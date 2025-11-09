Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    9 Nov 2025 12:04 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Nov 2025 12:04 PM IST

    പ്ര​വാ​സി പെ​ന്‍ഷ​ന്‍ അം​ശാ​ദാ​യ കു​ടി​ശ്ശി​ക അ​ട​ക്കാ​നു​ള്ള സ​മ​യ​പ​രി​ധി നീ​ട്ട​ണം -ജി​ദ്ദ കേ​ര​ള പൗ​രാ​വ​ലി

    പ്ര​വാ​സി പെ​ന്‍ഷ​ന്‍ അം​ശാ​ദാ​യ കു​ടി​ശ്ശി​ക അ​ട​ക്കാ​നു​ള്ള സ​മ​യ​പ​രി​ധി നീ​ട്ട​ണം -ജി​ദ്ദ കേ​ര​ള പൗ​രാ​വ​ലി
    ജി​ദ്ദ: കേ​ര​ള പ്ര​വാ​സി പെ​ന്‍ഷ​ന്‍ പ​ദ്ധ​തി​യി​ല്‍ കാ​ലാ​വ​ധി പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യി​ട്ടും അം​ശാ​ദാ​യം കു​ടി​ശ്ശി​ക​യു​ള്ള​വ​ര്‍ക്ക് അ​ട​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി നീ​ട്ടി​ന​ല്‍ക​ണ​മെ​ന്ന് ജി​ദ്ദ കേ​ര​ള പൗ​രാ​വ​ലി പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ലൂ​ടെ സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​രി​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. 2025 ന​വം​ബ​ര്‍ ഒ​ന്നി​ന​കം കു​ടി​ശി​ക അ​ട​ച്ചു​തീ​ര്‍ത്തി​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ പെ​ന്‍ഷ​ന്‍ ല​ഭി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു സ​ര്‍ക്കാ​രി​ൻ​റെ അ​ന്ത്യ​ശാ​സ​നം. എ​ന്നാ​ല്‍ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ക്ക് അം​ശാ​ദാ​യ കു​ടി​ശ്ശി​ക അ​ട​ച്ചു​തീ​ര്‍ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം. അ​തി​നാ​ല്‍ അം​ശാ​ദാ​യം അ​ട​ക്കാ​നു​ള്ള കാ​ലാ​വ​ധി നീ​ട്ടി​ന​ല്‍കി പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ പെ​ന്‍ഷ​ന്‍ ത​ട​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പൗ​രാ​വ​ലി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    കാ​ലാ​വ​ധി പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യി പ​ണ​മ​ട​ക്കാ​ന്‍ കു​ടി​ശ്ശി​ക​യാ​യ​വ​ര്‍ക്ക് ര​ണ്ടു​വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ന​കം തു​ക ഒ​രു​മി​ച്ച​ട​ച്ചാ​ല്‍ പെ​ന്‍ഷ​ന്‍ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്ന​താ​ണ് ന​വം​ബ​ര്‍ ഒ​ന്നു​മു​ത​ല്‍ പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​ബോ​ര്‍ഡ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പി​ല്ലാ​തെ റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​ത്. പെ​ന്‍ഷ​ന്‍ പ​ദ്ധ​തി​യി​ല്‍ അം​ഗ​മാ​യി കാ​ലാ​വ​ധി പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി​യി​ട്ടും ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ളു​ക​ള്‍ക്ക് ഇ​തു​മൂ​ലം ഇ​നി മു​ത​ല്‍ പെ​ന്‍ഷ​ന്‍ ല​ഭി​ക്കി​ല്ല. അം​ശാ​ദാ​യ കു​ടി​ശ്ശി​ക അ​ട​ച്ചു​തീ​ര്‍ക്കാ​നു​ള്ള സ​മ​യ​പ​രി​ധി നീ​ട്ടി​ന​ല്‍കി ഈ ​പ്ര​ശ്‌​നം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​വു​ന്ന​തേ​യു​ള്ളു​വെ​ന്ന് പൗ​രാ​വ​ലി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. അ​ര്‍ഹ​ത​യു​ള്ള എ​ല്ലാ പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ക്കും പെ​ന്‍ഷ​ന്‍ ന​ല്‍കു​ന്ന​തി​നാ​യി സ​മ​യ​പ​രി​ധി നീ​ട്ടി​ന​ല്‍കാ​ന്‍ ഇ​ട​പെ​ട​ണ​മെ​ന്ന് പൗ​രാ​വ​ലി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യോ​യും നോ​ര്‍ക്ക വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി​യോ​ടും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

