മഞ്ചേശ്വരം സ്വദേശിയുടെ മൃതദേഹം ജുബൈലിൽ ഖബറടക്കി

cancel camera_alt മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഫ​ക്രു​ദ്ദീ​ൻ By വെബ് ഡെസ്ക് ദ​മ്മാം: സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വി​സ​യി​ലെ​ത്തി സൗ​ദി​യി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന​തി​നി​ടെ നി​ര്യാ​ത​നാ​യ കാ​സ​ർ​കോ​ട് മ​ഞ്ചേ​ശ്വ​രം സ്വ​ദേ​ശി മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഫ​ക്രു​ദ്ദീ​ന്റെ മൃ​ത​ദേ​ഹം ജു​ബൈ​ലി​ൽ ഖ​ബ​റ​ട​ക്കി. കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വി​സ​യി​ലെ​ത്തി​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഫ​ക്രു​ദ്ദീ​ൻ ര​ണ്ടു​ദി​വ​സം മു​മ്പാ​ണ് ജു​ബൈ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലി​രി​ക്കെ മ​രി​ച്ച​ത്. ഐ.​സി.​എ​ഫി​​ന്റെ​യും കെ.​സി.​എ​ഫി​ന്റെ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ജു​ബൈ​ൽ മ​ഖ്​​ബ​റ​യി​ൽ ഖ​ബ​റ​ട​ക്കി. സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് സ​ഖാ​ഫി ചെ​റു​വ​ണ്ണൂ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഭാ​ര്യ: ഖ​ദീ​ജ. മ​ക്ക​ൾ: ഫാ​യി​സ്, ഹ​സീ​ന, ഫ​സ​ൽ (പ​രേ​ത​ൻ). മ​രു​മ​ക​ൻ: സു​ബൈ​ർ ഉ​ച്ചി​ല. Show Full Article

The body of a native of Manjeswaram was buried in Jubail