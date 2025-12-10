Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 10 Dec 2025 2:27 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Dec 2025 2:27 PM IST

    ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയം കവർന്ന കിരീടാവകാശിയുടെ ദമ്മാം​ യാത്ര

    ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയം കവർന്ന കിരീടാവകാശിയുടെ ദമ്മാം​ യാത്ര
    സൗ​ദി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ ദ​മ്മാം അ​ൽ ഖ​ലീ​ജ്​ കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ പൗ​ര​പ്ര​മു​ഖ​രു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്​​ച ന​ട​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ

    റി​യാ​ദ്​: അ​ടു​ത്ത​കാ​ല​ത്ത്​ ലോ​ക​ത്തി​​ന്റെ ശ്ര​ദ്ധ ക​വ​ർ​ന്ന രാ​ഷ്​​ട്ര​നേ​താ​ക്ക​ളി​ൽ ഒ​രാ​ളാ​ണ്​ സൗ​ദി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ. ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ട​ത്തി​യ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ലോ​ക​ത്തി​​ന്റെ മു​ക്കു​മൂ​ല​ക​ളി​ലി​രു​ന്ന്​ ത​ത്സ​മ​യം ക​ണ്ട​ത്​ നാ​ല്​ കോ​ടി ജ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്. സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ൽ വ​ലി​യ ത​രം​ഗ​മാ​ണ്​ അ​ന്നു​ണ്ടാ​യ​ത്. അ​തു​പോ​ലൊ​രു ത​രം​ഗം ഇൗ ​ആ​ഴ്​​ച​യി​ലു​മു​ണ്ടാ​യി. അ​ത്​ സൗ​ദി​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    റി​യാ​ദി​ൽ​നി​ന്ന്​ ദ​മ്മാ​മി​ലേ​ക്ക്​ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ന​സ്സ് ക​വ​ർ​ന്നൊ​രു യാ​ത്ര കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ന​ട​ത്തു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. റോ​ഡ്​ മാ​ർ​ഗം ദ​മ്മാ​മി​ലേ​ക്കും അ​വി​ടെ​നി​ന്ന് ബ​ഹ്​​റൈ​നി​ലേ​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്നു ആ ​യാ​ത്ര.

    കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി സ​ഞ്ച​രി​ച്ച വാ​ഹ​ന​വും അ​ക​മ്പ​ടി സേ​വി​ച്ച വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും​ കേ​വ​ലം റോ​ഡി​ലൂ​ടെ മാ​​ത്ര​മ​ല്ല ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടി​യാ​ണ്​ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച​ത്. റി​യാ​ദി​ൽ​നി​ന്ന്​ യാ​ത്ര പു​റ​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ൾ​ത​ന്നെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ത്​ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തു. ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​ടെ സ​ഞ്ചാ​ര​വ​ഴി​ക​ളൊ​ന്നും സാ​ധാ​ര​ണ​ഗ​തി​യി​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യാ​റി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ അ​ത​ല്ല ഇ​വി​ടെ സം​ഭ​വി​ച്ച​ത്.​ 400 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​ര​ത്തി​ൽ ദ​മ്മാ​മി​ലേ​ക്ക്​ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ന​ട​ത്തി​യ യാ​ത്ര സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ന്നി​ലൂ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​വ​ര​ത്​ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ മൊ​ബൈ​ൽ കാ​മ​റ​ക​ളി​ൽ പ​ക​ർ​ത്തി​യും മ​റ്റും സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു.

    ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ സൗ​ദി​യു​ടെ കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നും ബ​ഹ്​​റൈ​നി​ലെ 46ാമ​ത്​ ഗ​ൾ​ഫ്​ ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നു​മാ​യി​രു​ന്നു കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യു​ടെ യാ​​ത്ര.

    ഈ ​യാ​ത്ര ഒ​രു ച​രി​ത്ര​സം​ഭ​വം ത​ന്നെ​യാ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. സാ​ധാ​ര​ണ ഗ​തി​യി​ൽ റി​യാ​ദി​ലും ജി​ദ്ദ​യി​ലും അ​പൂ​ർ​വ​മാ​യി വ​ട​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ നി​യോ​മി​ലും അ​ൽ ഉ​ല​യി​ലും ന​ട​ക്കാ​റു​ള്ള പ്ര​തി​വാ​ര സൗ​ദി മ​ന്ത്രി​സ​ഭാ​യോ​ഗ​ത്തി​ന്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ ദ​മ്മാ​മും വേ​ദി​യാ​യി എ​ന്ന​ത്​ ഒ​രു പു​തി​യ ച​രി​ത്ര​സം​ഭ​വ​മാ​ണ്. അ​തും ഏ​റ്റ​വും സു​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യൊ​രു മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗ​ത്തി​ന്​ ത​ന്നെ. അ​ടു​ത്ത സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള പൊ​തു​ബ​ജ​റ്റി​ന്​​ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ദ​മ്മാ​മി​ലെ അ​ൽ ഖ​ലീ​ജ്​ കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ ആ ​യോ​ഗം ചേ​രു​േ​മ്പാ​ൾ അ​ക്ഷ​രാ​ർ​ത്ഥ​ത്തി​ൽ ഒ​രു പു​തു ച​രി​ത്രം ത​ന്നെ പി​റ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​പ്പം ഒ​രു വ​ലി​യ സ​ന്ദേ​ശ​വും. രാ​ജ്യ​ത്തി​​ന്റെ ഏ​ത്​ പ്ര​വി​ശ്യ​യും പ്ര​ദേ​ശ​വും തു​ല്യ​പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള​താ​ണെ​ന്നും ഭ​ര​ണ​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ൾ തു​ല്യ​പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ്​​ കാ​ണു​ന്ന​തെ​ന്നു​മു​ള്ള സ​ന്ദേ​ശം. ഇ​തോ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തി​െൻറ മ​ധ്യ​പ്ര​വി​ശ്യ​യും പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യും വ​ട​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യും പോ​ലെ കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യും ഭ​ര​ണ​സി​രാ​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി മാ​റി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    റി​യാ​ദി​ൽ​നി​ന്ന് കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ ദ​മ്മാ​മി​ലേ​ക്കു​ള്ള മി​ക​ച്ച റോ​ഡ് ശൃം​ഖ​ല​യെ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള ശ്ര​ദ്ധ​യെ​യും സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്​ കൂ​ടി​യാ​യി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യു​ടെ യാ​ത്ര എ​ന്ന​താ​ണ്​ മ​റ്റൊ​രു സ​വി​ശേ​ഷ​ത. ദ​മ്മാ​മി​ലെ അ​ൽ ഖ​ലീ​ജ് കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ വെ​ച്ച് കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ക​ളു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തു​ക​യും​ ചെ​യ്​​തു. കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ അ​മീ​ർ സ​ഊ​ദ് ബി​ൻ നാ​യി​ഫ്, ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഗ​വ​ർ​ണ​ർ അ​മീ​ർ സ​ഊ​ദ് ബി​ൻ ബ​ന്ദ​ർ, ഊ​ർ​ജ മ​ന്ത്രി അ​മീ​ർ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ, വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​മീ​ർ ഫൈ​സ​ൽ ബി​ൻ ഫ​ർ​ഹാ​ൻ, ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി അ​മീ​ർ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് ബി​ൻ സ​ഊ​ദ് ബി​ൻ നാ​യി​ഫ് എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ​രും ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക പ​ണ്ഡി​ത​ന്മാ​രും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും സാ​ധാ​ര​ണ പൗ​ര​ന്മാ​രും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ എ​ത്തി​ച്ചേ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. അ​തു​മാ​ത്ര​മ​ല്ല പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. രാ​ജ്യ​ത്തി​െൻറ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​രു​മാ​യും പൗ​ര​ന്മാ​രു​മാ​യും നേ​രി​ട്ട് ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്തു​ന്ന കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യു​ടെ പ​തി​വ് രീ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച.

    ലോ​ക​ത്തെ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​ നി​യു​ക്ത​രാ​യ പു​തി​യ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ​മാ​രു​ടെ സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ​യും ദ​മ്മാ​മി​ലെ അ​ൽ ഖ​ലീ​ജ് കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ വെ​ച്ച് കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യു​ടെ മു​മ്പാ​കെ ന​ട​ന്നു. കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ ജ​ന​കീ​യ​ത​യു​ടെ പു​തി​യ മാ​തൃ​ക​ക​ളാ​ണ്​ സൃ​ഷ്​​ടി​ക്കു​ന്ന​ത്​. ജ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി അ​ടു​ത്തി​ട​പ​ഴ​കാ​നു​ള്ള നി​ര​വ​ധി അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ തു​റ​ന്നി​ട്ടു​കൊ​ണ്ട്​ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യി ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടു​ത്തേ​ക്ക്​ എ​ത്തു​ന്ന രീ​തി​യാ​ണ് കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യു​​ടേ​ത്. അ​ത്​ അ​ന്യാ​ദൃ​ശ്യ​മാ​ണ്.

