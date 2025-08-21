Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightസൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 21 Aug 2025 7:05 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2025 7:05 AM IST

    സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ഓ​ർ​ക്ക​സ്ട്ര പ്രോ​ഗ്രാം ആ​ദ്യ ബാ​ച്ച് പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി

    text_fields
    bookmark_border
    Saudi National Orchestra program
    cancel
    camera_alt

    സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ഓ​ർ​ക്ക​സ്ട്ര ആ​ൻ​ഡ് ക്വ​യ​ർ പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന്റെ ആ​ദ്യ ബാ​ച്ച് ബി​രു​ദ​ദാ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ നി​ന്ന്

    റി​യാ​ദ്​: സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ഓ​ർ​ക്ക​സ്ട്ര ആ​ൻ​ഡ് ക്വ​യ​ർ പ്രോ​ഗ്രാ​മി​​ന്റെ ആ​ദ്യ ബാ​ച്ച് ബി​രു​ദം നേ​ടി പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി. സാം​സ്​​കാ​രി​ക മ​ന്ത്രി​യും മ്യൂ​സി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ അ​മീ​ർ ബ​ദ്​​ർ ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ ഫ​ർ​ഹാ​​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ലാ​ണ് ആ​ദ്യ ബാ​ച്ചി​​ന്റെ ബി​രു​ദ​ദാ​ന ച​ട​ങ്ങി​ന് റി​യാ​ദ് സാ​ക്ഷ്യം​വ​ഹി​ച്ചി​ത്. ഒ​രു കൂ​ട്ടം സാം​സ്​​കാ​രി​ക, ക​ലാ​വ്യ​ക്തി​ക​ളും സം​ഗീ​ത പ്രേ​മി​ക​ളും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. 24 മാ​സ​ത്തെ പ​രി​ശീ​ല​ന ജീ​വി​ത​ത്തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണി​ത്. ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ബി​രു​ദ​ധാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ ക​ഴി​വു​ക​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ക​ഴി​വു​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ വി​ദ​ഗ്​​ധ​ർ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത പ്ര​ത്യേ​ക വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, ക​ല പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ചു. അ​ങ്ങ​നെ ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​യ വേ​ദി​ക​ളി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് ഇ​ത്​ സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കി.

    രാ​ജ്യ​ത്തെ സം​ഗീ​ത മേ​ഖ​ല​യു​ടെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ലെ ഒ​രു ഗു​ണ​പ​ര​മാ​യ ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​ണ് ഈ ​ബാ​ച്ച് പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്നും സാം​സ്​​കാ​രി​ക​വും സൃ​ഷ്ടി​പ​ര​വു​മാ​യ വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വി​ഷ​ൻ 2030​ന്റെ ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വേ​ദി​യി​ൽ ദേ​ശീ​യ പ്ര​തി​ഭ​ക​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം ഏ​കീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും മ്യൂ​സി​ക് ക​മീ​ഷ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ശേ​ഷം സം​ഗീ​ത​ജ്ഞ​ൻ നാ​ദി​ർ അ​ബ്ബാ​സി, സം​ഗീ​ത​ജ്ഞ​ൻ റീ​ബ് അ​ഹ്മ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ ന​യി​ച്ച സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ഓ​ർ​ക്ക​സ്ട്ര​യും ഗാ​യ​ക​സം​ഘ​വും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച സം​ഗീ​ത പ്ര​ക​ട​നം സ​ദ​സ്സി​നെ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsgraduatesGulf News UaeFirst batchSaudi Arabia News
    News Summary - The first batch of the Saudi National Orchestra program has been released.
    Similar News
    Next Story
    X