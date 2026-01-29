Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 29 Jan 2026 8:04 PM IST
    date_range 29 Jan 2026 8:04 PM IST

    2027-ൽ ആദ്യ വാണിജ്യ ബഹിരാകാശ നിലയം വിക്ഷേപിക്കും: പ്രഖ്യാപനവുമായി ‘വാസ്​റ്റ്​ സ്പേസ്’

    റിയാദിലാണ്​ സ്വകാര്യ ബഹിരാകാശ നിലയ നിർമാണ കമ്പനിയുടെ സി.ഇ.ഒ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്​
    2027-ൽ ആദ്യ വാണിജ്യ ബഹിരാകാശ നിലയം വിക്ഷേപിക്കും: പ്രഖ്യാപനവുമായി 'വാസ്​റ്റ്​ സ്പേസ്'
    റിയാദിൽ ‘സ്​പേസ്​ ഡെബ്രിസ്​ കോൺഫറൻസി’ൽ വാസ്​റ്റ്​ സ്പേസ് സി.ഇ.ഒ മാക്സ് ഹൗട്ട് സംസാരിക്കുന്നു

    റിയാദ്: ബഹിരാകാശ പശ്ചാത്തല സൗകര്യ വികസന രംഗത്ത് പുതിയ ചരിത്രം കുറിക്കാൻ വാണിജ്യ മേഖല ഒരുങ്ങുന്നു. ലോകത്തെ ആദ്യ വാണിജ്യ ബഹിരാകാശ നിലയമായ ‘ഹാവൻ -1’ അടുത്ത വർഷം (2027) ആദ്യ പാദത്തിൽ വിക്ഷേപിക്കുമെന്ന് ‘വാസ്​റ്റ്​ സ്പേസ്’ സി.ഇ.ഒ മാക്സ് ഹൗട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. റിയാദിൽ നടന്ന ‘ബഹിരാകാശ അവശിഷ്​ടങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച രാജ്യാന്തര സമ്മേളനത്തി’ൽ (സ്​പേസ്​ ഡെബ്രിസ്​ കോൺഫറൻസ്​ 2026) സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

    അന്താരാഷ്​ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തി​ന്റെ (ഐ.എസ്​.എസ്​) കാലാവധി ഈ ദശകത്തോടെ അവസാനിക്കാനിരിക്കെ, ആഗോള ബഹിരാകാശ രംഗം വാണിജ്യ മാതൃകകളിലേക്ക് മാറുന്നതി​ന്റെ നിർണായക ഘട്ടമാണിതെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    ഒരേസമയം നാല് ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികൾക്ക് താമസിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് ‘ഹാവൻ -1’ രൂപകൽപന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണങ്ങൾ, സാങ്കേതിക പരീക്ഷണങ്ങൾ, വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി പൂജ്യം ഗുരുത്വാകർഷണ സാഹചര്യത്തിലുള്ള മികച്ച സൗകര്യങ്ങൾ നിലയം ഒരുക്കുകയാണ്​ ലക്ഷ്യം. ബഹിരാകാശ അവശിഷ്​ടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണം, കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ സുരക്ഷിതമായി ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ ഇതി​ന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്.

    2027 മുതൽ 2030 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ നാല് പ്രധാന ദൗത്യങ്ങളിലൂടെ സാമ്പത്തിക നേട്ടം കൈവരിക്കാനാണ് കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 2025-ൽ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയ ‘ഹാവൻ ഡെമോ’ എന്ന പരീക്ഷണ ദൗത്യത്തി​ന്റെ കരുത്തിലാണ് കമ്പനി ഈ വൻ പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ബഹിരാകാശത്തി​ന്റെ ഉത്തരവാദിത്തപരമായ ഉപയോഗം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും സുസ്ഥിരമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും സ്വകാര്യ മേഖലയുടെ വർധിച്ചുവരുന്ന പ്രാധാന്യമാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം അടിവരയിടുന്നത്.

    ആരാണ്​ ‘വാസ്​റ്റ്​ സ്പേസ്’?

    ബഹിരാകാശത്ത് മനുഷ്യർക്ക് താമസിക്കാനും ജോലി ചെയ്യാനും സൗകര്യമൊരുക്കുന്ന സ്വകാര്യ ബഹിരാകാശ നിലയങ്ങൾ നിർമിക്കുന്ന അമേരിക്കൻ കമ്പനിയാണ് വാസ്​റ്റ്​ സ്പേസ്. ഇലോൺ മസ്കി​ന്റെ സ്പേസ് എക്സ് റോക്കറ്റുകൾ നിർമിക്കുന്നത് പോലെ, ബഹിരാകാശത്തെ ‘വീടുകളും ലബോറട്ടറികളും’ നിർമിക്കുന്ന ഒരു സ്​റ്റാർട്ടപ്പാണ് ഇത്​. ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയിലൂടെ പ്രശസ്തനായ ശതകോടീശ്വരൻ ജെഡ് മക്കലേബ്​ ആണ് 2022-ൽ ഈ കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചത്.

    അന്താരാഷ്​ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിന് പകരമായി സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ബഹിരാകാശ നിലയം സ്ഥാപിക്കുകയാണ്​ ലക്ഷ്യം. ഭാവിയിൽ ബഹിരാകാശത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് താമസിക്കാൻ കഴിയുന്ന വലിയ നഗരങ്ങൾ നിർമിക്കുക എന്നതാണ് ഇവരുടെ ദീർഘകാല ലക്ഷ്യം. സ്പേസ് എക്സി​ന്റെ ഫാൽക്കൺ 9 റോക്കറ്റിലാണ് ‘ഹാവൻ -1’ വിക്ഷേപിക്കുക.

