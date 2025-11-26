Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 26 Nov 2025 10:53 AM IST
    date_range 26 Nov 2025 10:53 AM IST

    ശിൽപ നൈസിൽ നടനത്തിന്റെ ലാസ്യ ചാരുത

    ശിൽപ നൈസിൽ നടനത്തിന്റെ ലാസ്യ ചാരുത
    ശി​ൽ​പ നൈ​സി​ൽ

    ദ​മ്മാം: ന​ട​ന വ​ഴി​ക​ളി​ൽ പു​തു​പാ​ത​ക​ളൊ​രു​ക്കി ദ​മ്മാ​മി​ലെ മ​ല​യാ​ളി പ്രേ​ക്ഷ​ക​രു​ടെ ഇ​ഷ്​​ട​ന​ർ​ത്ത​കി​യാ​യി ​ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടു​ക​യാ​ണ് ശി​ൽ​പ നൈ​സി​ൽ എ​ന്ന ശി​ൽ​പ ടീ​ച്ച​ർ. ആ​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടു​മ​റ​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ ന​ട​ന മു​ദ്ര​ക​ളെ പു​തി​യ ആ​സ്വാ​ദ ചേ​രു​വ​ക​ളി​ൽ സ​ന്നി​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച് ലാ​സ്യ​ല​യ ഭം​ഗി​ക​ളി​ൽ അ​ണി​യി​ച്ചൊ​രു​ക്കി ശി​ൽ​പ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​സ്വാ​ദ​ക​ർ ഏ​റെ​യാ​ണ്.

    ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി ത​ഴ​വ സ്വ​ദേ​ശി​യും പ്ര​വാ​സി​യു​മാ​യ രാ​ജേ​ന്ദ്ര​​ന്റെ​യും സം​ഗീ​ത അ​ധ്യാ​പി​ക ത​ങ്ക​മ്മ ടീ​ച്ച​റു​ടെ​യും മ​ക​ളാ​യ ശി​ൽ​പ സൗ​ദി​യി​ൽ എ​ത്തി​യ ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും നൃ​ത്താ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​യി മാ​റി​യ​ത്. അ​മ്മ​യു​ടെ നി​ർ​ബ​ന്ധ​ത്തി​ന് വ​ഴ​ങ്ങി ചെ​റു​ചു​വ​ടു​ക​ൾ വെ​ച്ചു​തു​ട​ങ്ങി​യ ശി​ൽ​പ​ക്ക് പ​ക്ഷേ, ഇ​പ്പോ​ൾ നൃ​ത്തം ജീ​വ​വാ​യു​വാ​ണ്. ഹെ​ൽ​ത്ത്​ ഇ​ൻ​സ്പ​ക്ട​റാ​വാ​ൻ പ​ഠി​ച്ച ശി​ൽ​പ ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള​ളി നൈ​സ​ിലി​നെ വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ച്ച് ദ​മ്മാ​മി​ൽ എ​ത്തി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് വീ​ണ്ടും നൃ​ത്ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ഞ്ഞ​ത്. ഇ​പ്പോ​ൾ നി​ര​വ​ധി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ള്ള വ​ര​ല​ക്ഷ്മി നൃ​ത്ത​വി​ദ്യാ​ല​യം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​ണ് ശി​ൽ​പ. ക​ഴി​ഞ്ഞ 11 വ​ർ​ഷം ത​നി​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച നൂ​റു​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വേ​ദി​ക​ളി​ൽ പു​തി​യ നൃ​ത്ത രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച് ശി​ൽ​പ​യും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും കൈ​യ​ടി നേ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കേ​വ​ലം സി​നി​മാ​പാ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്ക് ചു​വ​ടു​വെ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​രം കാ​വ്യാ​ത്മ​ക​മാ​യി നൃ​ത്ത​ത്തെ പ്രേ​ക്ഷ​ക ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് സ​ന്നി​വേ​ശി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന ശ്ര​മ​മാ​ണ് അ​തി​ൽ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ശി​ൽ​പ ടീ​ച്ച​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    മ​ഴ, നി​ലാ​വ്, കാ​റ്റ്, കാ​ട് എ​ന്നി​വ​യൊ​ക്കെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി ശി​ൽ​പ​യൊ​രു​ക്കി​യ നൃ​ത്ത​രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​ണ് പ്രേ​ക്ഷ​ക​ർ ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഭൂ​ത​പ്പാ​ട്ട് നൃ​ത്ത​രൂ​പ​ത്തി​ൽ വേ​ദി​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത് ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധ​നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. സു​ഗ​ത​കു​മാ​രി​യു​ടെ ‘ഒ​രു തൈ ​ന​ടാം ന​ല്ല നാ​ളേ​ക്ക് വേ​ണ്ടി’ എ​ന്ന പ​രി​സ്ഥി​തി ക​വി​ത​യു​ടെ നൃ​ത്ത​രൂ​പം കാ​ഴ്ച​യു​ടെ വേ​റി​ട്ട അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഏ​ഴാ​ച്ചേ​രി രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​​ന്റെ തൂ​ലി​ക​യി​ൽ പി​റ​ന്ന്​ വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ ആ​ല​പി​ച്ച ‘ച​ന്ദ​ന മ​ണി​വാ​തി​ൽ പാ​തി ചാ​രി.. ഹി​ന്ദോ​ളം ക​ണ്ണി​ൽ തി​ര​യി​ള​ക്കി’ എ​ന്ന ഗാ​നം ശി​ൽ​പ ത​ന്നെ വേ​ദി​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​തി​ന് വ​ൻ സ്വീ​കാ​ര്യ​ത​യാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. മൂ​ന്ന​ര വ​യ​സ്സി​ലാ​ണ് നൃ​ത്തം പ​ഠി​ച്ചു​തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. സ്കു​ൾ, കോ​ള​ജ് കാ​ല​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ര​വ​ധി സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വാ​രി​ക്കൂ​ട്ടി. അ​മ്മ​യാ​യി​രു​ന്നു എ​ല്ലാ​ത്തി​നും പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യി ഒ​പ്പം​നി​ന്ന​ത്. നൃ​ത്ത​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഭീ​മ​മാ​യ ചെ​ല​വ് താ​ങ്ങാ​നാ​വാ​തെ അ​​ന്നൊ​ക്കെ പ​ല​പ്പോ​ഴും മ​ത്സ​ര വേ​ദി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വേ​ദ​ന​യോ​ടെ മാ​റി​നി​ൽ​ക്കേ​ണ്ടി വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. പി​ന്നീ​ട് നൃ​ത്തം ജീ​വ​ഭാ​ഗ​മാ​യി മാ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഭ​ര​ത​നാ​ട്യ​ത്തി​ൽ ബി​രു​ദ​വും മോ​ഹി​നി​യാ​ട്ട​ത്തി​ലും, കു​ച്ചി​പ്പുടി​യി​ലും ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര ബി​രു​ദ​വും നേ​ടി. ഭ​ർ​ത്താ​വ് നൈ​സി​ലും മ​ക്ക​ളാ​യ ഇ​ശാ​ൻ​വി​യും ഇ​വാ​ൻ​ശി​ക​യും പി​ന്ത​ണ​യു​മാ​യി ഒ​പ്പ​മു​ണ്ട്.

