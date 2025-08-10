Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    date_range 10 Aug 2025 6:30 AM IST
    date_range 10 Aug 2025 6:30 AM IST

    വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല​ത്ത് റി​യാ​ദി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ദ്യ​ത്തെ ‘ക്ലൗ​ഡ് സീ​ഡി​ങ്​’ വി​ജ​യ​ക​രം

    മ​ഴ​യു​ടെ തോ​തും അ​തു​വ​ഴി ജ​ല​സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ളു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗ​വും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം
    വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല​ത്ത് റി​യാ​ദി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ദ്യ​ത്തെ ‘ക്ലൗ​ഡ് സീ​ഡി​ങ്​’ വി​ജ​യ​ക​രം
    വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ ‘ക്ലൗ​ഡ് സീ​ഡി​ങ്ങി'​നാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യ സ​ന്നാ​ഹ​ങ്ങ​ൾ

    റി​യാ​ദ്​: ജ​ല​സു​ര​ക്ഷ​ക്കാ​യി വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല​ത്ത് റി​യാ​ദി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ദ്യ​ത്തെ ‘ക്ലൗ​ഡ് സീ​ഡി​ങ്​’ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി. റി​യാ​ദി​ന്റെ വ​ട​ക്കു​കി​ഴ​ക്കു​ള്ള റാ​മ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലാ​ണ്​ വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല​ത്ത് ആ​ദ്യ​മാ​യി ക്ലൗ​ഡ് സീ​ഡി​ങ്​ പ​രി​പാ​ടി വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യതെ​ന്ന്​ ദേ​ശീ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ കേ​ന്ദ്രം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന്റെ സാ​ങ്കേ​തി​ക പു​രോ​ഗ​തി​യെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഗു​ണ​പ​ര​മാ​യ ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​യി ഇ​തി​നെ ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്നു.

    മ​ഴ​യു​ടെ തോ​ത് വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ജ​ല​സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ളു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ല​വി​ൽ സം​ഭ​വി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ൽ സൗ​ദി​യു​ടെ വി​ശാ​ല​മാ​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഈ ​പ​രീ​ക്ഷ​ണ​മെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്രം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    ക്ലൗ​ഡ്​ സീ​ഡി​ങ്​ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഫ​ല​പ്രാ​പ്തി​യു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ ന​ൽ​കു​ന്ന സൂ​ച​ക​മാ​ണി​തെ​ന്ന്​ കേ​ന്ദ്രം പ​റ​ഞ്ഞു. വ​രും സീ​സ​ണു​ക​ളി​ൽ മി​ക​ച്ച ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മ​ഴ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ശാ​സ്ത്രീ​യ ഗ​വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ന​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. മേ​ഘ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ വി​ത​റി മ​ഴ​ത്തു​ള്ളി​ക​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് മേ​ഘ​ങ്ങ​ളെ ഉ​ത്തേ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്ന നൂ​ത​ന ശാ​സ്ത്രീ​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ളെ​യാ​ണ് ഈ ​ പ​രി​പാ​ടി ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ജ​ല​സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്ര​കൃ​തി​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​സ്ഥി​ര​ത​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള സൗ​ദി​യു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും പ​രി​ശീ​ല​നം ല​ഭി​ച്ച പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സം​ഘ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും ഇ​ത് ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും കേ​ന്ദ്രം പ​റ​ഞ്ഞു. ജ​ല​സു​ര​ക്ഷ​ക്കാ​യി റീ​ജ​ന​ൽ ക്ല​ഡ്​ സീ​സി​ങ്​ പ്രോ​ഗ്രാം എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സൗ​ദി​യി​ൽ മ​ഴ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​ടു​ത്ത​കാ​ല​ത്താ​ണ്​ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ക്ലൗ​ഡ്​ സീ​ഡി​ങ്​ സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ വ്യാ​പ​ക​മാ​ക്കാ​ൻ അ​ടു​ത്തി​ടെ​യാ​ണ് സൗ​ദി​​തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്​. ജ​ന​സം​ഖ്യ വ​ർ​ധ​ന​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച്​ രാ​ജ്യ​ത്ത്​ ജ​ല ല​ഭ്യ​ത കൂ​ട്ടു​ക​യാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യം.

