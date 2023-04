നാട്ടിൽ പോകാനിരുന്ന ദിവസം എറണാകുളം സ്വദേശി റിയാദിൽ മരിച്ചു

cancel camera_alt പോ​ൾ​സ​ൺ By വെബ് ഡെസ്ക് റി​യാ​ദ്​: നാ​ട്ടി​ൽ പോ​കേ​ണ്ട ദി​വ​സം മ​ല​യാ​ളി​യെ റി​യാ​ദി​ലെ താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ത്ത്​ മ​രി​ച്ച​നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. എ​റ​ണാ​കു​ളം തോ​പ്പും​പ​ടി ക​ല്ലി​ങ്ങ​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ പോ​ൾ​സ​ൺ (56) ആ​ണ് റി​യാ​ദ്​ മ​ൻ​ഫു​അ​യി​ലെ താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ത്ത്​ മ​രി​ച്ച​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഞാ​യ​റാ​ഴ്​​ച രാ​വി​ലെ 11ന്​ ​സൗ​ദി എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ​സ്​ വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ പോ​കാ​ൻ ടി​ക്ക​റ്റ്​ എ​ടു​ത്തി​രു​ന്ന​താ​ണ്. അ​ന്ന്​ രാ​വി​ലെ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ മു​റി​യി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ്​ കി​ട​ക്ക​യി​ൽ മ​രി​ച്ച​നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ട​ത്. പ്ര​മേ​ഹ​ബാ​ധി​ത​നാ​യ പോ​ൾ​സ​ൺ നാ​ട്ടി​ൽ അ​വ​ധി​ക്ക്​ പോ​യി​ട്ട്​ മ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ 10 ദി​വ​സം മു​മ്പാ​ണ്​ റി​യാ​ദി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, രോ​ഗം മൂ​ർ​ച്ഛി​ച്ച​തി​നാ​ൽ വി​ദ​ഗ്​​ധ ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി വീ​ണ്ടും നാ​ട്ടി​ൽ പോ​കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. റി​യാ​ദി​ലെ ന​വോ​ദ​യ ക​ലാ സാം​സ്​​കാ​രി​ക വേ​ദി മ​ൻ​ഫു​അ യൂ​നി​റ്റം​ഗ​മാ​ണ്​ പോ​ൾ​സ​ൺ. യൂ​നി​റ്റം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ റൂ​മി​ൽ മ​രി​ച്ച​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ഉ​ട​ൻ പൊ​ലീ​സി​ന്റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ശു​മൈ​സി ആ​​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക്​ മാ​റ്റി. മൃ​ത​ദേ​ഹം അ​വി​ടെ മോ​ർ​ച്ച​റി​യി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. 26 വ​ർ​ഷ​മാ​യി റി​യാ​ദി​ലു​ള്ള പോ​ൾ​സ​ൺ മൂ​സ നാ​ഇ​യ​യി​ലെ ഒ​രു പ്രി​ന്റി​ങ്​ പ്ര​സി​ൽ ജോ​ലി​ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഭാ​ര്യ: റൂ​ബി, മ​ക്ക​ൾ: അ​യോ​ണ, അ​ല​ന. മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ൽ കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ബാ​ബു​ജി ക​ട​യ്​​ക്ക​ലി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​വോ​ദ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്. Show Full Article

News Summary -

The Ernakulam native died in Riyadh on the day he was to go home