ഉപഭോക്താവാണ് രാജാവ്; അവകാശങ്ങൾ അറിയാം, കരുത്തരാകാം
ഇന്ന് (മാർച്ച് 15) ലോക ഉപഭോക്തൃ ദിനമാണ്. വിപണിയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ഉൽപന്നമല്ല, മറിച്ച് ഉപഭോക്താവാണ്. ഉപഭോക്താവി?Fx വിശ്വാസവും അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോഴേ ആരോഗ്യകരമായ ഒരു വ്യാപാര സംസ്കാരം നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ. "ഉപഭോക്താവിന്റെ വിശ്വാസമാണ് വിപണിയുടെ അടിത്തറ" എന്ന തത്വം മുറുകെപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട്, ചൂഷണങ്ങൾക്കെതിരെ ശബ്ദമുയർത്താൻ ഓരോ വ്യക്തിയും പ്രാപ്തരാകേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനായുള്ള ബോധവത്കരണമാണ് നീതിയുള്ള വിപണിയിലേക്കുള്ള ആദ്യപടി.
ലോക ഉപഭോക്തൃ ദിനം
എല്ലാ വർഷവും മാർച്ച് 15 ലോകമെമ്പാടും ലോക ഉപഭോക്തൃ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. ഉപഭോക്താക്കളുടെ അവകാശങ്ങളും സുരക്ഷയും സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം സമൂഹത്തെ ഓർമിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ദിനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.
1962 മാർച്ച് 15ന് അന്നത്തെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ് ജോൺ എഫ്. കെന്നഡി അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രസിൽ നടത്തിയ ചരിത്രപ്രധാനമായ പ്രസംഗമാണ് ഈ ദിനാചരണത്തിന് ആധാരമായത്. സുരക്ഷിതമായ ഉൽപ്പന്നം ലഭിക്കാനും, കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ അറിയാനും, ഉൽപന്നങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും, പരാതിപ്പെടാനും ഉപഭോക്താവിന് അവകാശമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ലോകത്തോട് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഇന്ത്യൻ നിയമപരിരക്ഷ
ഇന്ത്യയിൽ ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ രംഗത്ത് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റമുണ്ടായത് 1986ലാണ്. അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട്, 1986 നടപ്പാക്കി. ഇതോടെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ പരാതികൾക്ക് വേഗത്തിൽ പരിഹാരം കാണുന്നതിനായി ജില്ലാ, സംസ്ഥാന, ദേശീയ തലങ്ങളിൽ ഉപഭോക്തൃ ഫോറങ്ങളും കമീഷനുകളും നിലവിൽ വന്നു. ഇത് സാധാരണക്കാരന് വിപണിയിലെ ചൂഷണങ്ങൾക്കെതിരെ പോരാടാൻ വലിയ കരുത്തുപകർന്നു.
ഡിജിറ്റൽ കാലത്തെ വെല്ലുവിളികൾ
സാങ്കേതികവിദ്യ വളർന്നതോടെ ഉപഭോക്താക്കൾ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളും വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓൺലൈൻ വ്യാപാരവും ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകളും സജീവമായ ഇക്കാലത്ത് ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പുകൾ, തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന പരസ്യങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വലിയ ഭീഷണിയുയർത്തുന്നു. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.
മൗലിക അവകാശങ്ങൾ
ഒരു ഉൽപന്നമോ സേവനമോ വാങ്ങുമ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തിക്കും താഴെ പറയുന്ന അടിസ്ഥാന അവകാശങ്ങൾ നിയമപരമായി ഉറപ്പുനൽകുന്നു:
1. സുരക്ഷിതത്വത്തിനുള്ള അവകാശം: ജീവനും സ്വത്തിനും ഹാനികരമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ നിന്നും സേവനങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശം.
2. വിവരങ്ങൾ അറിയാനുള്ള അവകാശം: ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം, അളവ്, ശുദ്ധി, വില എന്നിവയെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കണം.
3. തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവകാശം: വിവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ നിന്നും മത്സരധിഷ്ഠിതമായ വിലയിൽ തനിക്ക് അനുയോജ്യമായത് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം.
4. പരാതിപ്പെടാനും പരിഹാരത്തിനുമുള്ള അവകാശം: അന്യായമായ വ്യാപാര രീതികൾക്കെതിരെ പരാതി നൽകാനും അർഹമായ നഷ്ടപരിഹാരം കൈപ്പറ്റാനുമുള്ള അവകാശം.
5. ഉപഭോക്തൃ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവകാശം: തങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിവ് നേടാനും ബോധവാന്മാരാകാനുമുള്ള അവകാശം.
ഉപഭോക്താവ് വിപണിയുടെ കേന്ദ്രബിന്ദുവാണ്. അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവാനായ ഒരു ഉപഭോക്താവ് മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശക്തൻ. മാർച്ച് 15 വെറുമൊരു ആഘോഷമല്ല, മറിച്ച് ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഒരു ഉപഭോഗ സംസ്കാരം വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള പ്രതിജ്ഞാബദ്ധത പുതുക്കുന്ന ദിനം കൂടിയാണ്. "ബോധവത്കരിക്കപ്പെട്ട ഉപഭോക്താവാണ് നീതിയുള്ള വിപണിയുടെ അടിസ്ഥാനം" എന്ന തിരിച്ചറിവോടെ നമുക്ക് മുന്നേറാം.
