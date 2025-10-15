Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 15 Oct 2025 10:30 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Oct 2025 10:30 AM IST

    കു​റ്റ​ക്കാ​രാ​യ പൊ​ലീ​സു​​കാ​രെ സ​സ്പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്യണം -ഒ.​ഐ.​സി.​സി റി​യാ​ദ്​

    കു​റ്റ​ക്കാ​രാ​യ പൊ​ലീ​സു​​കാ​രെ സ​സ്പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്യണം -ഒ.​ഐ.​സി.​സി റി​യാ​ദ്​
    ഒ.​ഐ.​സി.​സി റി​യാ​ദ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​തി​ഷേ​ധ പ​രി​പാ​ടി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഡ്വ. എ​ൽ.​കെ. അ​ജി​ത് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ലി​നെ​തി​രെ പൊ​ലീ​സ് ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി ഒ.​ഐ.​സി.​സി റി​യാ​ദ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി. പേ​രാ​മ്പ്ര​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പൊ​ലീ​സ് ന​ര​നാ​യാ​ട്ടി​നെ​തി​രെ ബ​ത്ഹ സ​ബ​ർ​മ​തി ഹാ​ളി​ൽ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധ സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ​സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത പൊ​ലീ​സു​​കാ​രെ സ​സ്പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്യു​ക​യും അ​വ​രു​ടെ പേ​രി​ൽ ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സ് ര​ജി​സ്​​റ്റ​ർ ചെ​യ്ത് സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യും വേ​ണ​മെ​ന്ന്​ യോ​ഗം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വ​ർ​ക്കി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ന​വാ​സ് വെ​ള്ളി​മാ​ട്കു​ന്നു അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഡ്വ. എ​ൽ.​കെ. അ​ജി​ത് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ കു​ഞ്ഞി കു​മ്പ​ള, അ​ബ്‌​ദു​ള്ള വ​ല്ലാ​ഞ്ചി​റ, യ​ഹി​യ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ, അ​സ്ക​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ, സ​ലീം അ​ർ​ത്തി​യി​ൽ, ര​ഘു​നാ​ഥ് പ​റ​ശ്ശി​നി​ക്ക​ട​വ്, അ​മീ​ർ പ​ട്ട​ണ​ത്ത്, സെ​യ്ഫ് കാ​യ​കു​ളം, ജോ​ൺ​സ​ൺ മാ​ർ​ക്കോ​സ്, സ​ന്തോ​ഷ് ക​ണ്ണൂ​ർ, സി​ജോ വ​യ​നാ​ട്, ഷി​ഹാ​ബ് ക​രി​മ്പാ​റ, മാ​ത്യു ജോ​സ​ഫ് എ​റ​ണാ​കു​ളം, ഷാ​ജി മ​ഠ​ത്തി​ൽ, മ​ജു കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, അ​ൻ​സാ​യ് ഷൗ​ക്ക​ത്ത്, സൈ​നു​ദ്ധീ​ൻ വെ​ട്ട​ത്തൂ​ർ, അ​ല​ക്സ് കൊ​ല്ലം, വൈ​ശാ​ഖ് അ​രൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​രേ​ഷ് ശ​ങ്ക​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ക്കി​ർ ദാ​ന​ത്ത് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഒ​ടു​വി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം മു​ഴ​ക്കി പൊ​ലീ​സി​െൻറ അ​ധി​കാ​ര​ദു​രു​പ​യോ​ഗ​ത്തി​നെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ സ​ന്ദേ​ശം ഉ​യ​ർ​ത്തി. നാ​സ​ർ മാ​വൂ​ർ, ജം​ഷാ​ദ് ചെ​റു​വ​ണ്ണൂ​ർ, സൈ​നു​ദ്ധീ​ൻ വ​ല്ല​പ്പു​ഴ, ഷം​സീ​ർ പാ​ല​ക്കാ​ട്, ജം​ഷി കാ​ര​കു​ന്നു, ഹ​രീ​ന്ദ്ര​ൻ ക​ണ്ണൂ​ർ, മു​നീ​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ, ഹാ​ഷിം ക​ണ്ണൂ​ർ, സു​ജി​ത് ക​ണ്ണൂ​ർ, അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ, ജോ​സ​ഫ് കോ​ട്ട​യം, സൈ​ത് മു​ഹ​മ്മ​ദ് മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    News Summary - The guilty police officers should be suspended - OICC Riyadh
