Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    12 Dec 2025 9:11 AM IST
    Updated On
    12 Dec 2025 9:12 AM IST

    ബു​റൈ​ദ​യി​ൽ മ​രി​ച്ച അ​ബൂ​ബ​ക്ക​റി​െൻറ മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ൽ ഖ​ബ​റ​ട​ക്കി

    ബു​റൈ​ദ​യി​ൽ മ​രി​ച്ച അ​ബൂ​ബ​ക്ക​റി​െൻറ മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ൽ ഖ​ബ​റ​ട​ക്കി
    അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ

    ബു​റൈ​ദ: ഈ ​മാ​സം ര​ണ്ടി​ന്​ ഖ​സീം പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ ബു​റൈ​ദ​യി​ൽ മ​രി​ച്ച മ​ല​പ്പു​റം അ​ങ്ങാ​ടി​പ്പു​റം തി​രൂ​ർ​ക്കാ​ട് സ്കൂ​ൾ​പ​ടി​യി​ലെ പ​രേ​ത​നാ​യ ഇ​പ്പു​ഴി​യി​ൽ കോ​യ​യു​ടെ മ​ക​ൻ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ (49) മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ച്​ ഖ​ബ​റ​ട​ക്കി. ബു​റൈ​ദ​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ വ്യാ​ഴാ​ഴ്​​ച രാ​വി​ലെ 6.15-ന് ​ഫ്ലൈ​നാ​സ്​ വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ ക​രി​പ്പൂ​ർ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ മൃ​ത​ദേ​ഹം രാ​വി​ലെ 9.15-ഓ​ടെ പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ സി.​എ​ച്ച്​ സെ​ന്റ​റി​െൻറ ആം​ബു​ല​ൻ​സി​ൽ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ചു. അ​ര മ​ണി​ക്കൂ​ർ പൊ​തു​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് ശേ​ഷം 10 ഓ​ടെ തി​രൂ​ർ​ക്കാ​ട് ജു​മാ മ​സ്ജി​ദി​ൽ മ​യ്യി​ത്ത്​ ന​മ​സ്കാ​ര​വും ഖ​ബ​റ​ട​ക്ക​വും ന​ട​ത്തി.

    മ​യ്യി​ത്ത്​ ന​മ​സ്ക്കാ​ര​ത്തി​ന് ബാ​പ്പു ത​ങ്ങ​ൾ ജ​മ​ലു​ല്ലൈ​ലി കു​ന്നും​പു​റം നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. വീ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന പ്രാ​ർ​ഥ​ന പാ​ണ​ക്കാ​ട് ഹാ​ഷി​റ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. മാ​താ​വ്: ചെ​ര​ക്കാ​പ്പ​റ​മ്പി​ലെ പ​രേ​ത​യാ​യ താ​ണി​യ​ൻ ഖ​ദീ​ജ. ഭാ​ര്യ: വെ​ള്ളി​ല​യി​ലെ പൊ​ട്ടം​ക​ണ്ട​ത്തി​ൽ സാ​ബി​റ. ഖ​ദീ​ജ ത്വ​യ്ബ (ഒ​മ്പ​ത്) ഏ​ക മ​ക​ളാ​ണ്. സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ൾ: അ​ൻ​വ​ർ ഫൈ​സി, ല​ത്തീ​ഫ് (ന​ജ്റാ​ൻ), സൈ​ന​ബ.

