സൗദിയിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ച കന്യാകുമാരി സ്വദേശിയുടെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിച്ചു

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article റിയാദ്: കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിയാദിൽ നിന്ന്​ ലൈല അഫ്​ലാജിലേക്കുള്ള റോഡിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ച കന്യാകുമാരി സ്വദേശിയുടെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിച്ചു. തമിഴ്നാട് കന്യാകുമാരി സ്വദേശി ഗോപാലകൃഷ്ണ പിള്ളൈയുടെ (56) മൃതദേഹമാണ്​ റിയാദിൽനിന്ന്​ കോളംബോ വഴി പോയ ശ്രീലങ്കൻ എയർലൈൻസ്​ വിമാനത്തിൽ ബുധനാഴ്ച രാവിലെ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിച്ചത്​. ലൈല അഫ്​ലാജിന്​ 30 കിലോമീറ്റർ അകലെ റോഡ് പണിയിലേർപ്പെട്ട വാഹനത്തിന്‍റെ പിറകിൽ വേറൊരു വാഹനം ഇടിച്ചായിരുന്നു അപകടം. റോഡ്​ പണി നടത്തിയിരുന്ന വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഗോപാലകൃഷ്ണ പിള്ളൈ തത്സമയം മരിച്ചു. ബന്ധുക്കൾ മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങി സ്വദേശത്ത് സംസ്കരിച്ചു. പിതാവ്: നീലകണ്‌ഠ പിള്ളൈ, മാതാവ്: വലിമ്മ, ഭാര്യ: കല. ലൈല അഫ്​ലാജ് കെ.എം.സി.സി പ്രസിഡന്‍റ്​ മുഹമ്മദ് രാജ, റിയാദ് മലപ്പുറം ജില്ലാ വെൽഫെയർ വിങ്​ ചെയർമാൻ റഫീഖ് പുല്ലൂർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച്​ മൃതദേഹം നാട്ടി​ലെത്തിച്ചത്.

