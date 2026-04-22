Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 22 April 2026 9:38 AM IST
    Updated On
    date_range 22 April 2026 9:38 AM IST

    ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ് സ്വ​ദേ​ശി മ​ക്ക​യി​ൽ നി​ര്യാ​ത​നാ​യി

    text_fields
    bookmark_border
    ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ് സ്വ​ദേ​ശി മ​ക്ക​യി​ൽ നി​ര്യാ​ത​നാ​യി
    cancel

    മ​ക്ക: ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന ക​ണ്ണൂ​ർ ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ് തു​വ്വേ​ങ്ങാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി കെ.​ബി. മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ (മ​മ്മു) മ​ക്ക​യി​ൽ നി​ര്യാ​ത​നാ​യി. മ​ക്ക​യി​ലെ കി​ങ് അ​ബ്​​ദു​ല്ല മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സി​റ്റി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്.​ മ​ക​െൻറ വി​വാ​ഹ ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം ര​ണ്ടാ​ഴ്ച മു​മ്പാ​ണ് ഇ​ദ്ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നും ജോ​ലി​സ്ഥ​ല​ത്ത് തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ​ത്.

    ശാ​രീ​രി​കാ​സ്വ​സ്ഥ​ത​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​ദ്യം ത്വാ​ഇ​ഫി​ലെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലും തു​ട​ർ​ന്ന് മ​ക്ക​യി​ലെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​മ്പ​ത് ദി​വ​സ​മാ​യി മ​ക്ക​യി​ലെ തീ​വ്ര​പ​രി​ച​ര​ണ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ഭാ​ര്യ: ഫാ​ത്തി​മ, ഒ​രു മ​ക​ളും നാ​ല് ആ​ൺ​മ​ക്ക​ളു​മു​ണ്ട്. മ​ക്ക​യി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ഭാ​ര്യാ​സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ ജാ​ഫ​ർ മ​ദ​നി​യു​ണ്ട്. മ​ര​ണാ​ന​ന്ത​ര ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ശേ​ഷം മൃ​ത​ദേ​ഹം മ​ക്ക​യി​ൽ ത​ന്നെ സം​സ്ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഐ.​സി.​എ​ഫ്​ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ടീം ​അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:DeathnewsSaudi ArabiaRIYADmakha
    News Summary - Thaliparampu native dies in makha
    X