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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 13 Aug 2026 7:30 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2026 7:30 AM IST

    റാങ്ക് ജേതാക്കൾക്ക് തളിക്കുളം-സൗദി കൂട്ടായ്മയുടെ ആദരം

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    റാങ്ക് ജേതാക്കൾക്ക് തളിക്കുളം-സൗദി കൂട്ടായ്മയുടെ ആദരം
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    ത​ളി​ക്കു​ളം-​സൗ​ദി കൂ​ട്ടാ​യ്മ ആ​ദ​രി​ച്ച സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല റാ​ങ്ക്​ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഹി​ബ ബ​ഷീ​ർ, ഹ​ന അ​ദീ​ബ്

    റി​യാ​ദ്/​ത​ളി​ക്കു​ളം: തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ ത​ളി​ക്കു​ളം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല റാ​ങ്കു​ക​ൾ നേ​ടി വി​ജ​യി​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ത​ളി​ക്കു​ളം-​സൗ​ദി കൂ​ട്ടാ​യ്മ ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. നാ​ട്ടി​ൽ വെ​ച്ച് ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ത​ളി​ക്കു​ളം ജു​മാ മ​സ്ജി​ദ് അ​സി​സ്​​റ്റ്​​ൻ​റ്​ മു​ത്ത​വ​ല്ലി മു​ഹ​മ്മ​ദ് നാ​സിം മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു. സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ ഷാ​ജി ഹൈ​ദ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ഫീ​ഖ് ത​ങ്ങ​ൾ, റ​ഫീ​ഖ് എ​ന്നി​വ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ൽ​നി​ന്ന് എം.​എ​സ്.​സി മൈ​ക്രോ ബ​യോ​ള​ജി​യി​ൽ നാ​ലാം റാ​ങ്ക് നേ​ടി​യ ഹ​ന അ​ദീ​ബ്, കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ബി.​എ ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സി​ൽ ആ​റാം റാ​ങ്ക് നേ​ടി​യ ഹി​ബ ബ​ഷീ​ർ എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ച​ത്. ത​ളി​ക്കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ പ​തി​യാ​പ​റ​മ്പ​ത്ത് റ​ഷീ​ദ്-​ജാ​സ്മി​ൻ ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​ളും മു​റ്റി​ച്ചൂ​ർ പു​തു​ശേ​രി അ​ദീ​ബ് ഖാ​ദ​റി​െൻറ ഭാ​ര്യ​യു​മാ​ണ് ഹ​ന അ​ദീ​ബ്.

    ത​ളി​ക്കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ബ​ഷീ​ർ-​ഹി​ബ ബ​ഷീ​ർ ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​ളാ​യ ഹി​ബ ബ​ഷീ​ർ നാ​ട്ടി​ക എ​സ്.​എ​ൻ കോ​ള​ജ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യും നി​ല​വി​ൽ തൃ​പ്ര​യാ​ർ ലെ​മോ​ർ സ്കൂ​ളി​ലെ ഹി​ന്ദി അ​ധ്യാ​പി​ക​യു​മാ​ണ്.

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    TAGS:mg universityachievementrank winners
    News Summary - Thalikkulam-Saudi alliance honors rank winners
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