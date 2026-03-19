    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 19 March 2026 12:03 PM IST
    Updated On
    date_range 19 March 2026 12:03 PM IST

    ത​ളി​ക്കു​ളം സൗ​ദി പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ ‘റി​ലീ​ഫ് 2026’ സ​ഹാ​യം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്​​തു

    റി​യാ​ദ്: ത​ളി​ക്കു​ളം സൗ​ദി പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ ‘റി​ലീ​ഫ് 2026’ നാ​ട്ടി​ൽ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കി. ഗ​ൾ​ഫി​ലെ പ്ര​ത്യേ​ക സാ​ഹ​ച​ര്യം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മ​ങ്ങ​ളും മ​റ്റ് ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചാ​ണ്, ആ ​തു​ക നാ​ട്ടി​ലെ അ​ശ​ര​ണ​രാ​യ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് താ​ങ്ങാ​വാ​നാ​യി സം​ഘ​ട​ന വി​നി​യോ​ഗി​ച്ച​ത്.

    പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മ​ഹ​ല്ലി​ലെ രോ​ഗി​ക​ളും ക​ഷ്ട​ത അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​മാ​യ 22 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ക്കാ​നും അ​വ​ർ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സം പ​ക​രാ​നും കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യ്ക്ക് സാ​ധി​ച്ചു. കൂ​ടാ​തെ, മ​ഹ​ല്ലി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും റ​മ​ദാ​ൻ കി​റ്റു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന ജ​ന​കീ​യ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ മ​ഹ​ല്ല് ക​മ്മി​റ്റി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് വ​ള​രെ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​കാ​നും സം​ഘ​ട​ന​യ്ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞു. നാ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന റി​ലീ​ഫ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ അം​ഗം അ​ഫ്സ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഫ​ണ്ട് ത​ളി​ക്കു​ളം മ​ഹ​ല്ല് റി​ലീ​ഫ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് നാ​സിം, ക​ബീ​ർ ക​യ്യാ​ല എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങു​ക​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. റി​ലീ​ഫ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പ്ര​സി​ഡ​​ൻ​റ്​ മു​ഷാ​ഹി​ദി​െൻറ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ വ​ഴി എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് മീ​റ്റി​ങ്​ ചേ​ർ​ന്നു. കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഹ​നീ​ഫ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ക്ബ​ർ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ്, അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ റ​ഫീ​ഖ് ത​ങ്ങ​ൾ, ഷ​ഹീ​ൻ ഹൈ​ദ​ർ, മു​നീ​ർ, യൂ​നു​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു സം​സാ​രി​ച്ചു.

    TAGS:funddistributegulfSaudi expatriateAssociation meet
    News Summary - Thalikulam Saudi Expatriate Association distributes ‘Relief 2026’ aid
    Similar News
    Next Story
