റിയാദിലെ ‘ഫ്യൂച്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്’ പത്താമത് സമ്മേളനം 2027 ലേക്ക് മാറ്റിtext_fields
റിയാദ്: 'പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ശക്തി' എന്ന പ്രമേയത്തിൽ 2026 ഒക്ടോബർ 26 മുതൽ 29 വരെ റിയാദിൽ വെച്ച് നടക്കാനിരുന്ന പത്താമത് ഫ്യൂച്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് സമ്മേളനം 2027ലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചതായി എഫ്.ഐ.ഐ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വ്യക്തമാക്കി. പങ്കാളികൾ, അംഗങ്ങൾ, പ്രഭാഷകർ, പങ്കെടുക്കുന്നവർ എന്നിവരോടുള്ള സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ തീരുമാനമെന്നും പത്താമത് പതിപ്പ് പ്രതീക്ഷകൾക്കനുസൃതമായിരിക്കണമെന്നും പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ വ്യാപ്തി, സംഘാടനത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം, സ്വാധീനം എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിൽ സമ്മേളനം നേടിയെടുത്ത ആഗോള പദവി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനുമാണ് ഈ മാറ്റമെന്നും എഫ്.ഐ.ഐ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സി.ഇ.ഒ പ്രിൻസസ് ഡോ. മഹാ ബിൻത് മിശാരി ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് വ്യക്തമാക്കി
ഒരു ദശാബ്ദക്കാലത്തെ നേട്ടങ്ങൾ, തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തങ്ങൾ, പങ്കിട്ട കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എന്നിവക്ക് അനുയോജ്യമായതും, ഭാവിയിലേക്കുള്ള അതിന്റെ ആഗോള സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷകളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഒരു അസാധാരണ പതിപ്പ് നൽകാൻ സ്ഥാപനം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് അവർ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. 2027ൽ സമ്മേളനം നടക്കുന്ന പുതിയ തീയതി ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി. നിലവിലുള്ള എല്ലാ രജിസ്ട്രേഷനുകളും പങ്കാളിത്തങ്ങളും മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകി. സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുന്നതിനും ആവശ്യമായ പിന്തുണ നൽകുന്നതിനുമായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ സംഘം വരും ദിവസങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവരുമായി ആശയവിനിമയം തുടരുമെന്നും സി.ഇ.ഒ പറഞ്ഞു. ആഗോള സമൂഹത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തിനും പരസ്പര ധാരണക്കും പ്രിൻസസ് മഹാ ബിൻത് മിശാരി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. സ്ഥാപനവുമായുള്ള ബന്ധങ്ങളിലും പങ്കാളിത്തങ്ങളിലും അഭിമാനം പ്രകടിപ്പിച്ച അവർ, 2027ൽ റിയാദിൽ വെച്ച് പങ്കാളികളെ വീണ്ടും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിനായി കാത്തിരിക്കുന്നുവെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.