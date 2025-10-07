Begin typing your search above and press return to search.
    പ്ര​വാ​സി​ക​ളോ​ടു​ള്ള അ​വ​ഗ​ണ​ന അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണം - കേ​ളി റൗ​ദ ഏ​രി​യ

    റി​യാ​ദ് കേ​ളി റൗ​ദ ഏ​രി​യ സ​മ്മേ​ള​നം ഗീ​വ​ർ​ഗീ​സ് ഇ​ടി​ച്ചാ​ണ്ടി

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു


    കെ.​കെ ഷാ​ജി (സെ​ക്ര​.), സ​ലീം കൂ​ട​ത്താ​യി (പ്ര​സി​.),

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​ഫീ​ഖ് (ട്ര​ഷ​റ​ർ)


    പ്ര​വാ​സി​ക​ളോ​ടു​ള്ള അ​വ​ഗ​ണ​ന അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണം - കേ​ളി റൗ​ദ ഏ​രി​യറി​യാ​ദ്: കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്‌​സ്പ്ര​സ് സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ക്കാ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​നം കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്റെ പ്ര​വാ​സി വി​രു​ദ്ധ ന​യ​ത്തി​ന്റെ തു​റ​ന്ന തെ​ളി​വാ​ണെ​ന്ന് കേ​ളി സാം​സ്‌​കാ​രി​ക വേ​ദി റി​യാ​ദ് റൗ​ദ ഏ​രി​യ സ​മ്മേ​ള​നം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ അ​വ​സാ​ന​വാ​രം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രു​ന്ന ശൈ​ത്യ​കാ​ല ഷെ​ഡ്യൂ​ളി​ൽ 75 സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ റ​ദ്ദാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​മെ​ന്നാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ. ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മാ​ത്രം കോ​ഴി​ക്കോ​ട് നി​ന്ന് 25 സ​ർ​വി​സു​ക​ളാ​ണ് എ​ടു​ത്തു​മാ​റ്റ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. മ​ല​യാ​ളി​ക​ളെ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന ഈ ​ന​ട​പ​ടി പ്ര​തി​ഷേ​ധാ​ർ​ഹ​മാ​ണ്. കേ​ളി ക​ല സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി​യു​ടെ 12 മ​ത് കേ​ന്ദ്ര സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ന​ട​ന്ന ഒ​മ്പ​താ​മ​ത് റൗ​ദ ഏ​രി​യ സ​മ്മേ​ള​നം കോ​ടി​യേ​രി ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ന​ഗ​റി​ൽ ന​ട​ന്നു. സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​ലിം കൂ​ട​ത്താ​യി താ​ത്കാ​ലി​ക അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി​ന​യ​നെ ക്ഷ​ണി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച സ​മ്മേ​ള​നം ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗം ഗീ​വ​ർ​ഗീ​സ് ഇ​ടി​ച്ചാ​ണ്ടി ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​ജി തോ​മ​സ് മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും, ട്ര​ഷ​റ​ർ കെ.​കെ ഷാ​ജി വ​ര​വ് ചെ​ല​വ് ക​ണ​ക്കും, കേ​ളി ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ സം​ഘ​ട​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. അ​ഞ്ചു യൂ​നി​റ്റു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി 63 പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ബി​ജി തോ​മ​സ്, കെ.​കെ ഷാ​ജി, കേ​ളി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സെ​ബി​ൻ ഇ​ഖ്ബാ​ൽ, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി അം​ഗം ഗീ​വ​ർ​ഗീ​സ് ഇ​ടി​ച്ചാ​ണ്ടി എ​ന്നി​വ​ർ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് മ​റു​പ​ടി പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ഷി​ഖ് ബ​ഷീ​ർ, പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ ബേ​ത്തൂ​ർ, അ​നൂ​പ്, നി​ഖി​ൽ, ബി​നീ​ഷ്, ജോ​സ​ഫ് മ​ത്താ​യി എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ൾ വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    കെ.​കെ ഷാ​ജി (സെ​ക്ര​ട്ട​റി), സ​ലീം കൂ​ട​ത്താ​യി (പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​ഫീ​ഖ് (ട്ര​ഷ​റ​ർ), പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ ബേ​ത്തൂ​ർ, ക​ബീ​ർ പാ​റ​ക്ക​ൽ(​ജോ​യി. സെ​ക്ര.), ഷാ​നു ഭാ​സ്‌​ക​ർ, ശ്രീ​ജി​ത് ശ്രീ​ധ​ര​ൻ (വൈ​സ് പ്ര​സി.), ബ​വീ​ഷ് (ജോ​യി. ട്ര​ഷ​റ​ർ), ബീ​നീ​ഷ്, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ, അ​ബു മു​ഹ​മ്മ​ദ്, പി. ​മു​സ്ത​ഫ, ആ​ഷി​ഖ് ബ​ഷീ​ർ ച​ന്ദ്ര​ൻ, ജോ​മോ​ൻ സ്റ്റീ​ഫ​ൻ, ബി​ജി തോ​മ​സ്, ശ​ശി​ധ​ര​ൻ പി​ള്ള, വി​ൽ​സ​ൺ ജോ​സ്, നി​സാ​ർ ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​രെ നി​ർ​വാ​ഹ​ക സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യും 19 അം​ഗ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തെ സ​മ്മേ​ള​നം തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ ഏ​രി​യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    കേ​ളി ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​പി.​എം സാ​ദി​ഖ്, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സീ​ബാ കൂ​വോ​ട്, ഷ​മീ​ർ കു​ന്നു​മ്മ​ൽ, ഫി​റോ​സ് ത​യ്യി​ൽ, പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ ക​ണ്ടോ​ന്താ​ർ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ജോ​സ​ഫ് ഷാ​ജി, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ ഗ​ഫൂ​ർ ആ​ന​മ​ങ്ങാ​ട് ര​ജീ​ഷ് പി​ണ​റാ​യി, കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം കി​ഷോ​ർ ഇ ​നി​സാം എ​ന്നി​വ​ർ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തെ അ​ഭി​വാ​ദ്യം ചെ​യ്തു. പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ ബേ​ത്തൂ​ർ ക്ര​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. സു​രേ​ഷ് ലാ​ൽ, വി​ന​യ​ൻ, സ​ലീം കൂ​ട​ത്താ​യി എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​സീ​ഡി​യം, സ​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ, ബി​ജി തോ​മ​സ്, ഷാ​ജി കെ​കെ സ്റ്റി​യ​റി​ങ് ക​മ്മ​റ്റി, ജോ​മോ​ൻ സ്റ്റീ​ഫ​ൻ, ആ​ഷി​ഖ് ബ​ഷീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​മേ​യ ക​മ്മ​റ്റി, ശ്രീ​കു​മാ​ർ, ഷ​ഫീ​ഖ് മി​നു​ട്സ് ക​മ്മി​റ്റി, പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ, ശ്രീ​ജി​ത്, ശ​ശി​ധ​ര​ൻ പി​ള്ള ക്രെ​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ക​മ്മ​റ്റി, ച​ന്ദ്ര​ൻ, അ​നൂ​പ്‌, ബി​നീ​ഷ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ എ​ന്നീ സ​ബ് ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ സ​മ്മേ​ള​നം നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ചി​ല്ല കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ സു​രേ​ഷ് ലാ​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും പു​തി​യ ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​കെ ഷാ​ജി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

