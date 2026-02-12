റമദാൻ മാസപ്പിറവി; ഫെബ്രുവരി 17ന് സാധ്യതയെന്ന് ജ്യോതിശാസ്ത്ര നിരീക്ഷണകേന്ദ്രംtext_fields
റിയാദ്: ഈ വർഷത്തെ റമദാൻ വ്രതാരംഭം ഫെബ്രുവരി 18 ബുധനാഴ്ചയാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് സൗദി അറേബ്യയിലെ ജ്യോതിശാസ്ത്ര നിരീക്ഷണകേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. ഹിജ്റ വർഷം 1447-ലെ റമദാൻ മാസപ്പിറവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശാസ്ത്രീയ വിവരങ്ങൾ ഹുത്ത സുദൈറിലെ അൽ മജ്മഅ് സർവകലാശാല ഒബ്സർവേറ്ററിയാണ് പുറത്തുവിട്ടത്.ഫെബ്രുവരി 17 ചൊവ്വാഴ്ച (ശഅ്ബാൻ 29) വൈകുന്നേരം മാസപ്പിറവി ദൃശ്യമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് നിരീക്ഷണാലയത്തിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ. ഇതുപ്രകാരം വ്രതാരംഭം ഫെബ്രുവരി 18ന് ആയിരിക്കും.
ഹുത്ത സുദൈറിൽ വൈകുന്നേരം 5.52ന് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കും. തൊട്ടുപിന്നാലെ 5.54ന് ചന്ദ്രൻ ഉദിക്കും. സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച് രണ്ട് മിനിറ്റിന് ശേഷം ചന്ദ്രൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഈ സമയത്ത് ചന്ദ്രൻ ചക്രവാളത്തിൽ നിന്ന് 0.5 ഡിഗ്രി ഉയരത്തിലും, സൂര്യനിൽ നിന്ന് 1.61 ഡിഗ്രി അകലത്തിലുമായിരിക്കും. വൈകുന്നേരം 6.19ന് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുകയും 6.23ന് ചന്ദ്രൻ ഉദിക്കുകയും ചെയ്യും.
ഇവിടെ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും തമ്മിൽ നാല് മിനിറ്റിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. ഉമ്മുൽ ഖുറാ കലണ്ടറും കൃത്യമായ ശാസ്ത്രീയ കണക്കുകൂട്ടലുകളും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
എങ്കിലും, സൗദി സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണത്തിന് ശേഷമെ വ്രതാരംഭത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ.
