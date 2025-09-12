ലക്ഷ്യം പൊതുതാൽപര്യം; അവ നേടാനും പൂർത്തീകരിക്കാനും ഞങ്ങൾ ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു -സൗദി കിരീടാവകാശിtext_fields
റിയാദ്: ഞങ്ങളുടെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം പൊതുതാൽപര്യമാണെന്നും അവ നേടാനും പൂർത്തീകരിക്കാനും ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുന്നുവെന്നും സൗദി കിരീടാവകാശി അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ പറഞ്ഞു. സൽമാൻ രാജാവിനുവേണ്ടി ശൂറാ കൗൺസിലിന്റെ ഒമ്പതാം സമ്മേളനത്തിന്റെ രണ്ടാം വർഷത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിലാണ് കിരീടാവകാശി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. എന്നിരുന്നാലും പൊതുതാൽപര്യത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഏതെങ്കിലും പരിപാടികളോ ലക്ഷ്യങ്ങളോ റദ്ദാക്കാനോ അവയിൽ സമൂലമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനോ മടിക്കില്ലെന്നും ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. ഇസ്ലാമിക നിയമം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക, നീതി സ്ഥാപിക്കുക, കൂടിയാലോചന നടത്തുക എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഉറച്ച തത്വങ്ങളിൽ മൂന്നു നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഈ രാജ്യം സ്ഥാപിതമാണ്.
ഈ അനുഗ്രഹീത സമീപനത്തിലും ഇരുഹറം സേവനത്തിലൂടെ ദൈവം നമ്മെ ആദരിച്ചതിലും ഞങ്ങൾ അഭിമാനിക്കുന്നു. ഈ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുകയും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഊർജവും സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും കിരീടാവകാശി പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ അതിന്റെ പാതകളെ വൈവിധ്യവത്കരിക്കുകയും എണ്ണയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറക്കാനുള്ള കഴിവ് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി എണ്ണ ഇതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനത്തിന്റെ 56 ശതമാനം കൈവരിച്ചു. ഇത് നാലര ട്രില്യൺ റിയാലിൽ കൂടുതലായ നിലയിലെത്തി. ഇവയും മറ്റു നേട്ടങ്ങളും സൗദിയെ വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു ആഗോള കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റി. ഒരുപക്ഷേ 660 അന്താരാഷ്ട്ര കമ്പനികൾ തങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക ആസ്ഥാനമായി സൗദിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വിഷൻ 2030 അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളിലും സാങ്കേതിക സേവനങ്ങളുടെ നിലവാരത്തിലും നേടിയ നേട്ടങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് സൗദി സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ ശക്തിയെയും അതിന്റെ വിശാലമായ ഭാവി സാധ്യതകളെയും അടിവരയിടുന്നുവെന്നും കിരീടാവകാശി പറഞ്ഞു.
ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് മേഖലയിൽ ഒപ്പുവച്ച കരാറുകൾ വിഷന്റെ പരിപാടികളുടെ വിവിധ വശങ്ങളെ പൂരകമാക്കുന്നു. വരും വർഷങ്ങളിൽ ഈ മേഖലയുടെ ആഗോള കേന്ദ്രമായി രാജ്യത്തെ മാറ്റുന്നു. ആഗോള പുരോഗതിയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലങ്ങളിലേക്ക് പ്രതിരോധ ശേഷി ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള സൈനിക പരിപാടികളിൽ ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പങ്കാളികളുമായുള്ള സഹകരണം സൈനിക വ്യവസായത്തെ പ്രാദേശികവൽക്കരിക്കുന്നതിനും ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിന് സംഭാവന ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഇപ്പോൾ വെറും രണ്ട് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 19 ശതമാനത്തിൽ അധികം എത്തിയിരിക്കുന്നു.
സുസ്ഥിര സാമ്പത്തിക വികസനത്തിനും വൈവിധ്യവൽക്കരണത്തിനും ഒറ്റ വരുമാന സ്രോതസ്സിനെ ആശ്രയിക്കാതെ ശക്തമായ പൊതു ധനകാര്യം അത്യാവശ്യമാണെന്നും അത് വൈവിധ്യമാർന്ന തൊഴിലവസരങ്ങൾ വളരുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നും സൗദി തിരിച്ചറിയുന്നുവെന്നും കിരീടാവകാശി പറഞ്ഞു.വിഷൻ ആരംഭിച്ചതു മുതൽ സൗദി ഈ അടിത്തറ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനായി പ്രവർത്തിച്ചു. ഇത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ഒരു നിക്ഷേപ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റി. ഒരു ഉറച്ച സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ നൽകി.ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക്, തൊഴിൽ വിപണിയിൽ സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ ഉയർന്ന നിരക്ക്, താഴ്ന്ന വരുമാനക്കാരുടെ ശതമാനത്തിലെ കുറവ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.
പൗരന്മാരെ സേവിക്കുന്നതിനും അവരുടെ വരുമാനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും നൽകുന്ന സേവനങ്ങളുടെ നിലവാരം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും പൗരന്മാർക്കും, താമസക്കാർക്കും സന്ദർശകർക്കും ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തുടരുന്നു. ദേശീയ മുൻഗണനകളിലേക്ക് വിഭവങ്ങൾ നയിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് പൊതു ചെലവിന്റെ സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവുമായ ആഘാതം തുടർന്നും വിലയിരുത്തുമെന്നും കിരീടാവകാശി പറഞ്ഞു.സാമ്പത്തിക ആഘാതങ്ങളെ ആഗിരണം ചെയ്യുന്നതിലും, വഴക്കം നൽകുന്നതിലും, പദ്ധതികളുടെ പാത അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിലും, വികസന ആവശ്യകതകളെ തടസ്സപ്പെടുത്താതെ ഏതൊരു ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളെയും കൂടുതൽ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് അവയുടെ ഘടകങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കുന്നതിലും ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രകടനത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കിരീടാവകാശി പറഞ്ഞു.
