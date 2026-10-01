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    സൗ​ദി​ക്കെ​തി​രാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണം ഉ​ട​ൻ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണം: ഹൂ​തി​ക​ളോ​ട് യു.​എ​ൻ ര​ക്ഷാ​സ​മി​തി

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    സൗ​ദി​ക്കെ​തി​രാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണം ഉ​ട​ൻ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണം: ഹൂ​തി​ക​ളോ​ട് യു.​എ​ൻ ര​ക്ഷാ​സ​മി​തി
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    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യ്‌​ക്കെ​തി​രെ ഹൂ​തി​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളെ ശ​ക്ത​മാ​യ ഭാ​ഷ​യി​ൽ അ​പ​ല​പി​ച്ച് ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭാ ര​ക്ഷാ​സ​മി​തി. സി​വി​ലി​യ​ന്മാ​രെ​യും സി​വി​ലി​യ​ൻ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളെ​യും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളും സൈ​നി​ക പ്ര​കോ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​ട​ന​ടി അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ര​ക്ഷാ​സ​മി​തി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ര​ക്ഷാ​സ​മി​തി​യു​ടെ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ മാ​സ​ത്തെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നും യു.​എ​ന്നി​ലെ ഫ്ര​ഞ്ച് സ്ഥി​രം പ്ര​തി​നി​ധി​യു​മാ​യ ജെ​റോം ബോ​ണാ​ഫോ​ൺ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ സം​യു​ക്ത പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ലാ​ണ് സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ല​പാ​ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    സ്ത്രീ​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സി​വി​ലി​യ​ന്മാ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കാ​ൻ ഇ​ട​യാ​ക്കി​യ​തും സി​വി​ലി​യ​ൻ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​യും ഊ​ർ​ജ്ജ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളെ​യും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ന​ട​ത്തി​യ​തു​മാ​യ പ്ര​കോ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ ര​ക്ഷാ​സ​മി​തി അ​തി​രൂ​ക്ഷ​മാ​യി വി​മ​ർ​ശി​ച്ചു.

    യ​മ​നി​ൽ ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലു​ക​ൾ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യ്‌​ക്കും ചെ​ങ്ക​ട​ലി​ലെ​യും ബാ​ബ് അ​ൽ-​മ​ന്ദ​ബി​ലെ​യും ക​പ്പ​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​നും നേ​ർ​ക്കു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​ച്ച​തി​ൽ സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ക​ടു​ത്ത ആ​ശ​ങ്ക രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. തു​ട​രു​ന്ന സം​ഘ​ർ​ഷാ​വ​സ്ഥ സി​വി​ലി​യ​ന്മാ​രു​ടെ ജീ​വ​നും പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ്ഥി​ര​ത​യ്ക്കും വ​ലി​യ ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണ് ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് യു.​എ​ൻ സ​മു​ദ്ര​നി​യ​മ ക​രാ​റും എ​ല്ലാ​വ​രും ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്ന് സ​മി​തി ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ട​ൽ​മാ​ർ​ഗ​മു​ള്ള നാ​വി​ഗേ​ഷ​ൻ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളും സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​വും മാ​നി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    ചെ​ങ്ക​ട​ലി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള വാ​ണി​ജ്യ ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ​ക്ക് നേ​രെ​യു​ള്ള ഭീ​ഷ​ണി​ക​ളെ​യും ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളെ​യും യു.​എ​ൻ ര​ക്ഷാ​സ​മി​തി മു​മ്പും അ​പ​ല​പി​ച്ചി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും, ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം വീ​ണ്ടും രൂ​ക്ഷ​മാ​യ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് സ​മി​തി നി​ല​പാ​ട് ക​ടു​പ്പി​ച്ച​ത്.

    2022-ൽ ​ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ മാ​ധ്യ​സ്ഥ​ത​യി​ൽ നി​ല​വി​ൽ വ​ന്ന വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ശാ​ന്ത​ത അ​വ​സാ​നി​ച്ച​താ​യും, യ​മ​ൻ കൂ​ടു​ത​ൽ അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ പു​തി​യൊ​രു സം​ഘ​ർ​ഷ ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ഈ ​മാ​സം ആ​ദ്യം ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

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    News Summary - The attack on Saudi Arabia must end immediately
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