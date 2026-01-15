Begin typing your search above and press return to search.
    പു​സ്ത​ക​ ച​ർ​ച്ച ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി ക​മ്പി​ളി​ക​ണ്ട​ത്തക​ൽ​ഭ​ര​ണി​ക​ൾ, അ​റ്റ് എ​യ്റ്റ് എ​ന്നീ പു​സ്​​ത​ക​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്​​തു

    സാ​ഹി​തീ​യ​ത്തി​ൽ ജോ​യ് തോ​മ​സും, മോ​ഹ​ൻ വ​സു​ധ​യും

    പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു

    ദ​മ്മാം: വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന ര​ണ്ട് പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​ത​ര​ണ​വും ച​ർ​ച്ച​യു​മാ​യി സൗ​ദി മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം ദ​മ്മാം ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ ‘സാ​ഹി​തീ​യം’ പ​രി​പാ​ടി ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ബാ​ബു അ​ബ്ര​ഹാ​മി​​ന്റെ ആ​ത്മ​ക​ഥാ​പ​ര​മാ​യ ‘ക​മ്പി​ളി​ക​ണ്ട​ത്തെ ക​ൽ​ഭ​ര​ണി​ക​ൾ’, ജോ​സാ​ന്റ​ണി കു​രീ​പ്പു​ഴ​യു​ടെ പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക നോ​വ​ൽ ‘അ​റ്റ് എ​യ്റ്റ്’ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ച​ർ​ച്ച​ക്കെ​ടു​ത്ത​ത്.

    സ​മൂ​ഹ​ത്തോ​ടും പൗ​രോ​ഹി​ത്യ​ത്തോ​ടും പ​ട​വെ​ട്ടി നാ​ലു മ​ക്ക​ളെ വ​ള​ർ​ത്തി​യ ഒ​ര​മ്മ​യു​ടെ അ​തി​ജീ​വ​ന ക​ഥ​യാ​ണ് ‘ക​മ്പി​ളി​ക​ണ്ട​ത്തെ ക​ൽ​ഭ​ര​ണി​ക​ൾ’. പു​സ്ത​കം ജോ​യ് തോ​മ​സാ​ണ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. സ്നേ​ഹ​വും വേ​ദ​ന​യും നി​റ​ഞ്ഞ ഈ ​ഗ്ര​ന്ഥം പു​തി​യ ത​ല​മു​റ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യും വാ​യി​ച്ചി​രി​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    അ​ഷ്​​ട​മു​ടി​ക്കാ​യ​ലി​​ന്റെ പ​രി​സ്ഥി​തി​യും തീ​ര​ദേ​ശ ജീ​വി​ത​വും രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​വും പ്ര​മേ​യ​മാ​ക്കി​യ ‘അ​റ്റ് എ​യ്റ്റ്’ എ​ന്ന നോ​വ​ൽ മോ​ഹ​ൻ വ​സു​ധ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ജ​ല​സ​മ്പ​ത്ത് നേ​രി​ടു​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ ല​ളി​ത​മാ​യി അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ കൃ​തി​യാ​ണി​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഹു​സൈ​ൻ ച​മ്പോ​ളി​ൽ മോ​ഡ​റേ​റ്റ​റാ​യ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ അ​നി​ൽ റ​ഹീ​മ, ജ​യ​ൻ ജോ​സ​ഫ്, എ​സ്. സാ​ലു എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സ​മാ​ജം ലി​റ്റ​റ​റി ഫെ​സ്​​റ്റി​​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ച​ട​ങ്ങി​ൽ വെ​ച്ച് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി (ഒ​ന്നാം സ​മ്മാ​നം), ഇ​ഖ്ബാ​ൽ ആ​ന​മ​ങ്ങാ​ട് (ര​ണ്ടാം സ​മ്മാ​നം), സ​ര​ള ജേ​ക്ക​ബ് (മൂ​ന്നാം സ​മ്മാ​നം) എ​ന്നി​വ​ർ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. സ​മാ​ജം നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ മാ​ലി​ക് മ​ഖ്ബൂ​ൽ, ദ​മ്മാം ചാ​പ്​​റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സാ​ജി​ദ് ആ​റാ​ട്ടു​പു​ഴ എ​ന്നി​വ​ർ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റി. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഡോ. ​സി​ന്ധു ബി​നു സ്വാ​ഗ​ത​വും ഷ​നീ​ബ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ജേ​ക്ക​ബ് ഉ​തു​പ്പ്, മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ, ആ​സി​ഫ് താ​നൂ​ർ, റ​ഊ​ഫ് ചാ​വ​ക്കാ​ട്, ലീ​നാ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Book discussion focused on books like Cables and Eight
