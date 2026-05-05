Madhyamam
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 5 May 2026 7:46 AM IST
    Updated On
    date_range 5 May 2026 7:46 AM IST

    പ്രവാസലോകം വിലയിരുത്തുന്നു: പാർട്ടിയെ തിരുത്തി അണികൾ; ഇടതുപക്ഷത്തിെൻറ പതനം നേതൃത്വത്തിനുള്ള താക്കീത്

    റിയാദ്: കേരള രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അപ്രതീക്ഷിത തെരിച്ചടികളിലൊന്നാണ് ഇത്തവണത്തെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം. ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി നേരിട്ട ഈ കനത്ത പരാജയം കേവലം ഒരു ഭരണവിരുദ്ധ തരംഗമല്ല, മറിച്ച് പാർട്ടിയുടെ താഴേത്തട്ടിലുള്ള പ്രവർത്തകർ നേതൃത്വത്തിന് നൽകിയ ശക്തമായ തെരുത്തലാണെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു.

    ആശയപരമായ വ്യതിയാനങ്ങളും ഭരണശൈലിയിലെ പോരായ്മകളും തെരിച്ചറിഞ്ഞ കേഡർമാർ വോട്ടിലൂടെ നടത്തിയ ഈ പ്രതികരണം പാർട്ടിയുടെ അടിത്തറ ഇളക്കുന്നതാണ്. നേതൃത്വത്തെ ഞെട്ടിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ഘടകം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയെൻറ ഭൂരിപക്ഷത്തിലുണ്ടായ വൻ ഇടിവാണ്. ഒരു യുവ കോൺഗ്രസ് നേതാവിനെതിരെ വോട്ടെണ്ണലിെൻറ പല ഘട്ടങ്ങളിലും മുഖ്യമന്ത്രി പിന്നിലായത് നേതൃത്വത്തിെൻറ ആത്മവിശ്വാസത്തിന് കനത്ത പ്രഹരമേൽപിച്ചു.

    ഇടതുപക്ഷത്തിെൻറ അചഞ്ചലമായ കോട്ടകളെന്ന് കരുതപ്പെട്ടിരുന്ന ‘പാർട്ടി ഗ്രാമങ്ങളിൽ’ പോലും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വോട്ടുകൾ കുറഞ്ഞത് സാധാരണ അണികൾക്കിടയിലുള്ള കടുത്ത അതൃപ്തിയുടെ തെളിവാണ്. പാർട്ടിയുടെ ഈറ്റില്ലമായ കണ്ണൂരിലെ വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിലും കേഡർ വോട്ടുകളിൽ വലിയ ചോർച്ച ദൃശ്യമായി. അണികൾ നേതൃത്വത്തിെൻറ തീരുമാനങ്ങളെ കണ്ണടച്ച് അംഗീകരിക്കുന്ന രീതി അവസാനിപ്പിച്ചുവെന്നതിെൻറ സൂചനയാണിത്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിെൻറ ഉറച്ച സീറ്റുകളായ പേരാമ്പ്ര, ബാലുശ്ശേരി, എലത്തൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ അപ്രതീക്ഷിത പരാജയം പരമ്പരാഗത വോട്ടർമാരുടെ അകൽച്ചയെ അടിവരയിടുന്നു.

    ജി. സുധാകരനെപ്പോലുള്ള നേതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്വീകാര്യത ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്. കൂടാതെ, പാർട്ടി നേതൃത്വത്തോട് വിയോജിച്ച് യു.ഡി.എഫ് പിന്തുണയോടെ മത്സരിച്ച ടി.കെ. ഗോവിന്ദൻ, വി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ എന്നിവർ നേടിയ വിജയം നേതൃത്വത്തിെൻറ ധിക്കാരപരമായ നിലപാടുകൾക്കെതിരെ കേഡർമാർ നൽകിയ താക്കീതായി. വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെപ്പോലുള്ളവരെ മുൻനിർത്തി സമുദായങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനും വോട്ട് ബാങ്ക് ലക്ഷ്യമിട്ടും സി.പി.എം സ്വീകരിച്ച തന്ത്രങ്ങളെ അണികൾ പൂർണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ജാതിയുടെയും മതത്തിെൻറയും കണക്കുകൾ നിരത്തി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കമ്യൂണിസ്റ്റ് രീതിയല്ലെന്ന് പ്രവർത്തകർ വോട്ടിലൂടെ ഓർമിപ്പിച്ചു.

    ഇടതുപക്ഷത്തിെൻറ പരാജയത്തിന് ആക്കം കൂട്ടിയ മറ്റൊരു പ്രധാന ഘടകം ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകളിലുണ്ടായ മാറ്റമാണ്. ക്രൈസ്തവ സമുദായം ഇത്തവണ ഒറ്റക്കെട്ടായി യു.ഡി.എഫിന് പിന്നിൽ അണിനിരന്നു. ഒരു വശത്ത് സമുദായ പ്രീണനശ്രമങ്ങൾ സ്വന്തം കേഡർമാരിൽ അതൃപ്തിയുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ, മറുവശത്ത് ക്രൈസ്തവ വോട്ടുകളുടെ ഈ ഏകീകരണം എൽ.ഡി.എഫിന് ഇരട്ടപ്രഹരമായി മാറി.

    വർഗീയതക്കും ജാതീയതക്കുമെതിരെ അവർ ഉറച്ച നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു. ചുരുക്കത്തിൽ, ഈ പരാജയം കേവലമൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിയല്ല; മറിച്ച് പാർട്ടി അതിെൻറ മൗലിക പാതയിലേക്ക് മടങ്ങിവരണമെന്ന് അണികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ചരിത്രപരമായ മുന്നറിയിപ്പാണ്. ജനങ്ങളിലേക്കും കമ്യൂണിസ്റ്റ് മൂല്യങ്ങളിലേക്കും തിരികെ പോവുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഈ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ പാർട്ടിക്ക് മുന്നിലുള്ള ഏക പോംവഴി.

    TAGS:newsGulf NewsKerala Assembly Election 2026Saudi Arabian News
    News Summary - The decline of the Left is a warning to the leadership
