ബ​ൽ അ​ൽ ഖ​ദ്ർ’ ലോ​ക​ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ. ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ യൂ​നി​യ​ൻ ഓ​ഫ് ജി​യ​ളോ​ജി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ​സ് (ഐ.​യു.​ജി.​എ​സ്) യു​നെ​സ്കോ​യു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച 100 ഭൂ​മി​ശാ​സ്ത്ര സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ചു.

    ലാ​വ പൊ​ട്ടി​യൊ​ഴു​കി പി​ള​ർ​ന്ന വാ​യ പോ​ലു​ള്ള ശി​ലാ​ഗ്രം ഈ ​പ​ർ​വ​ത​ത്തി​െൻറ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​ണ്. മ​ദീ​ന​യു​ടെ വ​ട​ക്കു​ഭാ​ഗ​ത്തു​ള്ള ഖൈ​ബ​ർ ഹ​റ​യി​ലാ​ണ്​ അ​ൽ ഖ​ദ്​​ർ പ​ർ​വ​തം നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്ന​ത്. അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഉ​പ​ദ്വീ​പി​ലെ അ​ഗ്​​നി​പ​ർ​വ​ത ഭൂ​മി​ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​ന് തെ​ളി​വാ​യി ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന ജ​ബ​ൽ അ​ൽ ഖ​ദ്റി​െൻറ ശാ​സ്ത്രീ​യ​വും സൗ​ന്ദ​ര്യാ​ത്മ​ക​വും സാം​സ്കാ​രി​ക​വു​മാ​യ മൂ​ല്യ​മാ​ണ് ഈ ​തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നു​ള്ള കാ​ര​ണം.

    സൗ​ദി ജി​യ​ളോ​ജി​ക്ക​ൽ സ​ർ​വേ (എ​സ്.​ജി.​എ​സ്) പ​റ​യു​ന്ന​ത​നു​സ​രി​ച്ച്, ജ​ബ​ൽ അ​ൽ ഖ​ദ്ർ ആ​ധു​നി​ക അ​ഗ്​​നി​പ​ർ​വ​ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും അ​പൂ​ർ​വ​മാ​യ ഭൗ​മ​രൂ​പ​വ​ത്​​ക​ര​ണ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​യും കാ​ര​ണം അ​ന​ന്യ​മാ​യ ഭൂ​മി​ശാ​സ്ത്ര കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്നു. 400 മീ​റ്റ​ർ ഉ​യ​ര​മു​ള്ള ഇ​തി​െൻറ അ​ഗ്​​നി​പ​ർ​വ​ത മു​ഖം, രാ​ജ്യ​ത്തെ ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യി സ​ജീ​വ​മാ​യ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ അ​ഗ്​​നി​പ​ർ​വ​ത​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ്. ഏ​ക​ദേ​ശം ആ​യി​രം വ​ർ​ഷം മു​മ്പാ​ണ് അ​ഗ്​​നി​പ​ർ​വ​ത സ്​​േ​ഫാ​ട​ന​മു​ണ്ടാ​യ​ത്.

    സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​യ അ​ഗ്​​നി​പ​ർ​വ​ത കു​ഴ​ലു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ശ​ക്ത​മാ​യ ലാ​വ പ്ര​വാ​ഹ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യ​തി​െൻറ അ​വ​ശി​ഷ്​​ട​ങ്ങ​ൾ ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ട്. അ​ഗ്​​നി​പ​ർ​വ​ത പ്ര​വാ​ഹ​ങ്ങ​ൾ, 5,000 വ​ർ​ഷം മു​മ്പ​ത്തെ വെ​ങ്ക​ല​യു​ഗ​ത്തി​െൻറ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ വെ​ളി​ച്ചം വീ​ശു​മെ​ന്ന്​ ക​രു​ത​പ്പെ​ടു​ന്ന ‘മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ലെ പ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ’ എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഭീ​മാ​കാ​ര​മാ​യ ശി​ലാ​നി​ർ​മി​തി​ക​ളെ മൂ​ടി​യി​രി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​ത്​ പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്.

    ഈ ​ഭൂ​മി​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​വും ദൃ​ശ്യ​പ​ര​വു​മാ​യ സ​വി​ശേ​ഷ​ത കാ​ര​ണം ജ​ബ​ൽ അ​ൽ ഖ​ദ്ർ ഗ​വേ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ലോ​കോ​ത്ത​ര മൂ​ല്യ​മു​ള്ള പ്ര​കൃ​തി ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ ജി​യോ ടൂ​റി​സം (ഭൂ​മി​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​മാ​യ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രം) പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഒ​രു മി​ക​ച്ച കേ​ന്ദ്ര​വു​മാ​ണ്.

