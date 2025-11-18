Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 18 Nov 2025 9:39 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Nov 2025 9:39 AM IST

    പ്ര​തീ​ക്ഷ​യേ​കി ‘അ​ലി​ഫ് എ​ക്സ്പോ-25’

    പ്ര​തീ​ക്ഷ​യേ​കി ‘അ​ലി​ഫ് എ​ക്സ്പോ-25’
    അ​ലി​ഫ് സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന സ​യ​ൻ​സ്, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ, ആ​ർ​ട്ട്​ എ​ക്സ്പോ

    റി​യാ​ദ്: അ​ലി​ഫ് ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ സ​യ​ൻ​സ്, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ, ആ​ർ​ട്ട്​ എ​ക്സ്പോ സ​മാ​പി​ച്ചു. ‘എ​ക്സ്പി​രി​മെൻറ​ൽ 25’ സ​യ​ൻ​സ് എ​ക്സ്പോ​യും ‘ബൈ​റ്റ്ബാ​ഷ്’ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഫെ​സ്​​റ്റും വി​വി​ധ ക​ലാ​വി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ നി​റ​ഞ്ഞ ആ​ർ​ട്ട് ഗാ​ല​റി​യും ചേ​ർ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു എ​ക്സ്പോ.

    ‘എ​ക്സ്പി​രി​മെൻറ​ൽ 25’ കി​ങ്​ സ​ഊ​ദ്​ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ലെ കെ​മി​സ്ട്രി പ്ര​ഫ​സ​ർ സ​യ്യി​ദ് ഫാ​റൂ​ഖ് ആ​ദി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ‘ബൈ​റ്റ് ബാ​ഷ്’ ടെ​ക്പ്രോ​ക്സി​മ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ശൈ​ഖ് സ​ലീം അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​നും ആ​ർ​ട്ട് ഗാ​ല​റി ഓ​റ​ക്ക്ൾ ഇ​ൻ​വെ​സ്​​റ്റ്​​മെൻറ്​ അ​ഡ്വൈ​സ​റി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദും ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.ജ​ല​സേ​ച​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ, സോ​ളാ​ർ, ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ ഗ​വേ​ഷ​ണം, ചാ​ന്ദ്ര​യാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്രോ​ജ​ക്ടു​ക​ൾ ഏ​റെ കൗ​തു​ക​മു​ണ​ർ​ത്തി. വി​ഷ്വ​ൽ കോ​ഡി​ങ്, റോ​ബോ​ട്ടി​ക്സ്, ഗെ​യിം​സ്, ഡോ​ക്യു​മെൻറ​റി പ്ര​സ​േ​ൻ​റ​ഷ​ൻ, വെ​ബ് ഡി​സൈ​നി​ങ്, എ.​ഐ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 250ഓ​ളം പ്രോ​ജ​ക്ടു​ക​ളാ​ണ് അ​ലി​ഫ് എ​ക്സ്പോ​യി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

    പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് നി​സാ​മു​ദ്ദീ​ൻ, ആ​യി​ഷ ബാ​നു, സു​മ​യ്യ ശ​മീ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് രി​ഫാ​ദ്, ജു​മൈ​ല ബ​ഷീ​ർ, ഉ​ഷ എ​ന്നി​വ​രെ അ​ലി​ഫ് ഗ്രൂ​പ് ഓ​ഫ് സ്കൂ​ൾ​സ് സി.​ഇ.​ഒ ലു​ഖ്‌​മാ​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ്, പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​സ്ത​ഫ എ​ന്നി​വ​ർ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. ഹെ​ഡ്മാ​സ്​​റ്റ​ർ നൗ​ഷാ​ദ് നാ​ല​ക​ത്ത്, ഹെ​ഡ്മി​സ്ട്ര​സ് ഫാ​ത്തി​മ ഖൈ​റു​ന്നി​സ, അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റ​ർ അ​ലി ബു​ഖാ​രി എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    TAGS:Saudi Newsalif expogulf news malayalam
