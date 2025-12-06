Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 6 Dec 2025 8:29 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Dec 2025 8:29 PM IST

    തായ്​ലൻഡ് വാണിജ്യ മന്ത്രി സൗദിയിലെ ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് സന്ദർശിച്ചു

    • ലുലു നേരിട്ട് സമാഹരിച്ച് വിൽപനക്കെത്തിച്ച തായ് ഉൽപന്നങ്ങളുടെ പ്രദർശനം സന്ദർശിച്ച് മന്ത്രിതല സംഘം
    • വ്യാപാരബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതും ചർച്ചയായി
    തായ്​ലൻഡ് വാണിജ്യ മന്ത്രി സുഫാജീ സുതുംപുൻ റിയാദ്​ അൽ മുറബ്ബയിലെ ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ

    റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയിൽ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിനെത്തിയ തായ്​ലൻഡ് വാണിജ്യ മന്ത്രി സുഫാജീ സുതുംപുൻ ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് സന്ദർശിച്ചു. റിയാദിലെ അൽ മുറബ്ബ ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിലെത്തിയ വാണിജ്യ മന്ത്രിയെയും സഹമന്ത്രിയെയും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന 25-അംഗ തായ് പ്രതിനിധി സംഘത്തെയും സൗദി ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് ഡയറക്ടർ മുഹമ്മദ് ഹാരിസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തു.

    തായ്​ലൻഡിൽനിന്ന് ഉൽപന്നങ്ങൾ സമാഹരിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ലുലുവിന്റെ സോഴ്സിങ്​ കേന്ദ്രമായ മേ എക്സ്പോർട്സ് ഡയറക്ടർ സെയ്ദ് അബ്​ദുൽ അനീസടക്കമുളള ലുലുവിന്റെ പ്രതിനിധികളും സന്നിഹിതരായിരുന്നു. ലുലുവിന്റെ സ്വന്തം സോഴ്സിങ് സംവിധാനമായ മേ എക്സ്പോർട്സ് മുഖേന തായ്​ലൻഡിൽനിന്ന് നേരിട്ട് സമാഹരിച്ചെത്തിച്ച ഉൽപന്നങ്ങളുടെ വിപുലമായ പ്രദർശനവും വിപണനവും മന്ത്രിയും സംഘവും സന്ദർശിച്ചു. തായ്​ലൻഡിലെ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ, വിവിധ കാറ്റഗറികളിലുള്ള മറ്റ് ഉൽപന്നങ്ങൾ എന്നിവ അടക്കം തായ്​ലൻഡിന്റെ സജീവ സാന്നിധ്യം വിളിച്ചോതുന്ന വിപണനമാണ് സൗദിയിലുടനീളമുള്ള ലുലു സ്​റ്റോറുകളിൽ സജ്ജമായിട്ടുള്ളത്.

    ഏറ്റവും ഉന്നത നിലവാരമുള്ളവ തുടങ്ങി തായ്​ലൻഡിന്റെ ഭൂരിഭാഗം ഉത്പന്നങ്ങളും സൗദിയിലെ ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ലുലു നടത്തുന്ന പരിശ്രമങ്ങളെ മന്ത്രി അഭിനന്ദിച്ചു. തായ് മന്ത്രിതല സംഘവും ലുലു മാനേജ്മെൻറ്​ പ്രതിനിധികളും തമ്മിൽ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ലുലുവിന്റെ റീട്ടെയ്ൽ ശ്രിംഖലയിലൂടെ തായ്​ലൻഡും സൗദിയും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര ബന്ധം ശക്തിപ്പെടേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ചർച്ചയായി.

    TAGS:thailandSaudi NewsSaudi Lulu HypermarketsLulu Retail
