    Saudi Arabia
    date_range 28 Oct 2025 6:35 AM IST
    ‘പി.​എം ശ്രീ​യി​ല്‍ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത് ജ​ന​വ​ഞ്ച​ന’

    ജി​ദ്ദ: വി​ദ്യ​ാഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ വ​ര്‍ഗീ​യ​വ​ത്ക​ര​ണം കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ മോ​ദി സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന പി.​എം ശ്രീ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ല്‍ സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത് വ​ഴി പി​ണ​റാ​യി സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ കേ​ര​ള ജ​ന​ത​യെ വ​ഞ്ചി​ച്ച​താ​യി കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഇ​തി​നെ​തി​രെ മ​ത​രാ​ഷ്ട്രീ​യ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രും വ​ലി​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​സ്മാ​യി​ല്‍ മു​ണ്ടു​പ​റ​മ്പ്, ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നാ​ണി ഇ​സ്ഹാ​ഖ് മാ​സ്റ്റ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ല്‍ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

