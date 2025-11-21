Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 21 Nov 2025 2:30 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Nov 2025 2:30 PM IST

    വണ്ടൂർ എറിയാട് മഹൽ പ്രവാസി കൂട്ടായ്മയുടെ വാർഷിക സംഗമം നവംബർ 27ന്

    വണ്ടൂർ എറിയാട് മഹൽ പ്രവാസി കൂട്ടായ്മയുടെ വാർഷിക സംഗമം നവംബർ 27ന്
    ​ജി​ദ്ദ: വ​ണ്ടൂ​ർ എ​റി​യാ​ട് മ​ഹ​ൽ പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വാ​ർ​ഷി​ക സം​ഗ​മം ‘ഇ.​എം.​പി.​എ നൈ​റ്റ് 2025’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ന​വം​ബ​ർ 27ന് ​ഹ​രാ​സാ​ത്ത് വി​ല്ല​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    സം​ഘാ​ട​ക യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹ​സൈ​ൻ പു​ന്ന​പ്പാ​ല അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജി​ദ്ദ​യി​ലും പ​രി​സ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന എ​റി​യാ​ട് മ​ഹ​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ളും അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലൊ​രി​ക്ക​ൽ കൂ​ടു​ന്ന ഐ​ക്യ​സം​ഗ​മം എ​ന്ന നി​ല​ക്കാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി ക​ണ​ക്കാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    ദൈ​നം​ദി​ന തി​ര​ക്കു​ക​ളും പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ന്റെ സ​മ്മ​ർ​ദ​ങ്ങ​ളും മ​റ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​രോ​ടൊ​പ്പം ഒ​രു ദി​വ​സം ചെ​ല​വി​ടാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മാ​ണ് ഈ ​സം​ഗ​മം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ലാ, കാ​യി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ഗ്രൂ​പ്പ് ഗെ​യി​മു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കൊ​പ്പം കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കും പ്രാ​യ​ഭേ​ദ​മ​ന്യേ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്കും പ്ര​ത്യേ​കം നി​ര​വ​ധി മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ചി​ട്ട​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യ ന​ട​ത്തി​പ്പി​നാ​യി വി​വി​ധ ഉ​പ​സ​മി​തി​ക​ൾ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഫ​ഹ​ദ് നീ​ലാ​മ്പ്ര, സ്പോ​ർ​ട്സ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഹാ​ഷിം ക​രു​മാ​ര, ആ​ർ​ട്സ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ഫ്സ​ൽ പു​ന്ന​പ്പാ​ല, സ്റ്റേ​ജ് ആ​ൻ​ഡ് ഡെ​ക്ക​റേ​ഷ​ൻ ഷ​ബീ​ർ പു​ളി​ക്ക​ൽ, ഫു​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് സ​പ്ലൈ അ​സ്ജ​ത് മേ​ലേ​തി​ൽ, പ്രി​ന്റി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് സ്റ്റേ​ഷ​ന​റീ​സ് സി.​കെ നി​ഷാ​ദ്, ക​ള​ക്ഷ​ൻ കെ.​സി അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം എ​ന്നി​വ​രെ ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൽ ക​ബീ​ർ പു​ളി​ക്ക​ൽ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - The annual meeting of the Vandoor Eriyad Mahal Pravasi Association will be held on November 27th.
