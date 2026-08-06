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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 6 Aug 2026 3:14 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Aug 2026 3:14 PM IST

    ‘സെവൻ’ ശൃംഖലയിലെ ആദ്യ വിനോദകേന്ദ്രം അബഹയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു

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    സൗദി വിനോദ-ടൂറിസം മേഖലയിലെ പുത്തൻ അനുഭവം
    ‘സെവൻ’ ശൃംഖലയിലെ ആദ്യ വിനോദകേന്ദ്രം അബഹയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു
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    അബഹ: സൗദി അറേബ്യയുടെ വിനോദ-ടൂറിസം മേഖലയിലെ സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലായി രാജ്യത്തെ ആദ്യ ‘സെവൻ’ (സൗദി എൻറർടൈൻമെൻറ്​ വെഞ്ചേഴ്സ്) വിനോദകേന്ദ്രം അസീർ പ്രവിശ്യയിലെ അബഹയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു.

    അന്താരാഷ്​ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലേക്കുള്ള പ്രധാന പാതയ്ക്ക് സമീപം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ആധുനിക വിനോദസമുച്ചയം, സൗദി പബ്ലിക് ഇൻവെസ്​റ്റ്​മെൻറ്​ ഫണ്ടി​െൻറ (പി.ഐ.എഫ്​) ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ‘സെവൻ’ കമ്പനിയാണ് വികസിപ്പിച്ചത്. രാജ്യത്തെ വിവിധ നഗരങ്ങളിൽ നടപ്പാക്കിവരുന്ന സെവൻ പദ്ധതികളിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി വാതിൽ തുറക്കുന്ന ആദ്യ കേന്ദ്രമാണിത്.

    അസീർ ഗവർണറും അസീർ ഡെവലപ്‌മെൻറ്​ അതോറിറ്റി ചെയർമാനുമായ അമീർ തുർക്കി ബിൻ തലാൽ ബിൻ അബ്​ദുൽ അസീസ് കേന്ദ്രത്തി​െൻറ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. സർക്കാർ ഉന്നതോദ്യോഗസ്ഥരും ടൂറിസം, വിനോദ മേഖലകളിലെ പ്രമുഖ പ്രതിനിധികളും ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

    ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് അബഹയുടെ ആകാശത്ത് അരങ്ങേറിയ ആകർഷകമായ ഡ്രോൺ ലൈറ്റ് ഷോയും വെളിച്ച-സംഗീത ദൃശ്യാവിഷ്‌കാരങ്ങളും കാണികളെ ഏറെ ആനന്ദിപ്പിച്ചു. അസീർ മേഖലയുടെ പാരമ്പര്യ പൈതൃകവും സൗദിയുടെ ഭാവി വികസന കാഴ്ചപ്പാടുകളും ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ കോർത്തിണക്കിയ അവതരണങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങിന് വേറിട്ട ശോഭ പകർന്നു.

    കുടുംബങ്ങൾക്കും എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും ഒരുപോലെ ആസ്വദിക്കാൻ തക്കവിധമാണ് ഈ സമുച്ചയം രൂപകൽപന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കുട്ടികൾക്കായുള്ള ഇൻഡോർ പ്ലേ ഏരിയകൾ, ഇ-കാർട്ടിങ്​, ബൗളിങ്​, വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി ഗെയിമുകൾ, ഡിജിറ്റൽ വിനോദങ്ങൾ, അത്യാധുനിക മൾട്ടിപ്ലെക്സ് തിയേറ്ററുകൾ, വൈവിധ്യമാർന്ന ഭക്ഷണശാലകൾ, റീട്ടെയിൽ ഔട്ട്‌ലെറ്റുകൾ എന്നിവ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. ഇതിനുപുറമേ, വർഷം മുഴുവൻ നീളുന്ന സാംസ്കാരിക-സംഗീത പരിപാടികളും സീസണൽ ആഘോഷങ്ങളും കേന്ദ്രത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കും.

    അസീറി​െൻറ പ്രകൃതിഭംഗിയും പ്രാദേശിക വാസ്തുശൈലിയും സമന്വയിപ്പിച്ചാണ് സമുച്ചയത്തി​െൻറ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിനോട് ചേർന്നുള്ള സ്ഥാനം സ്വദേശികളും വിദേശികളുമായ സഞ്ചാരികൾക്ക് യാത്ര എളുപ്പമാക്കും. ഇത് മേഖലയിലെ ടൂറിസത്തിനും പ്രാദേശിക സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്കും വലിയ ഉണർവേകും.

    സൗദി വിഷൻ 2030-​െൻറ ഭാഗമായി രാജ്യത്തെ ജീവിതനിലവാരം ഉയർത്തുക, സാമ്പത്തിക വൈവിധ്യവൽക്കരണം ഉറപ്പാക്കുക, വിനോദ മേഖലയിൽ സ്വകാര്യ നിക്ഷേപം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. അബഹയ്ക്ക് പുറമേ റിയാദ്, ജിദ്ദ, മക്ക, മദീന, അൽഖോബർ, ത്വാഇഫ്, യാംബു, തബൂക്ക്, ഹാഇൽ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ നഗരങ്ങളിലും സെവൻ വിനോദകേന്ദ്രങ്ങൾ ഘട്ടംഘട്ടമായി തുറക്കുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

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    TAGS:Gulf NewsabhaSevenEntertainment center
    News Summary - വിനോദകേന്ദ്രം അബഹയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു
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