    13 Aug 2025 10:32 AM IST
    ജ​ല ക​ണ​ക്ഷ​നു​ക​ൾ ശ​രി​യാ​ക്കാ​നു​ള്ള സ​മ​യ​പ​രി​ധി ആ​ഗ​സ്​​റ്റ്​ 18ന് ​അ​വ​സാ​നി​ക്കും

    ജ​ല ക​ണ​ക്ഷ​നു​ക​ൾ ശ​രി​യാ​ക്കാ​നു​ള്ള സ​മ​യ​പ​രി​ധി ആ​ഗ​സ്​​റ്റ്​ 18ന് ​അ​വ​സാ​നി​ക്കും
    ജി​ദ്ദ: ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​ത്ത​തോ നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത​മ​ല്ലാ​ത്ത​തോ ആ​യ ജ​ല അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മ​ലി​ന​ജ​ല ക​ണ​ക്ഷ​നു​ക​ളു​ടെ പ​ദ​വി ശ​രി​യാ​ക്കാ​നു​ള്ള സ​മ​യ​പ​രി​ധി 2025 ആ​ഗ​സ്റ്റ് 18ന് ​അ​വ​സാ​നി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ വാ​ട്ട​ർ ക​മ്പ​നി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​പ​രി​ധി​ക്ക് മു​മ്പ് അ​വ​രു​ടെ പ​ദ​വി ശ​രി​യാ​ക്കാ​നും ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​നും എ​ല്ലാ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളോ​ടും ക​മ്പ​നി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ ക​ണ​ക്ഷ​നു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള പി​ഴ​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഫീ​സു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ലി​ന്റെ പ്ര​യോ​ജ​നം നേ​ടാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മാ​ണ് നി​ല​വി​ലെ സം​രം​ഭം പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന കാ​ല​യ​ള​വ് ആ​റു ദി​വ​സ​മാ​ണ്. അ​തി​നു​ശേ​ഷം സേ​വ​നം നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കോ ക​ണ​ക്ഷ​നു​ക​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​ത്ത​വ​ർ​ക്കോ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന ഇ​ള​വ് കാ​ല​യ​ള​വ് അ​വ​സാ​നി​ക്കു​മെ​ന്നും ക​മ്പ​നി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ദേ​ശീ​യ വാ​ട്ട​ർ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ സ്മാ​ർ​ട്ട്‌​ഫോ​ൺ ആ​പ് വ​ഴി​യോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ www.nwc.com.sa എ​ന്ന വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റ് വ​ഴി ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യോ തി​രു​ത്ത​ലു​ക​ളും ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും ല​ഭ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ക​മ്പ​നി അ​റി​യി​ച്ചു.

