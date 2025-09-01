Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഫ​ല​സ്തീ​ൻ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 1 Sept 2025 7:33 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Sept 2025 7:33 AM IST

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​തി​ധി​നി സം​ഘ​ത്തി​ന് വി​സ നി​ഷേ​ധി​ച്ച തീ​രു​മാ​നം പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണം -അ​റ​ബ്-​ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് മ​ന്ത്രി​ത​ല സ​മി​തി

    text_fields
    bookmark_border
    arab islamic miniters meeting
    cancel
    camera_alt

    അ​റ​ബ്-​ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക്ക് മ​ന്ത്രി​ത​ല സ​മി​തി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    റി​യാ​ദ്: സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ൽ ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ 80ാമ​ത് ജ​ന​റ​ൽ അ​സം​ബ്ലി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​ത്തി​ന് പ്ര​വേ​ശ​ന വി​സ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ത്ത യു.​എ​സ് സ്റ്റേ​റ്റ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റി​ന്റെ തീ​രു​മാ​നം ദു​ഃഖ​ക​ര​മാ​ണെ​ന്ന് അ​റ​ബ്-​ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക്മ​ന്ത്രി​ത​ല സ​മി​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.ഈ ​തീ​രു​മാ​നം പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​നും പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​നും സ​മി​തി യു.​എ​സ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. യു.​എ​ൻ ഉ​ട​മ്പ​ടി പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള ബാ​ധ്യ​ത​ക​ളെ ബ​ഹു​മാ​നി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ​യും സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​നും ന​യ​ത​ന്ത്ര​ത്തി​നും അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ​യും ഫ​ല​സ്തീ​ൻ നാ​ഷ​നൽ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ പോ​സി​റ്റി​വ് നി​ല​പാ​ടു​ക​ളി​ലും സ​മാ​ധാ​ന​മെ​ന്ന പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​നു​ള്ള അ​ച​ഞ്ച​ല​മാ​യ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​ക​ളി​ലു​മു​ള്ള പ്രാ​ധാ​ന്യം അ​വ​ർ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കു​ന്ന​തി​ൽ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ദേ​ശീ​യ അ​തോ​റി​റ്റി​യെ​യും പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മ​ഹ്മൂ​ദ് അ​ബ്ബാ​സി​നെ​യും പി​ന്തു​ണ​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യും സ​മാ​ധാ​ന​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും അ​ക്ര​മം, തീ​വ്ര​വാ​ദം, ഭീ​ക​ര​ത എ​ന്നി​വ​യെ നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​ലും ലോ​ക​നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് മു​മ്പാ​കെ അ​ദ്ദേ​ഹം കാ​ണി​ച്ച പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​ക​ളും ക​മ്മി​റ്റി ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​യു​ന്നു.ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​ക്കെ​തി​രെ അ​ഭൂ​ത​പൂ​ർ​വ​മാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണം തു​ട​രു​ന്ന നി​ല​വി​ലെ ദു​ഷ്‌​ക​ര​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലാ​ണ് അ​വ​ർ​ക്ക് വി​സ നി​​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്ന സം​ഭ​വം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തോ​റി​റ്റി​യെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് സ​മാ​ധാ​ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്നും സം​ഘ​ർ​ഷം ശാ​ശ്വ​ത​മാ​ക്കു​മെ​ന്ന് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്നു​വെ​ന്നും സ​മി​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:PalestinianGulf NewsSaudi Arabia NewsArab-Islamic Ministerial Committee Meeting
    News Summary - The decision to deny visas to the Palestinian delegation should be reviewed - Arab-Islamic Ministerial Committee
    Similar News
    Next Story
    X