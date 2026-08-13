Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightയാംബുവിൽ നിര്യാതനായ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 13 Aug 2026 7:38 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2026 7:38 AM IST

    യാംബുവിൽ നിര്യാതനായ തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശിയുടെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിച്ചു ഖബറടക്കി

    text_fields
    bookmark_border
    യാംബുവിൽ നിര്യാതനായ തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശിയുടെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിച്ചു ഖബറടക്കി
    cancel

    യാം​ബു: ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​തം മൂ​ലം യാം​ബു​വി​ൽ നി​ര്യാ​ത​നാ​യ ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട് വി​ല്ലു​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി ഫ​സി​റു​ദ്ദീ​ൻ ഇ​സ്മാ​ഈ​ലി​െൻറ (49) മൃ​ത​ദേ​ഹം നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ച് ഖ​ബ​റ​ട​ക്കി. താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ത്ത് മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​െൻറ ഭൗ​തി​ക​ശ​രീ​രം ജി​ദ്ദ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ വി​മാ​ന മാ​ർ​ഗ​മാ​ണ് ചെ​ന്നൈ​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച​ത്.

    ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റ് സി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ അം​ഗ​വും ന​വോ​ദ​യ യാം​ബു ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ ക​ൺ​വീ​ന​റു​മാ​യ എ.​പി. സാ​ക്കി​റി​െൻറ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ന​വോ​ദ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​ണ് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക രേ​ഖ​ക​ൾ ശ​രി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

    സൗ​ദി​യി​ലെ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ദ​മ്മാ​മി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന മൂ​ത്ത മ​ക​ൻ നി​യാ​സ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് യാം​ബു​വി​ൽ എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഫ​സീ​റു​ദ്ദീ​ൻ ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന ജാ​ക്ക് റെ​ഡി മി​ക്സ് ക​മ്പ​നി​യു​ടെ എ​ച്ച്.​ആ​ർ മാ​നേ​ജ​ർ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് ഹ​ർ​ബി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ, ജി.​ആ​ർ.​ഒ ഉ​സ്മാ​ൻ അ​ൽ സ​ഹ്റാ​നി എ​ന്നി​വ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കി​യ​താ​യി എ.​പി. സാ​ക്കി​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. മ​രി​ച്ച ഫ​സീ​റു​ദ്ദീ​ന് ല​ഭി​ക്കാ​നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന മു​ഴു​വ​ൻ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും മ​രി​ച്ച്​ ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം ത​ന്നെ ക​മ്പ​നി അ​ധി​കൃ​ത​ർ ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റ് അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് കൈ​മാ​റി മാ​തൃ​ക​യാ​യി. ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ച്ച ന​വോ​ദ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കും ക​മ്പ​നി മാ​നേ​ജ്‌​മെൻറി​നും കു​ടും​ബം ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:YanbuSaudi ArabiaObituary
    News Summary - The body of a Tamil Nadu native brought back to country
    Similar News
    Next Story
    X