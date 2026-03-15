    Saudi Arabia
    date_range 15 March 2026 8:22 AM IST
    date_range 15 March 2026 8:22 AM IST

    ത​നി​മ യാം​ബു സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സൗ​ഹൃ​ദ സം​ഗ​മ​വും ഇ​ഫ്താ​ർ മീ​റ്റും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി

    ത​നി​മ യാം​ബു സോ​ണ​ൽ സ​മി​തി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സൗ​ഹൃ​ദ ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    യാം​ബു: ത​നി​മ യാം​ബു സോ​ണ​ൽ സ​മി​തി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ടൊ​യോ​ട്ട ത​നി​മ സെ​ന്റ​ർ ഹാ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സൗ​ഹൃ​ദ സം​ഗ​മ​വും ഇ​ഫ്താ​ർ മീ​റ്റും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി.

    യാം​ബു​വി​ലെ വി​വി​ധ രാ​ഷ്ട്രീ​യ, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക, കാ​യി​ക സം​ഘ​ട​നാ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും വാ​ണി​ജ്യ​രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​രും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. സൗ​ഹാ​ർ​ദ്ദ​വും പ​ര​സ്പ​ര സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും സ്‌​നേ​ഹ​വും യാം​ബു​വി​ലെ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക യോ​ജി​പ്പും വി​ളി​ച്ച​റി​യി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു സം​ഗ​മം. ത​നി​മ യാം​ബു സോ​ണ​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ലിം വേ​ങ്ങ​ര പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ജാ​ബി​ർ വാ​ണി​യ​മ്പ​ലം ആ​മു​ഖ​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് കാ​ഞ്ഞി​ര​ങ്ങാ​ട​ൻ, സി​ദ്ധീ​ഖു​ൽ അ​ക്ബ​ർ, ആ​ഷി​ഫ് പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ, രാ​ജീ​വ് തി​രു​വ​ല്ല, ഷൗ​ക്ക​ത്ത് മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്, നി​യാ​സ് യൂ​സു​ഫ്, കെ.​പി.​എ ക​രീം താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി, അ​നീ​സു​ദ്ദീ​ൻ ചെ​റു​കു​ള​മ്പ്, ഡോ. ​ഷ​ഫീ​ഖ് ഹു​സൈ​ൻ ഹു​ദ​വി, ന​സീ​ഫ് മാ​റ​ഞ്ചേ​രി, സ​ഹ്‌​ലാം കൊ​ടു​വ​ള്ളി, അ​സ്‌​ക്ക​ർ വ​ണ്ടൂ​ർ, ബാ​ബു കു​ട്ട​ൻ പി​ള്ള, ഇ​ബ്രാ​ഹീം കു​ട്ടി പു​ല​ത്ത്, അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം പു​ഴ​ക്കാ​ട്ടി​രി, സു​നീ​ർ ഖാ​ൻ, ഇ​ൽ​യാ​സ് വേ​ങ്ങൂ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. നാ​സ​ർ ന​ടു​വി​ൽ സ​മാ​പ​ന പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. ശ​രീ​ഫ് മു​ക്കം, ഷൗ​ക്ക​ത്ത് എ​ട​ക്ക​ര, അ​ബ്ദു​ൽ വ​ഹാ​ബ് പി​ണ​ങ്ങോ​ട്, സു​ഹൈ​ൽ മ​മ്പാ​ട്, സ​ഹീ​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ, അ​ബ്ദു​ന്നാ​സ​ർ പാ​ല​ക്കാ​ട് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    News Summary - The friendly gathering and iftar meet organized by Tanima Yambu became a highlight
