ലോക കേരളസഭ അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കണം: കേളിtext_fields
റിയാദ്: ലോകത്താകെയുള്ള പ്രവാസി മലയാളികളെ കേൾക്കാനും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനും കേരളത്തിെൻറ വികസന പ്രക്രിയയിൽ പ്രവാസികളെ പങ്കാളികളാക്കാനും രൂപം നൽകിയ ലോക കേരളസഭ അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള യുഡിഎഫ് സർക്കാരിെൻറ തീരുമാനം പ്രതിഷേധാർഹമാണെന്ന് കേളി കലാസാംസ്കാരിക വേദി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
ലോക കേരളസഭ തുടരില്ലെന്നത് യു.ഡി.എഫിെൻറ രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനമാണെന്നും അതിൽ മാറ്റമില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശെൻറ ഓഫീസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലോക കേരളസഭയുടെ ആറാം പതിപ്പിനായി സർക്കാർ തുക വകയിരുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും സെക്രട്ടേറിയറ്റിെൻറ ഭരണച്ചെലവിനും നോർക്ക വഴി നടത്തുന്ന ബിസിനസ് ലീഡർഷിപ്പ് മീറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിപാടികൾക്കുമാണ് തുക അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നുമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് അറിയിച്ചത്.
പ്രവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങളും വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ മലയാളികളുടെ അനുഭവങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും സർക്കാരിെൻറ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ അവസരമൊരുക്കിയ വേദിയായിരുന്നു ലോക കേരളസഭ. പ്രവാസികളെ വെറും പണമയക്കുന്ന വിഭാഗമായി കാണാതെ കേരളത്തിെൻറ വികസന പങ്കാളികളായി പരിഗണിക്കണമെന്ന കാഴ്ചപ്പാടിെൻറ ഭാഗമായാണ് ഇത് രൂപപ്പെട്ടതെന്നും കേളി പറഞ്ഞു.
ലോക കേരളസഭയിലെ ചർച്ചകളുടെ തുടർച്ചയായി രൂപംകൊണ്ടതും പ്രവാസികളുടെ ജീവിതത്തിൽ നേരിട്ട് ഇടപെട്ടതുമായ നിരവധി ക്ഷേമപദ്ധതികളുണ്ട്. നോർക്ക കെയർ, നോർക്ക കെയർ പ്ലസ് തുടങ്ങിയ പദ്ധതികൾ പ്രവാസികൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും ആരോഗ്യപരിരക്ഷയും ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ വലിയ സഹായമായി. അടിയന്തര ചികിത്സാ സാഹചര്യങ്ങളിലും ഗുരുതര ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഘട്ടങ്ങളിലും നിരവധി പ്രവാസികൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും ഇവ ആശ്വാസമായി.
പ്രവാസി ക്ഷേമം, തൊഴിൽ, സുരക്ഷിത കുടിയേറ്റം, നിയമസഹായം, വിദേശ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലും നോർക്ക വഴി നിരവധി ഇടപെടലുകൾ നടന്നു. വിദേശ തൊഴിലവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ഉദ്യോഗാർഥികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനും വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ആരോഗ്യ മേഖലയിലേക്ക്, ഡോക്ടർമാരെയും നഴ്സുമാരെയും മറ്റ് ജീവനക്കാരെയും റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും നോർക്ക റൂട്ട്സ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ജർമനിയിലേക്കുള്ള നഴ്സിങ് റിക്രൂട്ട്മെൻറിെൻറ ഭാഗമായി നടപ്പാക്കുന്ന നോർക്ക ട്രിപ്പിൾ വിൻ കേരള പദ്ധതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇടപെടലുകളിലൂടെ വിദേശ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ മലയാളികൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്. സൗദി അറേബ്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്കും നോർക്ക റൂട്ട്സ് വഴി നഴ്സിങ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പ്രവാസികളുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽനിന്ന് ഉയർന്നുവന്ന ചർച്ചകൾ നയപരമായ ഇടപെടലുകളായി മാറുകയും അതുവഴി പ്രവാസികൾക്ക് നേരിട്ട് പ്രയോജനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്ത അനുഭവങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ കാലത്തുള്ളത്. ഇത്തരം ഇടപെടലുകൾ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ട ഘട്ടത്തിലാണ് പ്രവാസി സമൂഹത്തെ ഔദ്യോഗികമായി കേൾക്കാനുള്ള വേദി തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനമുണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്നും കേളി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ലോക കേരളസഭയുടെ പ്രവർത്തനരീതിയെക്കുറിച്ച് സർക്കാരിന് അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ സുതാര്യവും ഫലപ്രദവുമാക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. പ്രവാസികളുടെ പങ്കാളിത്തത്തിനുള്ള വേദി ഇല്ലാതാക്കുകയല്ല പരിഹാരം. ലോക കേരളസഭയെ രാഷ്ട്രീയ കണ്ണിലൂടെ മാത്രം കാണാതെ കേരളത്തിെൻറ സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക വളർച്ചയിൽ പ്രവാസികൾ വഹിക്കുന്ന പങ്കിെൻറ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമീപിക്കണമെന്നും പ്രസ്താവന ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ലോക കേരളസഭ അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും പ്രവാസി മലയാളികളുടെ പ്രതിനിധിത്വവും പങ്കാളിത്തവും ഉറപ്പാക്കുന്ന ലോക കേരളസഭ തുടരണമെന്നും കേളി കലാസാംസ്കാരിക വേദി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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