Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightവി​ക​സ​ന​ത്തി​െൻറ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 26 March 2026 9:14 AM IST
    Updated On
    date_range 26 March 2026 9:14 AM IST

    വി​ക​സ​ന​ത്തി​െൻറ തി​ള​ക്ക​വും ജീ​വി​ത​ത്തി​െൻറ ക​യ്പും: കേ​ര​ളം എ​ങ്ങോ​ട്ട്?

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    കേ​ര​ളം മ​റ്റൊ​രു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​െൻറ പ​ടി​വാ​തി​ൽ​ക്ക​ൽ നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ൾ മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ വി​ക​സ​ന നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ക​ളം നി​റ​യു​ക​യാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന തി​ള​ക്ക​മു​ള്ള വി​ക​സ​ന മാ​തൃ​ക​ക​ൾ​ക്കും ആ​ധു​നി​ക കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​പ്പു​റം സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ര​െൻറ ജീ​വി​തം ക​ടു​ത്ത വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ നേ​രി​ടു​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ് യാ​ഥാ​ർ​ത്ഥ്യം. രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ കോ​ലാ​ഹ​ല​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും ജീ​വി​ത പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും അ​ദൃ​ശ്യ​മാ​കു​ന്നു എ​ന്ന​ത് ഗൗ​ര​വ​ക​ര​മാ​യ ആ​ശ​ങ്ക​യാ​ണ്.

    ആ​ധു​നി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ള്ള വ​ൻ​കി​ട ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ ന​മു​ക്ക് അ​ഭി​മാ​ന​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും, കേ​ര​ളീ​യ സ​മൂ​ഹം ക്ര​മാ​തീ​ത​മാ​യി രോ​ഗാ​തു​ര​മാ​കു​ക​യാ​ണ്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ഗ​ണ്യ​മാ​യ ശ​ത​മാ​നം വീ​ടു​ക​ളി​ലും കാ​ൻ​സ​ർ, വൃ​ക്ക​രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ മാ​റാ​രോ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ൽ ക​ഷ്​​ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​രു​ണ്ട്. രോ​ഗം വ​ന്ന​തി​ന് ശേ​ഷ​മു​ള്ള ചി​കി​ത്സ​യ്ക്കാ​യി കോ​ടി​ക​ൾ മു​ട​ക്കു​ന്ന അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ, രോ​ഗം വ​രാ​തി​രി​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​തി​രോ​ധ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​ലോ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​യി​ൽ മാ​റ്റം വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ലോ വേ​ണ്ട​ത്ര ശ്ര​ദ്ധ ചെ​ലു​ത്തു​ന്നി​ല്ല. ഇ​വി​ടെ ന​മു​ക്ക് വേ​ണ്ട​ത് ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ക്കൂ​ടു​ത​ല​ല്ല, മ​റി​ച്ച് ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ഒ​രു ജീ​വി​ത​സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ്. സം​സ്ഥാ​ന രൂ​പ​വ​ത്​​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷ​വും കു​ടി​വെ​ള്ള ക്ഷാ​മം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ മാ​റി​മാ​റി വ​രു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​രു​ക​ൾ​ക്ക് സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

    കേ​ന്ദ്രാ​വി​ഷ്കൃ​ത പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പോ​ലും രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യു​ണ്ട്. ടാ​ങ്ക​ർ ലോ​റി​ക​ളി​ൽ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന കു​ടി​വെ​ള്ള​ത്തി​െൻറ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ കൃ​ത്യ​മാ​യ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​ത്ത​ത് പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന് വ​ലി​യ ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണ്. അ​യ​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് എ​ത്തു​ന്ന കീ​ട​നാ​ശി​നി​ക​ൾ ക​ല​ർ​ന്ന പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ളും ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മി​ല്ലാ​ത്ത ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളും മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തെ സാ​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ ആ​ഹാ​ര​വും ശു​ദ്ധ​മാ​യ കു​ടി​വെ​ള്ള​വും ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​ൻ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ങ്ങ​ൾ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​ണ്. വി​നാ​ശ​ക​ര​മാ​യ രാ​സ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത ആ​ഹാ​രം ഓ​രോ പൗ​ര​െൻറ​യും അ​വ​കാ​ശ​മാ​യി മാ​റേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ലോ​കോ​ത്ത​ര നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ഴും, ന​മ്മു​ടെ യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നാ​ട്ടി​ൽ തൊ​ഴി​ൽ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്നി​ല്ല എ​ന്ന​ത് പ​ച്ച​യാ​യ സ​ത്യ​മാ​ണ്. ന​മ്മു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രീ​തി അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി​യി​ലെ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മ​ല്ല. ഇ​ത് യു​വാ​ക്ക​ളെ വി​ദേ​ശ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് കു​ടി​യേ​റാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​രാ​ക്കു​ന്നു. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​നാ​യി വി​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന​വ​ർ തി​രി​കെ വ​രാ​ൻ മ​ടി​ക്കു​ന്ന​ത് കേ​ര​ള​ത്തി​െൻറ സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാം​സ്‌​കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വ​ലി​യ മൂ​ല്യ​ച്യു​തി​ക​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കും. വ്യ​വ​സാ​യ സൗ​ഹൃ​ദ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​െൻറ അ​ഭാ​വ​വും തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​റ​വും കേ​ര​ള​ത്തി​െൻറ ഭാ​വി​ക്ക് വ​ലി​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​ണ്.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഗോ​ദ​യി​ൽ വി​ക​സ​ന​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് വാ​ചാ​ല​രാ​കു​ന്ന രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന നി​ത്യ​ജീ​വി​ത പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളെ പ​ല​പ്പോ​ഴും ക​ണ്ടി​ല്ലെ​ന്നു ന​ടി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. വി​ല​ക്ക​യ​റ്റം, ക​ടു​ത്ത സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി, ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ശ്​​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​ന്നും ശാ​ശ്വ​ത പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണാ​ത്ത വി​ക​സ​ന ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ആ​ർ​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് എ​ന്ന ചോ​ദ്യം പ്ര​സ​ക്ത​മാ​ണ്. ജ​ന​കീ​യ​മാ​യ അ​ടി​സ്ഥാ​ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കാ​ത്ത ഏ​തൊ​രു വി​ക​സ​ന​വും അ​പൂ​ർ​ണ​മാ​ണ്. വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ങ്ങ​ൾ ഇ​ത്ത​രം യ​ഥാ​ർ​ത്ഥ ജീ​വി​ത പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ് ക​ണ്ണു​തു​റ​ക്കേ​ണ്ട​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:keralamDevelopmentsAssembly electionsSaudi Arabia
    News Summary - The excitement of development and the bitterness of life: Where is Kerala?
    X