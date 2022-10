കായംകുളത്തും വരാണസിയിലും പരസ്പരം മാറിയെത്തിയ മൃതദേഹങ്ങൾ ദമ്മാമിൽ നിന്നുള്ളത്

cancel camera_alt ജാവേദ്, ഷാജി രാജൻ By സാജിദ് ആറാട്ടുപുഴ ദമ്മാം: കഴിഞ്ഞ ദിവസം കായംകുളത്തും വരാണസിയിലും പരസ്പരം മാറിയെത്തിയ മൃതദേഹങ്ങൾ സൗദി അറേബ്യയിലെ ദമ്മാമിൽ നിന്നുള്ളത്. രണ്ട്​ വിമാനങ്ങളിലായി നാട്ടിലേക്കയച്ച മലയാളിയുടെയും യു.പി സ്വദേശിയുടെയും മൃതദേഹങ്ങളുടെ പെട്ടികൾക്ക് മുകളിൽ പതിപ്പിച്ച സ്റ്റിക്കർ മാറിപ്പോയതാണ് വിനയായത്. കായംകുളം വള്ളികുന്നം കാരായ്​മ സ്വദേശി കണിയാൻ വയൽ വീട്ടിൽ ഷാജി രാജന്റെയും (50), യു.പി വരാണസി സ്വദേശി ജാവേദിന്റെയും (44) മൃതദേങ്ങളാണ്​ പരസ്​പരം മാറി രണ്ടിടത്തെത്തിയത്​. ഷാജി രാജ​ന്റേതെന്ന്​ കരുതി കായംകുളത്തെ വീട്ടിലെത്തിയ മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾ ദഹിപ്പിച്ചത് പ്രശ്നം കൂടുതൽ സങ്കീർണമാക്കി​. വർഷങ്ങളായി കാർഗോ മേഖലയിൽ ജോലിചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക്​ സംഭവിച്ച അബദ്ധമാണ്​ പ്രശ്നമായത്. സൗദി കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിലെ അൽഅഹ്സയിൽ രണ്ടര മാസം മുമ്പ്​ മരിച്ച ഷാജി രാജ​ന്റെയും സെപ്റ്റംബർ 25ന്​ അൽ-ഖോബാർ ദോസരി ആശുപത്രിയിൽ മരിച്ച മുഹമ്മദ്​ ജാവേദിന്റെയും മൃതദേഹങ്ങൾ നാട്ടിലയക്കുന്നതിനുള്ള രേഖകൾ പൂർത്തിയായത്​ ഒരേ ദിവസമാണ്​. ഷാജി രാജന്റേത്​ അൽഅഹ്സയിലെ നവോദയ പ്രവർത്തകരും ജാവേദിന്റേത്​ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ നാസ്​ വക്കവുമാണ്​ പൂർത്തീകരിച്ചത്​.​ സെപ്റ്റംബർ 29ന്​ രാത്രി 10.30ന്​ കൊളംബോ വഴി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക്​ പോകുന്ന ശ്രീലങ്കൻ എയർവേയ്​സിൽ ഷാജി രാജന്റെയും 9.20ന്​ ഡൽഹിയിലേക്ക്​ പുറപ്പെടുന്ന ഇൻഡിഗോ വിമാനത്തിൽ ജാവേദിന്റെയും മൃതദേങ്ങൾ അയക്കാൻ കാർഗോ കമ്പനി ഒരു ആംബുലൻസിലാണ്​ ദമ്മാം വിമാനത്താവളത്തിലെ കാർഗോ വിഭാഗത്തിൽ എത്തിച്ചത്​. അവിടുത്തെ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച​ ശേഷം അതിന്റെ രേഖകൾ അടങ്ങുന്ന സ്​റ്റിക്കർ ഓരോ പെട്ടിയുടെയും മുകളിൽ പതിപ്പിക്കാറുണ്ട്​. ഇങ്ങനെ പതിപ്പിച്ചപ്പോൾ ​സ്​റ്റിക്കർ പരസ്​പരം മാറുകയായിരുന്നു​. പെട്ടിക്ക്​ മുകളിലുള്ള രേഖകൾ പ്രകാരം ഷാജിയുടെ മൃതദേഹം ഡൽഹി വിമാനത്തിലും ജാവേദിന്റേത്​ ശ്രീലങ്കൻ എയർവേയ്​സിലും അയക്കുകയായിരുന്നു. പെട്ടിക്ക്​ മുകളിലുള്ള സ്​റ്റിക്കറുകളിലെ വിവരങ്ങൾ നോക്കിയാണ്​ നാട്ടിൽ മൃതദേങ്ങൾ കൈമാറുന്നത്​. എന്നാൽ, ഇരുപെട്ടികളുടെയും മുകളിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ പേരുകൾ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. നാട്ടിലെത്തിയവർ അത്​ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല​. വരാണസി സ്വദേശി ജാവേദിന്റെ ബന്ധുക്കൾ ഡൽഹിയിൽനിന്ന്​ മൃതദേഹം​ ഏറ്റുവാങ്ങി ആംബുലൻസിൽ തിരിക്കുന്നതിനിടെ പെട്ടിയുടെ മുകളിൽ ഷാജി രാജൻ എന്ന പേര്​ കണ്ട്​ സംശയം തോന്നി സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ നാസ്​ വക്കവുമായി ബന്ധപ്പെടുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഒപ്പം കിട്ടിയ രേഖയിലും സ്റ്റിക്കറിലും ജാവേദ് എന്നുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. നാസ് ഉടൻ റിയാദിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ സഹായത്തോടെ വരാണസി കലക്​ടറെ ബന്ധപ്പെട്ട്​ മൃതദേഹം​ മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ ഏർപ്പാടാക്കി. എന്നാൽ, കായംകുളം​ പുതുപ്പള്ളിയിൽ എത്തിയ മൃതദേഹം ദഹിപ്പിച്ചിരുന്നു. രണ്ടര മാസം പഴക്കമുള്ള മൃതദേഹമായതിനാൽ തുറന്ന്​ ആരെയും കാണിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന്​ ബന്ധുക്കൾ തീരുമാനിക്കുകയും ഉടൻ ദഹിപ്പിക്കാൻ നടപടിയെടുക്കുകയുമായിരുന്നു. മക്കളുടെ നിർബന്ധത്തിന്​ വഴങ്ങി അവരെ മാത്രം മൃതദേഹം കാണിച്ചിരുന്നു. ഷാജി രാജന്റെ രണ്ടാമത്തെ മകൾ ഇത്​ അച്ഛന്റെ മൃതദേഹമല്ലെന്ന്​ പറഞ്ഞെങ്കിലും ആരും കാര്യമാക്കിയില്ല. മൃതദേഹം മാറിപ്പോയെന്നറിഞ്ഞതോടെ ഷാജിയുടെ മൃതദേഹം വിട്ടുകിട്ടണമെന്ന്​ ബന്ധുക്കൾ ഇന്ത്യൻ എംബസിയോട്​ ആവശ്യപ്പെട്ടു. തുടർന്ന്​ കാർഗോ കമ്പനി ഒരു ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ ആംബുലൻസിൽ മൃതദേഹം കായംകുളത്തെ വീട്ടിലെത്തിച്ചു. മൂന്നുദിവസം മുമ്പ്​ യു.പിയിൽനിന്ന്​ പുറപ്പെട്ട ആംബുലൻസ്​ വെള്ളിയാഴ്​ച രാവിലെ എട്ടോടെയാണ്​ വീട്ടിലെത്തിയത്​. എന്നാൽ, വാരണാസിയിലെ ജാവേദിന്റെ കുടുംബത്തെ എങ്ങനെ സമാധാനിപ്പിക്കുമെന്നറിയാതെ കുഴങ്ങുകയാണ്​ അധികൃതർ. യു.പിയിലെ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരും കലക്​ടർ ഉൾപ്പടെയുള്ള അധികാരികളും വീട്ടിലെത്തി കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്​. മൃതദേഹങ്ങൾ മാറിപ്പോയ ഗുരുതര സംഭവത്തെത്തുടർന്ന്​ സൗദി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ദമ്മാമിലുള്ള കാർഗോ കമ്പനിക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്​. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അധികാരികൾ കാർഗോ കമ്പനി ഓഫിസിലെത്തി പരിശോധനകൾ നടത്തി. Show Full Article

News Summary -

The dead bodies that were changed in Kayamkulam and Varanasi were from Dammam