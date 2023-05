ഹൈദരാബാദ് സ്വദേശിയുടെ മൃതദേഹം നാലു മാസത്തിന് ശേഷം നാട്ടിലെത്തിച്ചു

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് റി​യാ​ദ്: ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​തം മൂ​ലം മ​രി​ച്ച ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ് സ്വ​ദേ​ശി​യു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ലു മാ​സ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം നാ​ട്ടി​ൽ കൊ​ണ്ടു​പോ​യി. റി​യാ​ദി​ൽ​നി​ന്ന് 230 കി​ലോ മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ ഹോ​ത്ത സു​ദൈ​ർ ജ​ന​റ​ല്‍ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ മ​രി​ച്ച ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ് ക​രീം ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി വീ​രാ​ഹി​ന്റെ (56) മൃ​ത​ദേ​ഹ​മാ​ണ് റി​യാ​ദി​ൽ നി​ന്നും ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി​ലേ​ക്ക് എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​ത്. ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി സ്വ​ദേ​ശ​ത്ത് സം​സ്‌​ക​രി​ച്ചു.

പി​താ​വ്: മ​ല​യ്യ. മാ​താ​വ്: ബൂ​ദ​വ്വ. ഭാ​ര്യ: മ​ല്ലാ​വ. നാ​ട്ടി​ൽ കൊ​ണ്ടു​പൊ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ഹോ​ത്ത സു​ദൈ​ർ, റി​യാ​ദ് മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല കെ.​എം.​സി.​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വി​ങ് നേ​താ​ക്ക​ൾ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. Show Full Article

News Summary -

The body of the native of Hyderabad was brought home after four months