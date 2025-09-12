Begin typing your search above and press return to search.
    ല​ക്ഷ്യം പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യം; അ​വ നേ​ടാ​നും പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കാ​നും ഞ​ങ്ങ​ൾ ദൃ​ഢ​നി​ശ്ച​യം ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്നു -സൗ​ദി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി

    ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ ഒ​മ്പ​താം സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്റെ ര​ണ്ടാം വ​ർ​ഷ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം
    സൗ​ദി ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ൽ ഒ​മ്പ​താം സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്റെ ര​ണ്ടാം വ​ർ​ഷ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന വേ​ള​യി​ൽ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു.

    റി​യാ​ദ്: ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ത്യ​ന്തി​ക ല​ക്ഷ്യം പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​വ നേ​ടാ​നും പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കാ​നും ദൃ​ഢ​നി​ശ്ച​യം ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും സൗ​ദി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ൽ​മാ​ൻ രാ​ജാ​വി​നു​വേ​ണ്ടി ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ ഒ​മ്പ​താം സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്റെ ര​ണ്ടാം വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന വേ​ള​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ഇ​ക്കാ​ര്യം പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. എ​ന്നി​രു​ന്നാ​ലും പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യ​ത്തി​ന് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളോ റ​ദ്ദാ​ക്കാ​നോ അ​വ​യി​ൽ സ​മൂ​ല​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ത്താ​നോ മ​ടി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക നി​യ​മം ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​ക, നീ​തി സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക, കൂ​ടി​യാ​ലോ​ച​ന ന​ട​ത്തു​ക എ​ന്നി​വ​യെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള ഉ​റ​ച്ച ത​ത്വ​ങ്ങ​ളി​ൽ മൂ​ന്നു നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി ഈ ​രാ​ജ്യം സ്ഥാ​പി​ത​മാ​ണ്.

    ഈ ​അ​നു​ഗ്ര​ഹീ​ത സ​മീ​പ​ന​ത്തി​ലും ഇ​രു​ഹ​റം സേ​വ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ ദൈ​വം ന​മ്മെ ആ​ദ​രി​ച്ച​തി​ലും ഞ​ങ്ങ​ൾ അ​ഭി​മാ​നി​ക്കു​ന്നു. ഈ ​ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തി​ൽ ഞ​ങ്ങ​ൾ അ​ങ്ങേ​യ​റ്റം ശ്ര​ദ്ധ ചെ​ലു​ത്തു​ക​യും ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ല്ലാ ഊ​ർ​ജ​വും സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​വെ​ന്നും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി പ​റ​ഞ്ഞു. ന​മ്മു​ടെ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ അ​തി​ന്റെ പാ​ത​ക​ളെ വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ക​യും എ​ണ്ണ​യെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത് കു​റ​ക്കാ​നു​ള്ള ക​ഴി​വ് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

    ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി എ​ണ്ണ ഇ​ത​ര പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ മൊ​ത്ത ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ഉ​ൽ‌​പാ​ദ​ന​ത്തി​ന്റെ 56 ശ​ത​മാ​നം കൈ​വ​രി​ച്ചു. ഇ​ത് നാ​ല​ര ട്രി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ലി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലാ​യ നി​ല​യി​ലെ​ത്തി. ഇ​വ​യും മ​റ്റു നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളും സൗ​ദി​യെ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ആ​ഗോ​ള കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി മാ​റ്റി. ഒ​രു​പ​ക്ഷേ 660 അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി സൗ​ദി​യെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​ഷ​ൻ 2030 അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും സാ​ങ്കേ​തി​ക സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലും നേ​ടി​യ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത് സൗ​ദി സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ ശ​ക്തി​യെ​യും അ​തി​ന്റെ വി​ശാ​ല​മാ​യ ഭാ​വി സാ​ധ്യ​ത​ക​ളെ​യും അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്നു​വെ​ന്നും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഒ​പ്പു​വ​ച്ച ക​രാ​റു​ക​ൾ വി​ഷ​ന്റെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ വി​വി​ധ വ​ശ​ങ്ങ​ളെ പൂ​ര​ക​മാ​ക്കു​ന്നു. വ​രും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഈ ​മേ​ഖ​ല​യു​ടെ ആ​ഗോ​ള കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി രാ​ജ്യ​ത്തെ മാ​റ്റു​ന്നു. ആ​ഗോ​ള പു​രോ​ഗ​തി​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് പ്ര​തി​രോ​ധ ശേ​ഷി ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സൈ​നി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ ഞ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു. ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം സൈ​നി​ക വ്യ​വ​സാ​യ​ത്തെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക​വ​ൽ​ക്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ത്വ​രി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്യു​ന്നു. ഇ​ത് ഇ​പ്പോ​ൾ വെ​റും ര​ണ്ട് ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് 19 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ അ​ധി​കം എ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്നു.

    സു​സ്ഥി​ര സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും വൈ​വി​ധ്യ​വ​ൽ​ക്ക​ര​ണ​ത്തി​നും ഒ​റ്റ വ​രു​മാ​ന സ്രോ​ത​സ്സി​നെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കാ​തെ ശ​ക്ത​മാ​യ പൊ​തു ധ​ന​കാ​ര്യം അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ത് വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ വ​ള​രു​ന്ന​തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കു​മെ​ന്നും സൗ​ദി തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്നു​വെ​ന്നും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി പ​റ​ഞ്ഞു.വി​ഷ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ച​തു മു​ത​ൽ സൗ​ദി ഈ ​അ​ടി​ത്ത​റ കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ഇ​ത് ന​മ്മു​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് ഒ​രു നി​ക്ഷേ​പ ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി മാ​റ്റി. ഒ​രു ഉ​റ​ച്ച സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ ന​ൽ​കി.ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​യ്മ നി​ര​ക്ക്, തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി​യി​ൽ സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ര​ക്ക്, താ​ഴ്ന്ന വ​രു​മാ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലെ കു​റ​വ് എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    പൗ​ര​ന്മാ​രെ സേ​വി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​വ​രു​ടെ വ​രു​മാ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ന​ൽ​കു​ന്ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ല​വാ​രം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും, താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ഞ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​ന്നു. ദേ​ശീ​യ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ന​യി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പൊ​തു ചെ​ല​വി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വും സാ​മൂ​ഹി​ക​വു​മാ​യ ആ​ഘാ​തം തു​ട​ർ​ന്നും വി​ല​യി​രു​ത്തു​മെ​ന്നും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി പ​റ​ഞ്ഞു.സാ​മ്പ​ത്തി​ക ആ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ളെ ആ​ഗി​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ലും, വ​ഴ​ക്കം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലും, പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ പാ​ത അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ലും, വി​ക​സ​ന ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ളെ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്താ​തെ ഏ​തൊ​രു ഏ​റ്റ​ക്കു​റ​ച്ചി​ലു​ക​ളെ​യും കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് അ​വ​യു​ടെ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റി​ന്റെ പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ന്റെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്ക് വ​ഹി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി പ​റ​ഞ്ഞു.

