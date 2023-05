cancel camera_alt സ​ത്യ​ദേ​വ​ൻ By വെബ് ഡെസ്ക് ബു​റൈ​ദ: ര​ക്ത​സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ബു​റൈ​ദ ഖ​സീം നാ​ഷ​ന​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലി​രി​ക്കെ ഈ ​മാ​സം 16ന് ​മ​രി​ച്ച കൊ​ല്ലം അ​ഞ്ച​ൽ പെ​രു​മ​ണ്ണൂ​ർ അ​റ​യ്ക്ക​ൽ പാ​റ​വി​ള പു​ത്ത​ൻ​വീ​ട്ടി​ൽ സ​ത്യ​ദേ​വ​ന്റെ മൃ​ത​ദേ​ഹം ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കും. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലു​മ​ണി​ക്ക് റി​യാ​ദി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഗ​ൾ​ഫ് എ​യ​ർ വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന മൃ​ത​ദേ​ഹം പു​ല​ർ​ച്ച 5.15ന് ​തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ​ത്തും.

അ​വി​ടെ​നി​ന്ന് നോ​ർ​ക്ക ആം​ബു​ല​ൻ​സി​ൽ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കും. 40 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ല​ധി​ക​മാ​യി സൗ​ദി​യി​ലു​ള്ള സ​ത്യ​ദേ​വ​ൻ ബു​റൈ​ദ​യി​ലെ ആ​ദ്യ​കാ​ല പ്ര​വാ​സി​ക​ളി​ലൊ​രാ​ളും ഖ​സീം പ്ര​വാ​സി സം​ഘം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യി​രു​ന്നു. സം​ഘം ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​ർ നൈ​സാം തൂ​ലി​ക​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. ത​ങ്ക​മ​ണി​യാ​ണ് ഭാ​ര്യ. മ​ക്ക​ൾ: സൗ​മ്യ, അ​രു​ൺ. റാം ​മോ​ഹ​ൻ, അ​ക്ഷ​ര എ​ന്നി​വ​ർ മ​രു​മ​ക്ക​ളാ​ണ്. Show Full Article

The body of Satyadev who died in Buraida will reach the country today.