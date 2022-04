cancel camera_alt ആ​സി​ഡ് ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് ഇ​ര​യാ​യി മരിച്ച യുവതിയു​ടെ സംസ്കാര ചടങ്ങിൽനിന്ന് By സ്വന്തം ലേഖകൻ Listen to this Article മ​ക്ക: ജി​ദ്ദ​യി​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ആ​സി​ഡ് ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ച സൗ​ദി യു​വ​തി​യു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച അ​സ​ർ ന​മ​സ്കാ​ര​ത്തി​നു​ശേ​ഷം മ​ക്ക​യി​ൽ ഖ​ബ​റ​ട​ക്കി. മ​സ്ജി​ദു​ൽ ഹ​റാ​മി​ൽ അ​സ​ർ ന​മ​സ്കാ​ര ശേ​ഷം ന​ട​ന്ന മ​യ്യി​ത്ത് ന​മ​സ്കാ​ര​ത്തി​ലും ശേ​ഷം അ​ൽ ശു​ഹ​ദാ മ​ഖ്ബ​റ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ഖ​ബ​റ​ട​ക്ക​ത്തി​ലും ധാ​രാ​ളം പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

ക​ഴി​ഞ്ഞ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച​യാ​ണ് സൗ​ദി യു​വ​തി​യാ​യ റി​ഹാ​ബ് ത​ന്‍റെ ഭ​ർ​ത്താ​വി​ന്‍റെ ആ​സി​ഡ് ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്. ആ​ദ്യ വി​വാ​ഹ​ത്തി​ലെ മ​ക​ളെ ആ​സി​ഡ് ഒ​ഴി​ച്ച് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​ൽ​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി പൊ​ള്ള​ലേ​റ്റ പെ​ൺ​കു​ട്ടി കി​ങ് ഫ​ഹ​ദ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ തീ​വ്ര​പ​രി​ച​ര​ണ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ സു​ഖം പ്രാ​പി​ച്ചു​വ​രു​ക​യാ​ണ്. ജി​ദ്ദ​യു​ടെ കി​ഴ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ള്ള അ​ൽ സ​മീ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ വീ​ട്ടി​ൽ വെ​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം ന​ട​ന്ന​തെ​ന്നും ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​തി​യെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത് തു​ട​ർ ന​ട​പ​ടി​ക്കാ​യി വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി പൊ​ള്ള​ലേ​റ്റ പെ​ൺ​കു​ട്ടി കി​ങ്​ ഫ​ഹ​ദ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ തീ​വ്ര​പ​രി​ച​ര​ണ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ സു​ഖം​പ്രാ​പി​ച്ചു​വ​രു​ക​യാ​ണ്. ആ​സി​ഡ് ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നി​ടെ പൊ​ള്ള​ലേ​റ്റ അ​ഞ്ച് അ​യ​ൽ​വാ​സി​ക​ളും സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് അ​ഗ്​​നി​ശ​മ​ന സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ്ര​ത്യേ​കം പ​രാ​തി ന​ൽ​കാ​നും രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ​ആ​സി​ഡ് ആ​ക്ര​മ​ണ കേ​സ് അ​തി ഗൗ​ര​വ​മാ​യാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് ചാ​ർ​ജ്ചെ​യ്ത് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് പ്രാ​ദേ​ശി​ക പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു. Show Full Article

