    Posted On
    date_range 19 April 2026 8:11 AM IST
    Updated On
    date_range 19 April 2026 8:11 AM IST

    ജ​ന​ഹി​ത​ത്തി​െൻറ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​ത

    സം​സ്ഥാ​ന ഭ​ര​ണ​ത്തി​െൻറ ഭാ​വി നി​ർ​ണ​യി​ക്കാ​നു​ള്ള നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ ജ​ന​വി​ധി പോ​ളി​ങ്​ ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. 1957 മു​ത​ൽ കേ​ര​ളം സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ച്ച മാ​റി​മാ​റി വ​രു​ന്ന ഭ​ര​ണ​ക്ര​മ​ത്തി​ന് അ​ച്യു​ത​മേ​നോ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​രി​െൻറ കാ​ലം മു​ത​ൽ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടു​തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും, ര​ണ്ട് ടേ​മു​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ശേ​ഷം ന​ട​ക്കു​ന്ന ഈ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കേ​ര​ള രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ അ​തീ​വ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്നു.

    രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ ഏ​റെ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ ത​ന്നെ, പോ​ളി​ങ്​ ശ​ത​മാ​ന​മോ പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്ന സ​ർ​വ്വേ ഫ​ല​ങ്ങ​ളോ ജ​ന​ഹി​ത​ത്തി​െൻറ പൂ​ർ​ണ​രൂ​പം വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ പ​ര്യാ​പ്ത​മ​ല്ല എ​ന്ന​താ​ണ് യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യം. ദേ​ശീ​യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലോ ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലോ പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​ന്ന ജ​ന​വി​കാ​ര​മ​ല്ല സം​സ്ഥാ​ന നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കാ​റു​ള്ള​ത്.

    അ​തി​നാ​ൽ ത​ന്നെ മു​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ല​ങ്ങ​ളെ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി​യു​ള്ള വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലു​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​വി​ടെ പ്ര​സ​ക്തി കു​റ​വാ​ണ്. കേ​ര​ള​ത്തി​െൻറ ഉ​യ​ർ​ന്ന സാ​ക്ഷ​ര​ത​യും, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​മു​ള്ള പു​തു​ത​ല​മു​റ​യു​ടെ വി​വേ​ക​പൂ​ർ​ണ​മാ​യ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളും വോ​ട്ടി​ങ് രീ​തി​യെ കൂ​ടു​ത​ൽ മി​ക​വു​റ്റ​താ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ജ​ന​ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ സ​മാ​ധാ​ന​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വ​ബോ​ധ​വു​മാ​ണ് ഓ​രോ വോ​ട്ട​റു​ടെ​യും തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളെ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ. ഫ​ല​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​ന് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം ബാ​ക്കി​നി​ൽ​ക്കെ, ‘ആ​രാ​കും അ​ടു​ത്ത മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി’ എ​ന്ന ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ വീ​ണ്ടും സ​ജീ​വ​മാ​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു ച​ർ​ച്ച ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള ബ​ഹു​മാ​ന​ക്കു​റ​വാ​ണോ എ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. സ​ത്യ​ത്തി​ൽ, ആ​രാ​ണ് ‘പാ​ർ​ല​മെൻറ​റി പാ​ർ​ട്ടി ലീ​ഡ​ർ’ ആ​കേ​ണ്ട​ത് എ​ന്ന​തി​നാ​ണ് പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കേ​ണ്ട​ത്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ഭ​ര​ണ​നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലേ​ക്കും അ​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലേ​ക്കും വ​രു​ന്ന​ത് സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ പ്ര​ക്രി​യ​യാ​ണ്.

    ഭ​ര​ണം ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ മാ​ത്രം ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​മെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്ന​തും, പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്താ​കു​മ്പോ​ൾ ഒ​ഴി​ക​ഴി​വു​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞ് മാ​റി​നി​ൽ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് ചേ​ർ​ന്ന​ത​ല്ല.

    ഒ​രു ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷ നേ​താ​വി​നേ​ക്കാ​ൾ ജ​ന​പ​ക്ഷ​ത്തു​നി​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ പ​ല​പ്പോ​ഴും ക​രു​ത്ത​നാ​യ ഒ​രു പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വി​ന് സാ​ധി​ക്കും. ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലാ​യാ​ലും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്താ​യാ​ലും സാ​മൂ​ഹി​ക ന​ന്മ​ക്കും ഉ​ന്ന​ത മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വേ​ണ്ടി നി​ല​കൊ​ള്ളാ​നാ​ണ് നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​രി​ശ്ര​മി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മാ​യ ഒ​രു ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ സം​സ്കാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കാ​ൻ നി​യു​ക്ത​രാ​യ​വ​ർ​ക്ക് സാ​ധി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ജ​ന​വി​ധി അ​ർ​ഥ​പൂ​ർ​ണ​മാ​കു​ന്ന​ത്.

    TAGS:gulfnewsSAUDI ARABAIAgulfnewsmalayalam
    News Summary - The complexity of public interest
    Similar News
    Next Story
