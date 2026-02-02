Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightത​ല​ശ്ശേ​രി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 2 Feb 2026 7:22 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Feb 2026 7:23 AM IST

    ത​ല​ശ്ശേ​രി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ്

    text_fields
    bookmark_border
    ത​ല​ശ്ശേ​രി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ്
    cancel
    camera_alt

    ത​ല​ശ്ശേ​രി മ​ണ്ഡ​ലം വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ റി​യാ​ദ് ചാ​പ്റ്റ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ്​

    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: സാ​മൂ​ഹി​ക സേ​വ​ന രം​ഗ​ത്തെ സ​ജീ​വ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യ ത​ല​ശ്ശേ​രി മ​ണ്ഡ​ലം വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ടി.​എം.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ) റി​യാ​ദ് ചാ​പ്റ്റ​റി​െൻറ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    സൗ​ദി ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള റി​യാ​ദി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ആ​ശു​പ​ത്രി​യാ​യ കി​ങ്​ ഫ​ഹ​ദ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സി​റ്റി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​പാ​ടി.​വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തി​ന്​ ആ​രം​ഭി​ച്ച ക്യാ​മ്പ് വൈ​കു​ന്നേ​രം നാ​ല്​ വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ന്നു. ടി.​എം.​ഡ​ബ്ല്യൂ.​എ റി​യാ​ദ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ അ​ൻ​വ​ർ സാ​ദ​ത്ത് കാ​ത്താ​ണ്ടി ആ​ദ്യ​മാ​യി ര​ക്തം ന​ൽ​കി​ക്കൊ​ണ്ട് ക്യാ​മ്പി​െൻറ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സം​ഘ​ട​ന​യി​ലെ അ​മ്പ​തോ​ളം അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ക്യാ​മ്പി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​ർ​ന്ന് ര​ക്തം ദാ​നം ചെ​യ്തു.​

    ക്യാ​മ്പി​െൻറ ന​ട​ത്തി​പ്പി​ന് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ വി​ങ്​ ഭാ​ര​വാ​ഹി പി.​പി. ഷ​ഫീ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ തൈ​സിം അ​ബ്​​ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ (മെ​മ്പ​ർ​ഷി​പ്പ് വി​ഭാ​ഗം), ഫി​റോ​സ് ബ​ക്ക​ർ, പി.​വി. സ​ലീം, മു​സ​വ്വി​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ജീ​വ​മാ​യി രം​ഗ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:campgulfnewsblood donationSaudi ArabiaThalassery Associationgulfnewsmalayalam
    News Summary - Thalassery Association Blood Donation Camp
    Similar News
    Next Story
    X