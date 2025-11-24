Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഉം​റ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച്​...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 24 Nov 2025 10:10 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Nov 2025 10:10 AM IST

    ഉം​റ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച്​ മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​നി​ടെ മ​രി​ച്ച മും​ബൈ സ്വ​ദേ​ശി​യു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം ഖ​ബ​റ​ട​ക്കി

    text_fields
    bookmark_border
    ഉം​റ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച്​ മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​നി​ടെ മ​രി​ച്ച മും​ബൈ സ്വ​ദേ​ശി​യു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം ഖ​ബ​റ​ട​ക്കി
    cancel
    camera_alt

    മു​ഖാ​ദം മു​ഷ്താ​ഖ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ത്ബു​ദ്ദീ​ൻ

    Listen to this Article

    ത്വാ​ഇ​ഫ്: കു​ടും​ബ​സ​മേ​തം ഉം​റ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച്​ ജോ​ലി​സ്ഥ​ല​മാ​യ ദ​മ്മാ​മി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​നി​ടെ ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​തം മൂ​ലം മ​രി​ച്ച മും​ബൈ സ്വ​ദേ​ശി മു​ഖാ​ദം മു​ഷ്താ​ഖ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ത്ബു​ദ്ദീ​െൻറ മൃ​ത​ദേ​ഹം ഖ​ബ​റ​ട​ക്കി.

    മ​ക്ക-​റി​യാ​ദ് റോ​ഡി​ലെ സെ​യി​ൽ ക​ബീ​ർ പെ​ട്രോ​ൾ പ​മ്പി​ൽ വെ​ച്ചാ​ണ് ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് നെ​ഞ്ചു​വേ​ദ​ന അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഉ​ട​നെ ഹ​വി​യ​യി​ലെ ന​ഹ്ദ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച് പ്രാ​ഥ​മി​ക ചി​കി​ത്സ ന​ൽ​കു​ക​യും ശേ​ഷം ത്വാ​ഇ​ഫ് കി​ങ് അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി വി​ദ​ഗ്ധ ചി​കി​ത്സ ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തെ​ങ്കി​ലും രാ​ത്രി​യോ​ടെ മ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മ​ര​ണ​സ​മ​യ​ത്ത് ഭാ​ര്യ​യും മ​ക​നും കൂ​ടെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​വ​രെ കൂ​ടാ​തെ ഒ​രു ആ​ൺ​കു​ട്ടി​യും ര​ണ്ട് പെ​ൺ​മ​ക്ക​ൾ കൂ​ടി ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നു​ണ്ട്. 37 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ദ​മ്മാ​മി​ലെ ഒ​രു പ്ര​മു​ഖ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ ചീ​ഫ് അ​ക്കൗ​ണ്ട​ൻ​റാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​രു മാ​സം മു​മ്പാ​ണ് നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നും ലീ​വ് ക​ഴി​ഞ്ഞെ​ത്തി​യ​ത്. ത്വാ​ഇ​ഫ് ഇ​ബ്നു അ​ബ്ബാ​സ് മ​സ്ജി​ദി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​യ്യി​ത്ത് ന​മ​സ്കാ​ര​ത്തി​നു ശേ​ഷം സെ​യി​ൽ ക​ബീ​ർ ജു​ഫാ​ലി മ​ഖ്ബ​റ​യി​ൽ മൃ​ത​ദേ​ഹം ഖ​ബ​റ​ട​ക്കി.

    കെ.​എം.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ സ​ലാം പു​ല്ലാ​ളൂ​ർ, ഹ​മീ​ദ് പെ​രു​വ​ള്ളൂ​ർ, ദ​മ്മാ​മി​ൽ നി​ന്നെ​ത്തി​യ ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ, സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി പേ​ർ ഖ​ബ​റ​ട​ക്ക ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നും ത്വാ​ഇ​ഫ് കെ.​എം.​സി.​സി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റും സി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു അം​ഗ​വു​മാ​യ നാ​ല​ക​ത്ത് മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ്വാ​ലി​ഹ് രം​ഗ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:saudhi arabiagulfnewsgulfnewsmalayalam
    News Summary - The body of a Mumbai native who died while returning from Umrah was buried
    Similar News
    Next Story
    X