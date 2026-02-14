Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 14 Feb 2026 8:11 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Feb 2026 8:11 AM IST

    വ​ർ​ഗീ​യ​ത​യു​ടെ തീ ​തു​പ്പു​ന്ന കാ​ല​ത്തി​ന് അ​റു​തി വേ​ണം -ത​ബൂ​ക്ക് കെ.​എം.​സി.​സി വ​നി​ത വി​ങ്​

    വ​ർ​ഗീ​യ​ത​യു​ടെ തീ ​തു​പ്പു​ന്ന കാ​ല​ത്തി​ന് അ​റു​തി വേ​ണം -ത​ബൂ​ക്ക് കെ.​എം.​സി.​സി വ​നി​ത വി​ങ്​
     ന​സ്മ നി​സാ​ർ (പ്ര​സി.), ഷി​ഫ്നാ സാ​ബി​ഖ് (ജ​ന. സെ​ക്ര.), നെ​ഫ്​​ല നി​സാം (ട്ര​ഷ.)

    ത​ബൂ​ക്ക്: കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ജി​ല്ല തി​രി​ച്ച് വ​ർ​ഗീ​യ​ത ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ചി​ല മ​ത-​സ​മു​ദാ​യ നേ​താ​ക്ക​ളും ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷ നേ​താ​ക്ക​ളും മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​ങ്ങേ​യ​റ്റം ഖേ​ദ​ക​ര​മാ​ണെ​ന്നും, ഇ​ത്ത​രം പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ളെ കേ​ര​ളം ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യി നേ​രി​ടു​മെ​ന്നും ത​ബൂ​ക്ക് കെ.​എം.​സി.​സി വ​നി​ത വി​ങ്.

    മു​മ്പ്​ ഒ​രു സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ​​കാ​ല​ത്തും കാ​ണാ​ത്ത രീ​തി​യി​ലു​ള്ള വ​ർ​ഗീ​യ ധ്രു​വീ​ക​ര​ണ​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് വാ​ർ​ഷി​ക ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗം വി​ല​യി​രു​ത്തി. മ​ദീ​ന റോ​ഡി​ലെ വി.​എ​ൽ.​എ​സ് അ​രീ​ന ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫ​സ​ൽ എ​ട​പ്പ​റ്റ റി​ട്ടേ​ണി​ങ് ഓ​ഫി​സ​റാ​യി പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    ന​സ്മ നി​സാ​ർ (പ്ര​സി.), ഷി​ഫ്നാ സാ​ബി​ഖ് (ജ​ന. സെ​ക്ര.), നെ​ഫ്​​ല നി​സാം (ട്ര​ഷ.), മു​ഹ്സി​ന സ​രി​ഷ്, മി​ർ​ഫ ത​സ്‌​നി, സു​മ​യ്യ ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ (വൈ. ​പ്ര​സി.),ഫ​ഹ്മി​ദ ഫ​സ​ൽ, ഷ​ഹ​ല ആ​ഷി​ഖ്, റ​ഹീ​ന യാ​സ​ർ (ജോ. ​സെ​ക്ര.), റി​ഷാ​ന റ​ഷാ​ദ്, നി​ദ അ​ലി, ഷ​മി സ​ഫീ​ർ, ബാ​നു ബാ​ദു​ഷ, സാ​ജി​റ അ​ലി, ത​സ്നി യാ​സ​ർ, ഇ​ഷ നാ​സി, സ​ഫീ​റ ക​രീം, ഹാ​മി​ദ ഖാ​ദ​ർ (എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ) എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ​താ​ണ്​ പു​തി​യ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി. ന​സ്മ നി​സാ​ർ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സാ​ലി പ​ട്ടി​ക്കാ​ട്, സ​ക്കീ​ർ മ​ണ്ണാ​ർ​മ​ല, കാ​ദ​ർ ഇ​രി​ട്ടി, ആ​ഷി​ഖ് കാ​ട​പ്പ​ടി, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ പു​ള്ളാ​ട്ട് എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ഷി​ഫ്ന സാ​ബി​ഖ് സ്വാ​ഗ​ത​വും നെ​ഫ്‌​ല നി​സാം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

