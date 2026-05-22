Madhyamam
    Posted On
    date_range 22 May 2026 6:47 AM IST
    Updated On
    date_range 22 May 2026 6:47 AM IST

    ത​ബൂ​ക്കി​ൽ മ​രി​ച്ച ബി​ഹാ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ച് ഖ​ബ​റ​ട​ക്കി

    മു​ഹ​മ്മ​ദ്​

    അ​ക്രം

    ത​ബൂ​ക്ക്: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ത​ബൂ​ക്കി​ൽ ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​തം മൂ​ലം മ​രി​ച്ച ബി​ഹാ​ർ ദ​ർ​ഭം​ഗ സ്വ​ദേ​ശി മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ക്ര​മി​െൻറ (28) മൃ​ത​ദേ​ഹം നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ച് ഖ​ബ​റ​ട​ക്കി. ത​ബൂ​ക്കി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള ഫ്യു​വ​ൽ സ്​​റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നാ​യി​രു​ന്നു മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ക്രം. മേ​യ് എ​ട്ടി​ന്​ താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ത്ത് ഉ​റ​ങ്ങാ​ൻ കി​ട​ന്ന ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ പി​ന്നീ​ട് മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. രാ​വി​ലെ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ വി​ളി​ച്ചി​ട്ടും എ​ഴു​ന്നേ​ൽ​ക്കാ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് പൊ​ലീ​സി​ൽ വി​വ​ര​മ​റി​യി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ത​ബൂ​ക്കി​ലെ കി​ങ് ഫ​ഹ​ദ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും മ​ര​ണം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു.

    ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​ത​മാ​ണ് മ​ര​ണ​കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. അ​ൽ ഖോ​ബാ​ർ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ക​മ്പ​നി അ​ധി​കൃ​ത​ർ തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ അം​ഗം ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ പു​ള്ളാ​ട്ടി​നെ ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. കെ.​എം.​സി.​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വി​ങ്ങി​െൻറ സ​ജീ​വ​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ​യു​മാ​ണ് മൃ​ത​ദേ​ഹം നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ച്ച​ത്. പ​രേ​ത​നാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഗു​ലാം റ​സൂ​ൽ അ​ൻ​സാ​രി​യാ​ണ് പി​താ​വ്. മാ​താ​വ്: യാ​സ്മീ​ൻ പ​ർ​വീ​ൻ. സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ൾ: മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫി​ർ​ദൗ​സ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്​​ദു​ല്ല, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​റ​ഫാ​ത്ത്. സ​ഹോ​ദ​രി​മാ​ർ: ജൂ​ഹി പ​ർ​വീ​ൻ, ബു​ഷ്‌​റ ബാ​നു, അം​ന കാ​ട്ടൂ​ൺ, റാ​ഹ​ത്ത് റൂ​ഹ്.

    TAGS:tabukbihar nativeburied body
    News Summary - The body of a Bihar native who died in Tabuk was brought back to the country and buried.
