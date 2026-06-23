‘അൽകമീഡിയ’ ചർച്ച സംഗമം ശ്രദ്ധേയമായി

‘അൽകമീഡിയ’ ചർച്ച സംഗമം ശ്രദ്ധേയമായിtext_fields
ജുബൈൽ: കലാലയം സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സാംസ്കാരിക പ്രതിനിധികളുടെ ചർച്ചാ സംഗമം ‘അൽകമീഡിയ’ സമാപിച്ചു. പ്രവാസി രിസാലയുടെ പ്രചാരണ കാമ്പയിെൻറ ഭാഗമായി ‘അകലങ്ങളെ അക്ഷരമാക്കുന്ന രസതന്ത്രം’ എന്ന പ്രമേയത്തിലായിരുന്നു സംഗമം ഒരുക്കിയത്. ആർ.എസ്.സി സോൺ ചെയർമാൻ താജുദ്ധീൻ സഖാഫി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. നാഷനൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം ഉനൈസ് എർമാളം മുഖ്യ പ്രമേയ പ്രഭാഷണം നടത്തി. ആർ.എസ്.സി നാഷനൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം ആഷിഖ് ആലപ്പുഴ മോഡറേറ്ററായി.
ഒ.ഐ.സി.സി ഈസ്റ്റേൺ പ്രൊവിൻസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശിഹാബ് കായംകുളം, ജുബൈൽ മലയാള സമാജം പ്രസിഡൻറ് ബൈജു അഞ്ചൽ, മനോജ് കാലടി, ഐ.സി.എഫ് ഈസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം കരീം ഖാസിമി, ജുബൈൽ ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറി ജലീൽ കൊടുവള്ളി, സെക്രട്ടറി നൗഫൽ ചിറയിൽ, ആർ.എസ്.സി നാഷനൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളായ സഹദ് കണ്ണാപുരം, ഷഫീഖ് കുമ്പള എന്നിവർ ചർച്ചയിൽ സംസാരിച്ചു. ജുബൈൽ 101-ൽ വെച്ച് നടന്ന വിപുലമായ ഈ ചർച്ചാ സംഗമത്തിൽ ജഅ്ഫർ സഖാഫി കട്ടിപ്പാറ സ്വാഗതവും ഫഹീം ചാവക്കാട് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
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