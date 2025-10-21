Begin typing your search above and press return to search.
    21 Oct 2025 12:13 AM IST
    21 Oct 2025 12:13 AM IST

    ത​ല​ശ്ശേ​രി കൂ​ട്ടാ​യ്മ സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച

    ത​ല​ശ്ശേ​രി മ​ണ്ഡ​ലം വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ റി​യാ​ദ്

    കൂ​ട്ടാ​യ്മ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: ത​ല​ശ്ശേ​രി മ​ണ്ഡ​ലം വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ റി​യാ​ദ് സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 24 വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി റി​യാ​ദി​ൽ ‘അ​ദ്നാ​ൻ മെ​ഹ്ഫി​ൽ-25’ എ​ന്ന ത​ല​വാ​ച​ക​ത്തി​ൽ എ​ക്സി​റ്റ് 26 മ​ക്ക റോ​ഡി​ലു​ള്ള ഫ്ലെ​മിം​ഗോ മാ​ളി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ല് മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 12 മ​ണി വ​രെ വേ​ദി സ​ജീ​വ​മാ​കു​മെ​ന്നും സം​ഘാ​ട​ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്ര​ശ​സ്ത ഗാ​യ​ക​രാ​യ ആ​ബി​ദ് ക​ണ്ണൂ​രും സ​ജി​ലി സ​ലീ​മും ന​യി​ക്കു​ന്ന ക​ലാ​രാ​ത്രി​യി​ൽ റി​യാ​ദി​ലെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രു​ടെ​യും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റും. ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 'പു​ഡ്ഡിം​ഗ് ഫെ​സ്റ്റ്' എ​ന്ന പേ​രി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക പാ​ച​ക​മ​ത്സ​ര​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. രു​ചി​യൂ​റും ത​ല​ശ്ശേ​രി വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ളി​ച്ചു​ള്ള ഫു​ഡ് സ്റ്റാ​ളു​ക​ളും ആ​ഘോ​ഷ ന​ഗ​രി​യി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ര​ണ്ട​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ​ക്കാ​ല​മാ​യി ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ടു​ന്ന ത​ല​ശ്ശേ​രി മ​ണ്ഡ​ലം വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ റി​യാ​ദി​ലെ അ​ഞ്ഞൂ​റോ​ളം വ​രു​ന്ന ത​ല​ശ്ശേ​രി സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​ണ്. നാ​ട്ടി​ലും റി​യാ​ദി​ലും സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രം​ഗ​ത്ത് സം​ഘ​ട​ന സാ​ധ്യ​മാ​കു​ന്ന ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും കൂ​ടു​ത​ൽ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്ക് സേ​വ​ന​വും സ​ഹാ​യ​വും വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും സം​ഘാ​ട​ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ത​ൻ​വീ​ർ ഹാ​ഷിം (പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), ടി.​ടി ഷ​മീ​ർ (ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി), അ​ഫ്താ​ബ് അ​മ്പി​ലാ​യി​ൽ (വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), പി.​സി ഹാ​രി​സ് (ഇ​വ​ന്റ് ഹെ​ഡ്), വി.​സി അ​ഷ്‌​ക​ർ (സ്‌​പോ​ൺ​സ​ർ​ഷി​പ് ഹെ​ഡ്), അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ മോ​ച്ചേ​രി (സ്പെ​ഷ്യ​ൽ പ്രൊ​ജ​ക്റ്റ് ഹെ​ഡ്) എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:newsThalasseryteamgulfsilver jubilee celebrations
