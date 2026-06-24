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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 24 Jun 2026 10:24 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Jun 2026 10:24 AM IST

    തളിക്കുളം മഹല്ല് സൗദി കൂട്ടായ്മ: വിദ്യാഭ്യാസ പുരസ്കാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു

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    തളിക്കുളം മഹല്ല് സൗദി കൂട്ടായ്മ: വിദ്യാഭ്യാസ പുരസ്കാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു
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    ത​ളി​ക്കു​ളം മ​ഹ​ല്ല് സൗ​ദി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പു​ര​സ്‌​കാ​ര ച​ട​ങ്ങി​ൽ നി​ന്ന്

    ജു​ബൈ​ൽ: ത​ളി​ക്കു​ളം മ​ഹ​ല്ല് സൗ​ദി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ, അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ക്ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി, പ്ല​സ് ടു ​പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം നേ​ടി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പു​ര​സ്കാ​ര വി​ത​ര​ണ ച​ട​ങ്ങ് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ഉ​ന്ന​ത​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ കാ​ൽ​വെ​പ്പി​ന് ക​രു​ത്തു​പ​ക​രു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ഹാ​ദി​യ അ​ഷ്റ​ഫ്, ആ​ലിം സി​യാ​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​സി​ൻ, മി​ലാ​സ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം, മു​ൻ​ദി​ർ

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ കൂ​ട്ടാ​യ്മ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ സം​ഷാ​ദ് രാ​യം​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ത​ളി​ക്കു​ളം മ​ഹ​ല്ല് ഖ​ത്തീ​ബ് ല​ത്തീ​ഫ് സ​ഖാ​ഫി മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​റി​വി​െൻറ ലോ​ക​ത്ത് കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​യ​ര​ങ്ങ​ൾ കീ​ഴ​ട​ക്കാ​ൻ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് സാ​ധി​ക്ക​ട്ടെ എ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​ശം​സി​ച്ചു.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മി​ക​വ് പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച കു​ട്ടി​ക​ളെ അ​നു​മോ​ദി​ക്കാ​നും അ​വ​ർ​ക്ക് പ്ര​ചോ​ദ​നം ന​ൽ​കാ​നു​മാ​യി നി​ര​വ​ധി മ​ഹ​ല്ല് കൂ​ട്ടാ​യ്‌​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ ഹാ​ദി​യ അ​ഷ്റ​ഫ്, ആ​ലിം സി​യാ​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​സി​ൻ, മി​ലാ​സ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം എ​ന്നീ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ഉ​പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ ച​ട​ങ്ങി​ൽ വെ​ച്ച് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. കൂ​ട്ടാ​യ്മ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ നാ​സ​ർ, ല​ബീ​ബ്, ആ​രി​ഫ്, നി​ഷാ​ദ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

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    TAGS:distributedThalikulam MahalEducational Award
    News Summary - Thalikulam Mahal Saudi Association: Educational awards distributed
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