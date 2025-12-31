Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 31 Dec 2025 8:45 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Dec 2025 8:45 AM IST

    മ​ക്ക ഹ​റ​മി​ൽ​നി​ന്ന്​ ചാ​ടി​യ​യാ​ളെ ര​ക്ഷി​ച്ച സം​ഭ​വം; ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ബോ​ധം ക​ട​മ ചെ​യ്യാ​ൻ പ്രേ​രി​പ്പി​ച്ചു -റ​യ്യാ​ൻ അ​സീ​രി

    മ​ക്ക ഹ​റ​മി​ൽ​നി​ന്ന്​ ചാ​ടി​യ​യാ​ളെ ര​ക്ഷി​ച്ച സം​ഭ​വം; ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ബോ​ധം ക​ട​മ ചെ​യ്യാ​ൻ പ്രേ​രി​പ്പി​ച്ചു -റ​യ്യാ​ൻ അ​സീ​രി
    സു​ര​ക്ഷാ​സേ​ന അം​ഗം

    റ​യാ​ൻ അ​സീ​രി

    മ​ക്ക: എ​​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ബോ​ധ​മാ​ണ് കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ ചാ​ടി​യ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​നെ ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ എ​ന്നെ പ്രേ​രി​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്ന്​ ഹ​ജ്ജ്, ഉം​റ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി​ക്കാ​യു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക സേ​ന​യി​ലെ അം​ഗ​മാ​യ റ​യാ​ൻ അ​സീ​രി പ​റ​ഞ്ഞു. മ​സ്ജി​ദു​ൽ ഹ​റാ​മി​ൽ ഡ്യൂ​ട്ടി​ക്കി​ട​യി​ൽ മു​ക​ളി​ല​ത്തെ നി​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് ചാ​ടി​യ ആ​ളെ ര​ക്ഷി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തെ കു​റി​ച്ച്​ ഒ​രു ടെ​ലി​വി​ഷ​ൻ ചാ​ന​ലി​നോ​ട്​ വി​വ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രെ സേ​വി​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ സു​ര​ക്ഷ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത ബോ​ധ​മാ​ണ്​ അ​തി​ന്​ എ​ന്നെ പ്രേ​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. ജോ​ലി​യു​ടെ സ്വ​ഭാ​വം അ​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള ഒ​രു ക​ട​മ നി​ർ​വ​ഹ​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. ആ ​വ്യ​ക്തി​യു​ടെ ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ശ​രി​യാ​യ സ​മ​യ​ത്ത് ശ​രി​യാ​യ സ്ഥ​ല​ത്ത് എ​ത്താ​നാ​യ​തി​ന്​ ദൈ​വ​ത്തി​ന് ന​ന്ദി പ​റ​യു​ന്നു. തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ന്​ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ സു​ഖം പ്രാ​പി​ക്കാ​ൻ ഞാ​ൻ ദൈ​വ​ത്തോ​ട് പ്രാ​ർ​ഥി​ക്കു​ന്നു. ഈ ​പെ​രു​മാ​റ്റം ഒ​രു സൗ​ദി പൗ​ര​നും അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മ​ല്ലെ​ന്നും മ​റി​ച്ച് അ​ത് ഒ​രു ബ​ഹു​മ​തി​യും ദേ​ശീ​യ ക​ട​മ​യു​മാ​ണെ​ന്നും അ​സീ​രി പ​റ​ഞ്ഞു.ശ​രി​യാ​യ സ​മ​യ​ത്തും സ്ഥ​ല​ത്തും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത് ഒ​രു ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ച്ചു. തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ മു​ൻ‌​ഗ​ണ​ന​യാ​ണ്. സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്തു​ത​ന്നെ​യാ​യാ​ലും തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഒ​രു വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​ക്കും ഇ​ട​മി​ല്ല. യാ​തൊ​രു മ​ടി​യും കൂ​ടാ​തെ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണം. തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​നെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നി​ടെ ത​നി​ക്ക് കാ​ൽ​മു​ട്ടി​ന് പൊ​ട്ട​ലും കാ​ലി​ന് ര​ണ്ട് ഒ​ടി​വു​ക​ളു​മു​ണ്ടാ​യി. പി​ന്നീ​ട് ര​ണ്ട് ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ ന​ട​ത്തി. ര​ണ്ടും വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​പ്പോ​ൾ താ​ൻ ആ​രോ​ഗ്യ​വാ​നാ​ണ്. സു​ര​ക്ഷാ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് ഇ​ത്ത​രം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​ണ്. അ​വ​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​​ന്റെ​യും യോ​ഗ്യ​ത​ക​ളു​ടെ​യും ഫ​ല​മാ​ണ്. അ​ത് വി​വി​ധ അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​ൻ അ​വ​രെ പ്രാ​പ്ത​രാ​ക്കു​ന്നു.

    ത​ന്നെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ക​യും ആ​ഗോ​ഗ്യ​സ്ഥി​തി​ക​ൾ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ക​യും ആ​ശ്വ​സി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​തി​ന് സൗ​ദി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​ക്ക് അ​സീ​രി ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു. സു​ര​ക്ഷ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ ചു​മ​ത​ല​ക​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ, പ​രി​ച​ര​ണം, തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ പി​ന്തു​ണ എ​ന്നി​വ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ഭ​ര​ണ​കൂ​ട സ​മീ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണി​തെ​ന്ന് മ​ന​സി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ആ​ഹ്ലാ​ദ​മു​ണ്ടെ​ന്നും അ​സീ​രി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.ഹ​റ​മി​​ന്റെ മു​ക​ളി​ല​ത്തെ നി​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് ചാ​ടി ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക്ക് ശ്ര​മി​ച്ച ഒ​രു തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​നെ സു​ര​ക്ഷ സൈ​നി​ക​നാ​യ അ​സീ​രി ര​ക്ഷി​ച്ച സം​ഭ​വ​മു​ണ്ടാ​യ​ത്​ നാ​ല്​ ദി​വ​സം മു​മ്പാ​ണ്. അ​സീ​രി​യു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​​ന്റെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​റ​ലാ​യി. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യും ഇ​രു​ഹ​റം മ​ത​കാ​ര്യ​മേ​ധാ​വി​യും അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​വു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ട്​ വ​ന്നു.

    TAGS:meccaSaudi Newsgulf news malayalam
    News Summary - The incident that saved the person who jumped from the Mecca Haram
